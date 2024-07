Tìm thấy 6 thi thể người dân bị vùi lấp do mưa lũ tại Chiềng Nơi

Clip: Mưa lũ tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Tìm thấy những nạn nhân còn lại bị vùi lấp do mưa lũ tại Chiềng Nơi

Những ngày qua, mưa lớn ở Sơn La đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản khi có đến 10 người thương vong do lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, đã có 6 thi thể bị vùi lấp sau vụ sạt lở ở bản Hua Pư và bản Pá Hốc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Hào, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Từ sáng ngày 25/7, trên địa bàn xã Chiềng Nơi mưa đã tạnh, việc tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở ở bản Hua Pư và bản Pá Hốc được khoảng 100 người, gồm lực lượng công an, bộ đội, dân quân và người dân triển khai.

Đất đá sạt lở vào nhà dân tại xã Chiềng Nơi. Ảnh: Trung Dũng

Đến khoảng 10h20 với sự cố gắng của lực lượng “4 tại chỗ” xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn đã tìm thấy nạn nhân V.A.T (sinh năm 1998, bản Hua Pư) nạn nhân thứ 5 được tìm thấy; tiếp đó đến 15h30 phút các lực lượng đã tìm thấy nạn nhân thứ 6, là V.T.P (sinh năm: 2015). Tính đến thời điểm này, các lực lượng đã tìm thấy tất cả 6 nạn nhân xấu số.

"Huyện Mai Sơn đã đã thành lập Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện cùng lực lượng Ban Chỉ huy quân sự huy động gần 100 người thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện, DQTV, lực lượng công an để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai", ông Hào nói.

Người dân bản Hua Pư vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát. Ảnh: Aib ChÔng

Thiệt hại nặng do mưa lũ

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Vũ Tiến Đĩnh, Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn huyện Mai Sơn đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, có nơi trên 70mm như gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn huyện.

Trên địa bàn huyện Mai Sơn, mưa lũ đã làm ảnh hưởng 375 nhà dân; Tuyến đường QL6, Tuyến đường 37 Cò Nòi – Phiêng Pằn bị sạt lở gây tắc nghiêm trọng; 4 cầu treo bị lũ cuốn trôi; 21 cột điện hạ thế bị đổ gãy; ngập úng, vùi lấp 564,7ha diện tích cây hoa màu; Ước tính thiệt hại khoảng: 81.865,2 triệu đồng

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến một khối lượng đất đá lớn từ trên núi bất ngờ sạt xuống trúng vào nhà một hộ dân bản Hua Pư. Ảnh: Aib ChÔng.

Để kịp thời ứng phó với thiên tai, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện phương châm "Bốn tại chỗ" (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và "Ba sẵn sàng" (Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả). Tổ chức thường trực 24/24 giờ theo quy định trong mùa mưa lũ, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ; bố trí lãnh đạo thường trực chỉ huy xử lý các tình huống mưa lũ và thiên tai xảy ra.

Trung tâm huyện Mai Sơn, Sơn La bị ngập trong nước. Ảnh: Trung Dũng

Chủ động các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, công cụ, thiết bị PCTT&TKCN sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, sơ tán dân khi có mưa lũ và thiên tai xảy ra; bảo đảm an ninh - trật tự an toàn xã hội tại các vùng bị ảnh hưởng mưa, lũ và thiên tai tác động. Đánh giá, xác minh chính xác các thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả kịp thời, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường do lũ lụt gây ra.