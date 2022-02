Tìm thấy thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông

Theo ông Sinh, vào khoảng 19 giờ ngày 16/2 tại bến đò phía Tam Hải (cầu tàu của ông Hiển) đã xảy ra vụ việc ông Trần Văn Viên (SN 1992) do mâu thuẫn gia đình nên đem con gái sinh năm 2017 ném xuống sông Trường Giang đoạn gần bến đò Tam Hải.

Bên đò nơi bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông tử vong. (Ảnh CTV)



"Sau vụ việc gia đình báo cáo, địa phương huy động lực lượng ghe, thuyền, nhân dân tìm kiếm và qua trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc, cảnh sát đã xác định vị trí bé gái bị ném xuống sông. Được sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, đã tìm kiếm được thi thể cháu lúc 0 giờ 15 phút ngày 17/2.

Do quá khuya nên địa phương đã lập biên bản bàn giao thi thể cháu cho gia đình mang về nhà cho ấm cúng, các lực lượng Công an huyện, Công an tỉnh sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi vào sáng nay trước khi an táng. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ người cha để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc", ông Sinh thông tin.

Cũng theo ông Sinh nhận tin báo lại là chiều qua Trần Văn Viên đã cãi vã với vợ qua điện thoại vì lý do vợ đi buôn bán ở thị trấn Núi Thành từ trước Tết đến nay không về nhà, Viên nghi ngờ vợ ngoại tình nên mới xảy ra sự việc nông nổi trên.