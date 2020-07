Chân dung thiếu gia 9X nhà ông Lê Viết Hải thay cha làm Tổng giám đốc

Con trai 9X của Chủ tịch Lê Viết Hải thay cha làm CEO Hòa Bình

Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông Lê Viết Hiếu được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay cho ông Lê Viết Hải kể từ ngày 23/7/2020. Nhiệm kỳ đảm nhận Tổng giám đốc của ông Hiếu là 2 năm.



Tại ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 6 vừa qua, ông Lê Viết Hiếu đã được đại hội tín nhiệm bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Lê Viết Hiếu sinh năm 1992 là con trai của Chủ tịch Lê Viết Hải. Ông Hiếu tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại trường California Polytechnic State University (Mỹ).

Sau khi về trước, ông làm việc tại ngân hàng Shinhan Việt Nam trước khi gia nhập Hòa Bình. Theo đó, từ tháng 12/2016 – tháng 3/2018, ông Hiếu là Phó giám đốc phát triển thị trường nước ngoài, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình. Từ tháng 4/2018 – tháng 5/2019, ông Hiếu giữ chức Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài. Từ tháng 6/2019 đến nay, ông Hiếu đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Tính tới ngày 5/6, ông Hiếu sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu HBC, tỷ lệ 0,46%, tương ứng xấp xỉ 11 tỷ đồng tính theo thị giá trên sàn của cổ phiếu HBC.

Theo Nghị quyết Công ty vừa công bố, ông Lê Viết Hải vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi chuyển giao một phần quyền lực cho con trai.

Ông Hải hiện sở hữu hơn 37 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,05% vốn của Hoà Bình, còn con trai sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu.

Việc doanh nhân 62 tuổi nhường lại vị trí CEO Hòa Bình cho con trai phù hợp với quy định về quản trị doanh nghiệp khi chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm CEO của cùng một công ty đại chúng sắp có hiệu lực vào ngày 1/8.

Áp lực nhãn tiền khi ngồi "ghế nóng" tại Hòa Bình của tân Tổng giám đốc 9X

Được biết, Tập đoàn Hòa Bình được thành lập vào năm 1987, hiện là một trong những nhà thầu xây dựng lớn tại Việt Nam. Ông Lê Viết Hải là nhà sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty suốt hơn 30 năm qua. Ông cùng các thành viên trong gia đình hiện sở hữu hơn 20% cổ phần công ty.

Tại ĐHĐCĐ hồi cuối tháng 6 vừa qua đã thống nhất phương án kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu dự kiến giảm 33% so với năm 2019, kỳ vọng 12.500 tỷ đồng.

Tương tự, lợi nhuận sau thuế mục tiêu cũng dự kiến giảm 70% xuống còn 125 tỷ đồng. HBC lên kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Trong quý I/2020, Xây dựng Hoà Bình của ông Lê Viết Hải đạt 2.442 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm tới 34% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu lao dốc trong khi các chi phí leo thang khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Hoà Bình còn chưa tới 450 triệu đồng trong khi quý I/2019 là 151 tỷ đồng.

Nếu không nhờ khoản lợi nhuận khác lên tới 18,5 tỷ đồng thì Tập đoàn "ôm" lỗ trong kỳ này. Chốt quý, nhà thầu xây dựng này báo lãi 5,4 tỷ đồng, giảm tới 96% so với cùng kỳ 2019. Kết quả này chỉ tương đương 4% kế hoạch và cũng là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Với kết quả này, việc đưa "con tàu" Hòa Bình về đích trong năm 2020 này sẽ là áp lực nhãn tiền đối với ông Lê Viết Hiếu khi nhậm chức tân Tổng giám đốc trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Hoà Bình đang khó khăn vì tác động của dịch Covid-19.

Tân Tổng giám đốc Lê Viết Hiếu

Điểm tích cực, trong những tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của ông Lê Viết Hải liên tiếp trúng thầu các dự án lớn.

Mới đây nhất, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trúng thầu 4 dự án trị giá 1.456 tỷ đồng. Cụ thể, Hòa Bình trúng thầu một dự án nhà công nghiệp quy mô lớn là Dự án Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Want Want Việt Nam với tổng giá trị trúng thầu ước tính đạt 501 tỷ đồng. Dự án thứ 2 có tổng giá trị trúng thầu 506 tỷ đồng là Khách sạn Wink Trần Hưng Đạo do Công ty TNHH Phát triển Khách sạn Đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án do liên doanh Kajima - Hòa Bình (Kajima đứng đầu liên doanh) thi công kết cấu, hoàn thiện và MEP.

Một dự án khác cũng do Công ty TNHH Phát triển Khách sạn Đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư và liên doanh Kajima - Hòa Bình thi công kết cấu, hoàn thiện và MEP, áp dụng tiêu chuẩn Leed Gold là Khánh sạn Wink 178 Trần Phú với tổng giá trị gói thầu khoảng 285 tỷ đồng. Khách sạn có quy mô 243 phòng, nằm tại trung tâm của Tp. Đà Nẵng.

Dự án thứ 4 của Hòa Bình là Trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ công công kết hợp nhà ở, chợ và cây xanh tại Hoàng Mai, Hà Nội do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư. Tổng giá trị trúng thầu của dự án rơi vào khoảng 164 tỷ đồng với Hòa Bình là thầu chính nhận thi công kết cấu phần thân, hoàn thiện thô phần ngầm và phần thân, hiện Tập đoàn đang làm kết cấu ngầm.

Trong tháng 6, Hòa Bình cũng trúng gói thầu 425 tỷ đồng tại dự án khu nhà ở Gò Sao và ký kết hợp tác thi công xây dựng tòa tháp đôi Park 3A và 3B dự án Picity Hight Park tại TP.HCM. Trước đó, trong tháng 5, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết, đã nhận được thư trúng thầu của 3 dự án mới với tổng giá trị 1.554 tỷ đồng.