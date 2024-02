Ảnh hưởng của không khí lạnh, mồng 1 Tết 2024, miền Bắc liệu có dông lốc và mưa đá?

Mới đây, chia sẻ về đợt không khí lạnh đang bao trùm miền Bắc những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia - đã có cuộc trò chuyện với báo chí về vấn đề này.

TS Hoàng Phúc Lâm nhận định ít khả năng mưa dông cường độ lớn trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo TS Hoàng Phúc Lâm, trong tháng 2, dự báo trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C. Trong thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục tác động thời tiết nước ta, tuy nhiên không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Riêng trong giai đoạn 10 ngày giữa tháng 2 (tức từ ngày 10/2 - 20/2), không khí lạnh có khả năng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đồng thời khi trả lời câu hỏi: Trong giai đoạn Tết Nguyên đán, khả năng sẽ có không khí lạnh tác động đến thời tiết miền Bắc. Trước đó, trong ngày 30 và mùng 1 Tết Canh Tý 2020, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh đã xảy ra hiện tượng dông lốc mưa đá chưa từng thấy trong lịch sử, vậy năm nay điều đó có lặp lại không?

Về vấn đề này, TS Hoàng Phúc Lâm nhận định, dịp Tết Nguyên đán 2024, dự báo không khí lạnh có thể gây mưa nhưng cường độ mạnh và lượng lớn như Tết năm 2020 thì ít khả năng xảy ra.

Trong thời kỳ tháng 2 năm 2024, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thiếu hụt từ 5-15mm so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực các tỉnh Trung du, miền núi Bắc Bộ có lượng mưa cao hơn từ 10 - 20mm so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ thiếu hụt 15 - 30mm. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa và khô hạn còn kéo dài. Tuy nhiên khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, có khả năng xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù, dông, lốc, sét, có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Sương mù và mưa phùn có thể gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát, tăng nguy cơ va chạm trong các hoạt động lưu thông.

Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất

Cơ quan khí tượng nhận định: Dịp Tết Nguyên đán, dự báo không khí lạnh có thể gây mưa nhưng cường độ mạnh và lượng lớn như Tết năm 2020 thì ít khả năng xảy ra.

Hiện nay (09/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: ngày và đêm 09/02, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Trên biển: trong ngày và đêm 09/02, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Khu vực Bắc biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 09/02, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa ) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (oC) Nhiệt độ trung bình (oC) Ngày và đêm 09/02 Phía Đông Bắc Bộ 12-14, vùng núi 10-12, có nơi dưới 5 14-16, vùng núi có nơi dưới 13 Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái 12-14 15-17 Bắc Trung Bộ 14-16 15-17

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:Ngày và đêm 09/02, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.



Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết hôm nay 9/2/2024 (30 Tết) cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Lai Châu - Điện Biên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17 độ C; phía Nam 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam đêm và sáng sớm trời rét.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ gần sáng và ngày mai nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.