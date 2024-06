Tìm thấy thi thể người chồng mất tích 1 ngày sau khi lao xuống biển cứu vợ Tìm thấy thi thể người chồng bị mất tích 1 ngày khi lao xuống biển cứu vợ

Hai vợ chồng đang mưu sinh trên biển thì không may người vợ rơi xuống nước. Thấy vợ đang chới với, ngư dân H. V. C ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An lao mình xuống cứu. Khi cứu được vợ ông cũng kiệt sức, bị sóng cuốn mất tích.