Timo chuyển sang hợp tác cùng NH của bà Nguyễn Thanh Phượng, VPBank nói gì?

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phát đi thông báo gửi khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng số Timo của VPBank.

Thông báo của VPBank đề cập, việc thông tin đối tác thay đổi đối tác ngân hàng sang ngân hàng khác như đăng tải trong mấy ngày qua, VPBank khẳng định đó là một quyết định và thông báo đơn phương của đối tác.

VPBank với tư cách pháp lý là ngân hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho Quý Khách hàng sử dụng kênh Timo powered by VPBank, khẳng định tất cả các dịch vụ ngân hàng đã được cung cấp cho Quý Khách hàng thông qua kênh ngân hàng số Timo powered by VPBank (tài khoản thanh toán, các khoản tiền gửi, các khoản vay thấu chi, thẻ tín dụng… ) sẽ được VPBank bảo đảm cung cấp đầy đủ, liên tục theo đúng các cam kết, các thỏa thuận đã được xác lập với Quý Khách hàng.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác giữa VPBank và đối tác GOFS sẽ hết hiệu lực vào ngày 8/9/2020. VPBank cam kết bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích của khách hàng theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

Sau ngày 8/9/2020 toàn bộ các dịch vụ và sản phẩm mà quý khách hàng đang sử dụng qua kênh Timo powered by VPBank sẽ được tự động chuyển đổi và tiếp tục được VPBank phục vụ thông qua các nền tảng ứng dụng điện tử, ứng dụng số và các hệ thống đa kênh dịch vụ rộng khắp của VPBank.

VPBank bày tỏ mong muốn, khách yên tâm sử dụng mọi dịch vụ bình thường trong bất kỳ thời điểm nào trên các ứng dụng số đa dạng của VPBank. Để không làm ảnh hưởng hay gián đoạn các dịch vụ khách hàng, quý khách hàng vui long liên hệ với dịch vụ 247 hoặc bất kỳ một chi nhánh nào của VPBank để nhận được sự trợ giúp cần thiết.

Timo thông báo có đối tác ngân hàng mới là ngân hàng Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng

Được biết, Timo powered by VPBank là một trong các Kênh ngân hàng số được VPBank triển khai 5 năm qua trên cơ sở sự hợp tác về công nghệ, dịch vụ giữa VPBank và Đối tác GOFS. Khách hàng giao dịch với Timo là 1 bộ phận của khách hàng VPBank do VPBank quản lý trong hệ thống kế toán và core banking của ngân hàng, đồng thời việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng qua kênh Timo powered by VPBank được đăng ký hoạt động bởi VPBank và được Ngân hàng nhà nước Việt Nam phê duyệt.

Mới đây, trên trang web timo.vn có đăng tải thông tin cho biết, Timo có đối tác Ngân hàng mới – Ngân hàng Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng.

"Nếu Quý khách đang có tài khoản Timo, Quý khách có thể yên tâm rằng tiền và tài khoản của Quý khách vẫn luôn được đảm bảo bởi VPBank. Quý khách có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng trên ứng dụng Timo như thường lệ", thông tin của Timo đề cập.