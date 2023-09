Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/9 đến 02h ngày 26/9 có nơi trên 100mm như: Hương Trạch (Hà Tĩnh) 195.4mm, Hóa Thanh (Quảng Bình) 188.2mm, A Lười (Thừa Thiên Huế) 115mm… Tại trạm đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió giật mạnh cấp 7. Vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió giật mạnh cấp 6.

Hồi 04 giờ ngày 26/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị-Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7-8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Gió mạnh Trên biển: - Vùng biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) và Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. - Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Trên đất liền: Trong sáng 26/9, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sâu trong đất liền có gió giật cấp 6. Nước dâng, sóng lớn - Vùng biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm), vùng biển Vịnh Bắc Bộ sóng cao 2,0-3,0m. - Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sóng cao 2,0-4,0m. Mưa lớn - Từ nay đến ngày 27/9, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, riêng Quảng Trị-Thừa Thiên Huế có nơi trên 150mm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. - Từ nay đến ngày 28/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Cả nước đều mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết Bắc Bộ 26/9 sẽ có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Thời tiết ngày 26/9 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ mưa to đến rất to.

Còn các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền nên cả nước hôm nay (26/9) có mưa, nhiều nơi mưa to đến rất to kèm dông gió mạnh.

Về diễn biến mưa, cơ quan khí tượng cho biết từ nay đến ngày 27/9, khu vực Trung Trung Bộ lượng mưa đạt 80-150mm. Riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có nơi trên 200mm. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa 70-120mm, có nơi trên 150mm. Từ nay đến ngày 28/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.





Dự báo thời tiết chi tiết ngày 26/9 của các khu vực trên cả nước:

Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông, vài nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 30-32 độ C.



Phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Riêng khu vực ven biển và đồng bằng đêm mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.