Tin không khí lạnh mới nhất

Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 22/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm xuống miền Bắc, nhiệt độ nhiều nơi tại miền Bắc giảm mạnh xuống ngưỡng rét hại.

Tin không khí lạnh mới nhất: Rét kỷ lục từ đầu mùa Đông đến nay bao trùm miền Bắc, đêm nay khả năng Mẫu Sơn có tuyết. Ảnh: BEAT Lạng Sơn

Từ chiều tối nay, Bắc bộ chìm sâu trong khối không khí lạnh, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thấp so với sáng và trưa nay. Dự báo vùng đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa nhiệt độ có thể xuống ngưỡng 7 độ C, vùng núi từ 2 đến 5 độ C, vùng núi cao xuống dưới 0 độ C.

Đêm nay và sáng mai, một số đỉnh núi cao như Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng)... có thể xảy ra mưa tuyết hoặc băng giá.

Cơ quan khí tượng cho biết cao điểm rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Thanh Hóa (nhiệt độ trung bình từ 13 độ C trở xuống) ở miền Bắc sẽ bắt đầu từ đêm nay cho đến ngày 25/1. Ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1. Đây có thể là đợt rét kỷ lục từ đầu mùa đông đến nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của không khí lạnh, nhiệt độ xuống 3,6 độ C, thấp nhất miền Bắc.

Một số vùng núi cao sáng nay cũng rét dưới 10 độ C như Đồng Văn (Hà Giang) 6,7 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 7,8 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 8,6 độ, Sa Pa (Lào Cai) 9,2 độ C. Tại Hà Nội, các trạm khí tượng Hà Đông, Hoài Đức, Láng, Sơn Tây, Ba Vì đều hơn 13 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào, dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Ở vịnh Bắc Bộ hôm nay gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, sóng biển cao 2,5 - 3,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh lên cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển Quảng Trị đến Khánh Hòa và vùng biển phía đông của nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, sóng biển cao 2 - 3,5m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định 10 ngày tới, các đợt không khí lạnh mạnh sẽ liên tiếp tăng cường nên nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung bộ duy trì thấp.

Theo công văn số 108 của UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác chủ động, tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại kéo mới được phát hành hôm nay (22/1) nêu rõ:

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới bộ phận không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn, trời rét đậm, rét hại, trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 5 - 8 độ, vùng núi cao Mẫu Sơn dưới 1 độ.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Lạng Sơn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao Mẫu Sơn có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh: BEAT Lạng Sơn

Khả năng cao đêm nay Mẫu Sơn sẽ có tuyết. Ảnh: BEAT Lạng Sơn

Để chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân và an toàn cho đàn vật nuôi, bảo vệ cây trồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, tập trung chỉ đạo, triển khai cấp bách các nhiệm vụ phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài trên địa bàn theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1404/CĐ-TTg ngày 22/12/2023 về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài, Công văn số 602/BNN-CN ngày 19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi; nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 1828/UBND-KT ngày 18/12/2023 về việc tập trung, tăng cường các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của các sở, ban, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh; chủ động theo dõi, kiểm tra, bám sát địa bàn theo phân công, phụ trách, thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền xử lý, ứng phó các tình huống xảy ra hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại trên địa bàn.