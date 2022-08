Tìm được thi thể thiếu niên mất tích trong nhóm hơn 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia

Sáng 20/8, trao đổi với phóng viên, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể thiếu niên 16 tuổi (quê Gia Lai), là người mất tích trong nhóm hơn 40 người đào thoát khỏi casino ở Campuchia. Thiếu niên 16 tuổi gặp nạn khi bơi ngang sông Bình Di, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không may bị nước cuốn trôi sáng 18/8.

Sáng 20/8, lực lượng chức năng tìm được thi thể thiếu niên 16 tuổi (quê Gia Lai), là người mất tích trong nhóm hơn 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông về Việt Nam. Ảnh: Cắt từ clip do người dân cung cấp

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình nạn nhân để tổ chức an táng.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết thêm, cơ quan điều tra đang làm rõ đường dây mua bán người và đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, Công an tỉnh An Giang cũng báo cáo vụ việc về Bộ Công an.

Cùng ngày, ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang cũng cho biết, sáng 18/8, nhóm 42 người Việt từ casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bơi qua sông Bình Di (huyện An Phú) vào Việt Nam. Trong 42 người nói trên, có 1 người bị phía Campuchia bắt lại; 1 người khi bơi ngang sông thì đuối nước.

Hiện sức khỏe của 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia ổn định, ngành chức năng tỉnh An Giang đã lo chỗ ăn, ngủ cho họ. Ảnh: BPCC

Ông Hợp cũng cho biết, huyện An Phú vẫn đang phối hợp cùng Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng, Quân sự… để làm các thủ tục để đưa 40 người nói trên về địa phương.

Theo Chủ tịch UBND huyện An Phú, 40 người này có 3 người ở An Giang, 1 người ở Đồng Tháp, 1 người ở Kiên Giang và 1 người ở Hậu Giang, còn lại đến từ các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.

Hiện sức khỏe của 40 người này ổn định, ngành chức năng tỉnh An Giang đã lo chỗ ăn, ngủ cho họ.

Ông Hợp cho biết thêm, ngoài những người nói trên, ngành chức năng đã nắm được thông tin còn 11 người đang còn "kẹt" ở casino Rich World.

"Ngày hôm qua, phía Công an tỉnh An Giang có làm việc với phía tỉnh Kandal (Campuchia) và hai bên đã trao đổi với nhau một số thông tin có liên quan đến vấn đề những người Việt còn lại phía bên đó, còn số lượng chính xác bao nhiêu người thì chưa rõ" - Chủ tịch UBND huyện An Phú nói thêm.