Tìm “một nửa” trên ứng dụng hẹn hò, làm sao để không bị “sập bẫy”?

Một số ứng dụng hẹn hò được sử dụng phổ biến hiện nay. Ảnh chụp màn hình

Thật giả lẫn lộn trên ứng dụng hẹn hò

Bất cứ ai cũng có thể tạo ra một hồ sơ và nói bất cứ điều gì họ muốn về bản thân. Có thể đúng hoặc sai để tạo ra các nhân vật trực tuyến giả mạo lừa mọi người nhằm hình thành các mối quan hệ lãng mạn từ đó khai thác những thông tin nhạy cảm.

Từng trải nghiệm trên ứng dụng hẹn hò, C.M.D 26 tuổi, Hà Nội chia sẻ: "Theo tiểu sử mô tả thì em ấy hiện đang học đại học. Gương mặt xinh xắn, đáng yêu, gia đình có vẻ có điều kiện và cả hai nói chuyện cũng rất hợp nhau. Sau một thời gian trao đổi thông tin và tìm hiểu, mình có vài lần ngỏ ý muốn được gặp trực tiếp. Sau nhiều lần từ chối thì cuối cùng em ấy cũng chấp nhận gặp mặt. Nhưng gặp mặt rồi thì người trên mạng và em không phải là một người".

Còn bạn N.T.P (25 tuổi, Quảng Ninh) thì đã bị lừa tiền sau khi nảy sinh tình cảm với đối phương. P cho biết: "Gần đây, mọi người có thể bắt gặp những bài viết về một cô gái làm youtube chia sẻ về cách moi tiền qua các ứng dụng hẹn hò. Mình cũng đã gặp phải chiêu trò lừa đảo tương tự. Hai đứa quen nhau cũng đã gặp mặt và tìm hiểu nhau được một thời gian.

Thực sự mình đã nảy sinh tình cảm với bạn ý và tưởng rằng hai đứa sẽ nên duyên. Bỗng một hôm bạn ý có mở lời muốn mượn mình 3 triệu để giải quyết việc riêng. Một phần vì chủ quan quen nhau cũng được một thời gian rồi và số tiền cũng không quá lớn, mình đã không nghĩ nhiều mà chuyển tiền luôn. Ngay sau đó, bạn đã cắt đứt mọi liên lạc và mất tích".

Không còn đơn thuần dừng lại ở mục đích gặp gỡ bạn mới, ghép đôi nên duyên. Trên nhiều ứng dụng hẹn hò, người dùng có thể bắt gặp các tài khoản đăng tải thông tin công khai tìm kiếm những mối quan hệ bạn tình cũng như các khái niệm: SGBB (Sugar baby – Người cần bao nuôi), ONS (One night stand: tình một đêm), FWB (Friends with benefits: bạn tình), GWTF (Go with the flow: em gái mưa)... xuất hiện khi lướt các ứng dụng.

Một số tài khoản công khai tìm kiếm bạn tình trên các ứng dụng hẹn hò

"Sau buổi hẹn, anh ấy muốn đưa mình về, mình đã đồng ý. Trên đường về nhà thì anh ấy bắt đầu có những lời ngỏ ý muốn được ONS với mình trước và hứa sau đó sẽ suy nghĩ và tiến tới mối quan hệ nghiêm túc, kèm theo là những hành động sàm sỡ mình. Ngay lập tức, mình đã từ chối và tỏ thái độ muốn anh ấy dừng xe nhưng một mực anh ấy vẫn cố gắng thuyết phục mình dụ mình đi nhà nghỉ" - D.T.N (23 tuổi, Thái Nguyên) nhớ lại.



Đề phòng những rủi ro trên ứng dụng hẹn hò như thế nào?

Không phải ai cũng thuận lợi và dễ dàng gặp được tình yêu đích thực. Đã có rất nhiều trường hợp éo le gặp phải những rủi ro đem lại trải nghiệm không tốt thậm chí trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo trên các ứng dụng hẹn hò.

Theo anh N.T.TN, cảnh sát mạng Nghệ An, xây dựng mối quan hệ qua ứng dụng hẹn hò, bạn cần tỉnh táo để không trở thành nạn nhân bị lừa gạt về tình và tiền, thậm chí những thứ lớn hơn. Những kẻ lừa đảo luôn tìm cách khai thác thông tin từ những nạn nhân đang thiếu thốn tình cảm, dễ bị tổn thương. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, tuy nhiên chiến thuật phổ biến nhất sẽ là hỏi những câu hỏi có vẻ vô hại để thu thập thông tin.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể bị tin tặc tấn công thông qua các ứng dụng hẹn hò, bằng nhiều cách khác nhau như lây nhiễm phần mềm độc hại, chiếm quyền truy cập thiết bị, khai thác thông tin… Tin tặc đã có thể lấy cắp các dữ liệu như địa chỉ nhà, thông tin ngân hàng được lưu trữ trên điện thoại của bạn.

Hiện nay do vấn đề internet đã xem như bão hoà vậy nên không thể ngăn cản hay cấm đoán lượng lớn người sử dụng chức năng hẹn hò qua ứng dụng. Có nhiều hành vi phạm tội như: hãm hiếp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... thậm chí có án mạng đã từng xảy ra có liên quan đến ứng dụng này. Không ít nạn nhân khi đi khai báo với cơ quan chức năng thì lúc đó cũng đã muộn màng. Có thể nó tốt nhưng mặt xấu nó cũng nhiều, mọi người nên chú ý cân nhắc.

Hãy dành thời gian cần thiết để kiểm tra mức độ tin cậy của người ấy và chú ý cẩn thận trong suốt quá trình thử nghiệm. Đừng trở nên thân mật quá nhanh, cho dù sự thân mật chỉ xảy ra trên mạng.

Một cú điện thoại có thể tiết lộ nhiều điều trong giao tiếp và kỹ năng ứng xử của một người. Hãy cân nhắc sự an toàn của bạn và đừng để lộ số điện thoại cá nhân cho người lạ.

Đừng bao giờ làm điều gì mà bạn cảm thấy không an tâm. Nếu bạn còn có điều lo lắng về người ấy trong các buổi hẹn hãy cố nghĩ cách để thoát khỏi đó. Nếu cảm thấy nguy hiểm hãy gọi cảnh sát. Cẩn thận thường mang lại kết quả tốt đẹp hơn khi hò hẹn trên mạng. Hãy cảnh giác với những người không đáng tin cậy.

Đừng bao giờ cảm thấy lo lắng hay bối rối về cách ứng xử của bạn - sự an toàn luôn quan trọng hơn ý kiến cá nhân, một chút thận trọng sẽ hạn chế nguy cơ tổn thương tình cảm của bạn.