Quốc hội đã thảo luận ở tổ dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi họp thường kỳ UBND tỉnh Nghệ An tháng 5/2024. Ảnh: K.O

Dự thảo Nghị quyết còn quy định 4 nhóm lĩnh vực với tổng số 14 chính sách lớn. Trong đó, về tổ chức bộ máy, dự thảo nghị quyết cũng quy định, UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch. Riêng tại thành phố Vinh, HĐND được thành lập 3 Ban, gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội. HĐND thành phố Vinh có không quá 2 phó chủ tịch và không quá 8 đại biểu hoạt động chuyên trách; UBND thành phố Vinh có không quá 4 phó chủ tịch.



Tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội, có ý kiến rằng đề xuất 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh là hơi nhiều và không phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Liên quan đến nội dung trên, ông Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho Dân Việt biết, về cơ chế đặc thù Nghệ An có không quá 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh là để phục vụ việc phát triển khu vực miền Tây xứ Nghệ. Đồng thời, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn phát triển tỉnh Nghệ An.

Khu vực miền Tây của tỉnh Nghệ An có diện tích rộng lớn. Vùng miền Tây Nghệ An bao gồm 11 huyện, thị là Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và Thị xã Thái Hoà. Vùng miền Tây Nghệ An có diện tích gần 1,4 triệu ha, chiếm 84% diện tích toàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, trong quá trình soạn thảo, nhiều ý kiến chung nhận định, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đi công tác nhiều huyện trong tỉnh cũng phải mất vài ngày. Thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Vinh đi đến các huyện ở xa cũng mất gần cả ngày.