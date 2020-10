Cô giáo mầm non xinh đẹp bất ngờ mất tích bí ẩn

Ngày 1/10, Ban Công an xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An ) đã phát thông báo tìm một cô giáo mầm non trú trên địa bàn xã này bất ngờ mất tích bí ẩn.

Theo trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn Sáng (trú thôn Phúc Thành, xã Tiến Thủy) cho biết, khoảng 16h ngày 28/9, con gái ông là Nguyễn Tú Anh (30 tuổi, giáo viên trường mầm non xã Tiến Thủy) ra khỏi nhà.

Đến tối cùng ngày, không thấy con gái về nên ông Sáng đi tìm khắp nơi nhưng không được. Ông Sáng đã đến nhà người thân, bạn bè của con gái để tìm nhưng vẫn không có kết quả.

Nghi ngờ có chuyện không hay, ông Sáng đã lên Công an xã Tiến Thủy để trình báo và nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Cô giáo Tú Anh mất tích khiến gia đình lo lắng.

Nhận được trình báo, Công an xã Tiến Thủy đã báo lên công an huyện đồng thời phát thông báo và dùng các biện pháp để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, cô giáo Nguyễn Tú Anh cao khoảng 1,62m, nặng 47kg, tóc thẳng dài quá vai. Cô Nguyễn Tú Anh đã có chồng nhưng ly hôn hơn 4 năm nay. Cô Tú Anh và chồng có với nhau 1 cô con gái 5 tuổi.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm.

Ngọc Tú