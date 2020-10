Tìm thấy cô giáo mầm non xinh đẹp sau nhiều ngày “mất tích” bí ẩn

Ngày 2/10, thông tin từ người thân và Công an xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết đã tìm thấy chị N.T.A. (30 tuổi, trú thôn Tiến Mỹ, xã Tiến Thủy, giáo viên Trường Mầm non xã Tiến Thủy).



Cô giáo T.A. đã được tìm thấy sau nhiều ngày "mất tích".

Chị T.A. được tìm thấy ở TP Vinh (Nghệ An) và đã được gia đình đưa về nhà. Hiện do sức khỏe, tâm lý chị T.A. chưa ổn định nên công an chưa làm việc để làm rõ nguyên nhân việc chị mất liên lạc với người thân nhiều ngày.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, theo trình báo của gia đình ông N.V.S. (trú thôn Phúc Thành, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu), vào khoảng 16 giờ ngày 28/9, con gái ông là N.T.A. (30 tuổi, giáo viên trường mầm non xã Tiến Thủy) đi ra khỏi nhà.

Đến tối cùng ngày, không thấy con gái về nên ông S. đi tìm khắp nơi nhưng không được. Ông S. đã đến nhà người thân, bạn bè của con gái để tìm nhưng vẫn không có kết quả. Nghi ngờ có chuyện không hay có thể xảy ra với con gái mình, ông S. đã lên Công an xã Tiến Thủy để trình báo.

Nhận được thông tin, Công an xã Tiến Thủy đã báo lên công an huyện Quỳnh Lưu, đồng thời phát thông báo và dùng các biện pháp để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, cô giáo N.T.A. đã có chồng nhưng hiện nay đã ly hôn.