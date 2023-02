Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất: Nửa cuối tháng 2, miền Bắc xuất hiện rét đậm, rét hại và mưa trái mùa

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã đưa ra cảnh báo vào khoảng nửa cuối tháng 2/2023, rét đậm, rét hại có khả năng còn xuất hiện ở miền Bắc và hiện tượng mưa trái mùa ở các tỉnh phía Nam.

Về vấn đề này, chia sẻ với phóng viên ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết trong nửa đầu tháng 2/2023, không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu và lệch ra phía Đông. Do đó, tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An, có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tập trung vào thời điểm đêm và sáng.

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào khoảng nửa cuối tháng 2/2023, không khí lạnh có cường độ mạnh hơn và có khả năng rét đậm, rét hại còn xuất hiện ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Vậy nên, để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời; không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Đồng thời, các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây cảnh, cây lâu năm.

Ngoài ra, các địa phương chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông,...

Cùng với cảnh báo rét đậm, rét hại ở miền Bắc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định trong khoảng nửa cuối tháng 2/2023, rãnh áp thấp xích đạo vẫn tiếp tục có khả năng hoạt động và gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía Nam.

Về xu thế nhiệt độ, theo chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 2/2023, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong khi đó, tổng lượng mưa tại khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5-10mm. Các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 10-20mm, đặc biệt tại khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 20-40mm.

Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất: Đêm mai (13/2), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc nước ta

Theo bản tin mới cập nhật nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Tin không khí lạnh mới nhất trên đất liền: Khoảng đêm 13/02 ngày 14/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Từ ngày14/02, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ.

Tin không khí lạnh mới nhất trên biển: Từ gần sáng ngày 14/02, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh. Từ ngày 15/02, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng tiếp tục cảnh báo, trong đêm 13/02 và ngày 14/02, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 14-17/02, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển.