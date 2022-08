An Giang: Chìm vỏ lãi chở gỗ 1 người tử vong

Theo thông tin, rạng sáng 17/8, trên kinh Vĩnh Tế (đoạn đi qua 2 ấp Vĩnh Hòa và Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn) xảy ra vụ chìm vỏ lãi chở 4 người, khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn chìm vỏ lãi chở gỗ làm 1 người tử vong. Ảnh: CK

Được biết chiếc vỏ lãi có trọng lượng 40 tấn, do ông Phạm Văn Quyển làm chủ, do ông Lý Văn Mít (Hội từ thiện xã Vĩnh Gia) thuê chở gỗ để phục vụ việc cất nhà từ thiện. Do chở quá nặng nên phương tiện bị chìm.

Lúc xảy ra tai nạn trên vỏ lãi có 4 người, 3 người trên vỏ lãi đã kịp bơi vào bờ, riêng ông Lý Văn Mít (SN 1965) do nằm ngủ trong võng màn, không thoát kịp. Vụ việc do Công an huyện Tri Tôn xác minh, làm rõ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn, trục vớt số gỗ bị chìm. Ảnh: CK

Hiện cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn, trục vớt số gỗ bị chìm, đồng thời động viên các nạn nhân và gia đình.