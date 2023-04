Tìm thấy người đàn ông mất tích sau vụ tai nạn tại chân đèo Mã Pì Lèng

Nạn nhân Thào Mí L. đã được các lực lượng chức năng đưa lên an toàn.

Tối ngày 3/4, nguồn tin của Báo Dân Việt cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy người đàn ông mất tích sau khi va chạm trong vụ tai nạn xảy ra tại sân khu vực tượng đài Thanh niên xung phong nằm trên đèo Mã Pì Lèng, thuộc địa phận thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Lực lượng chức năng nỗ lực đưa nạn nhân lên. Ảnh CTV

"Sau gần một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng gồm: Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh, Công an huyện, chính quyền xã Pải Lủng, Công an xã và các Ban, nghành đoàn thể… của địa phương đã tìm thấy nạn nhân bị rơi xuống hố sâu khoảng 50m. Chúng tôi đã phải cho người trực tiếp xuống cho người dựa vào cáng để kéo lên", nguồn tin này cho biết.

Đến khoảng 18h40 phút cùng ngày, nạn nhân Thào Mí L. đã được các lực lượng chức năng đưa lên an toàn. Ảnh CTV

Quá trình tìm kiếm, đến khoảng 18h40 phút cùng ngày, nạn nhân Thào Mí L. đã được các lực lượng chức năng đưa lên an toàn. Nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn để điều trị.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h00 phút sáng 3/4, tại khu vực tượng đài Thanh niên nằm trên đèo Mã Pì Lèng, thuộc địa phận thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Hậu quả, 1 người bị thương và xe ô tô bẹp rúm và 1 người nghi bị rơi xuống hang đá mất tích.

Miệng hố nơi nạn nhân Thào Mí L. bị rơi xuống. Ảnh CTV

Theo báo cáo của Công an xã Pải Lủng, vào thời điểm trên ông Cao Hoài Đ. điều khiển xe nhãn hiệu Ford Everest loại 07 chỗ, màu đen BKS: 29A- 370.15 đi theo quốc lộ 4C từ thị trấn Đồng Văn sang huyện Mèo Vạc.

Trên xe ô tô có 3 khách Việt (01 người, 02 khách người nước ngoài). Khi đến khu vực Tượng đài Thanh niên xung phong thuộc thôn Séo Sà Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc thì ông Đ. dừng xe để khách xuống xe đi bộ lên tuyến đường đi vách đá trắng để chụp ảnh. Còn ông Đ. lùi xe để vào vị trí gửi xe thì bất ngờ xe lao xuống vực ta luy âm cách mặt đường quốc lộ 4C 16 mét.

Trước khi đoàn ông Đ. đến khu vực tượng đài, có đoàn khách du lịch người nước ngoài đi 5 xe máy do 5 người Việt Nam đèo, gửi xe tại khu đỗ xe dưới chân tượng đài Thanh niên xung phong. Trong đó, anh Thào Mí L. (SN 1998; nơi cư trú: thôn Má Pắng, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) ở lại để trông xe và đồ đạc của đoàn.

Cùng thời điểm chiếc xe BKS 29A- 370.15 đang lùi thì anh L. đứng ở phía sau đuôi xe, giáp mép ta luy âm để chụp ảnh. Bất ngờ chiếc xe ô tô lùi nhanh va vào anh L. khiến anh bị rơi xuống ta luy âm.

Chiếc xe ô tô bị móp méo, hư hỏng, ông Đ. bị thương nhẹ được đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn để cấp cứu. Còn anh L. bị rơi xuống hang sụt gần vị trí xe ôtô rơi xuống.

Hiện vụ tai nạn giao thông đang được Công an huyện Mèo Vạc tiếp tục điều tra.