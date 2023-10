TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng; bị đâm chết sau trận đánh bi-da

Con phát hiện bố mẹ tử vong bất thường tại nhà riêng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/10, lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ (TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa.

Theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ, trưa 8/10, các con của anh N.V.H. (SN 1985) và chị N.T.H. (SN 1992) trở về nhà thì bất ngờ phát hiện cả bố và mẹ đều đã tử vong, nên đã kêu gọi người thân, hàng xóm đến hỗ trợ.

Khi đến nơi, người dân phát hiện chị H. tử vong ở tầng 3, anh N.V.H. tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mâu thuẫn lúc đánh bi-da sau cuộc nhậu, thanh niên 23 tuổi bị bạn đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Lưu Quốc Đường (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một quán bi-da trên địa bàn phường An Phú, TP.Thuận An (Bình Dương).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.X.

Theo đó, trưa 8/10, Đường và anh Nguyễn Phước Đại (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ.

Sau khi nhậu xong cả nhóm tiếp tục đi đánh bi-da tại một quán nằm trên đường D22, khu dân cư Vietsing.

Trong lúc chơi bi-da, giữa Đường và anh Đại xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Do bực tức nên Đường lấy cây bi-da đánh anh Đại, sau đó, cầm dao đâm nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ về phòng trọ.

Anh Đại được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Biết tin anh Đại tử vong, Đường đã đến cơ quan công an để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.

Công an mời người mẫu Ngọc Trinh đến làm việc liên quan vụ dang 2 tay chạy mô tô ở Thủ Thiêm

Sáng 9/10, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức gửi giấy mời bà Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) đến trụ sở làm việc liên quan đến vụ việc dang 2 tay lái mô tô gây xôn xao.

Ảnh cắt từ clip.

Một clip thể hiện người phụ nữ bị té ngã.

Hiện Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức vẫn đang phối hợp với Công an phường xác minh làm rõ. Một lãnh đạo Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức cho biết, do khu vực xảy ra sự việc là đường nằm trong khu vực nội bộ công trường, không phải là tuyến đường giao thông công cộng, chưa kết nối với các tuyến đường giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip gần một phút, ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy mô tô phân khối lớn nhưng đứng thẳng trên xe, thả và dang cả hai tay…

Có đoạn người này để hẳn hai chân sang một bên và quỳ gối trên yên xe, chạy xe bằng một tay… Sau đó, có một đoạn clip ghi lại cảnh người này bị té ngã, được đưa vào bệnh viện để sơ cứu.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại tuyến đường thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, người trong đoạn clip là người mẫu Ngọc Trinh.

Đoạn clip này được đăng tải trên trang cá nhân, sau đó được nhiều người khác tải, đăng lại trên các diễn đàn, hội nhóm.

Trưa 8/10, trên mạng xã hội của người mẫu Ngọc Trinh đã đăng tải video kèm nội dung "khỏi đồn đoán nữa… tui té thiệt mấy bà ơi".

Thái Nguyên: Khai thác chui 3 triệu tấn than thu lợi gần 400 tỷ đồng, 33 bị cáo hầu toà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/10, TAND tỉnh Thái Nguyên đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 33 bị cáo trong vụ án khai thác hơn 3 triệu tấn than lậu tại mỏ than Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 8/9, TAND tỉnh Thái Nguyên đã đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên do vắng mặt một số luật sư bào chữa cho các bị cáo và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên phiên toà đã tạm thời hoãn lại.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm sáng 9/10. Ảnh: Nguyễn Tùng

Trong vụ án này, các bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thế Giang, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cao Sỹ Linh - chuyên viên Phòng Khoáng sản và Lại Trung Hiếu - Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Nguyễn Ngô Quyết - cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên cùng hai cấp dưới là Đỗ Huy Cương, Nguyễn Văn Phong (cựu Trưởng phòng và Phó phòng Kỹ thuật an toàn môi trường) bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo khác như anh em Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang (cổ đông Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương) bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Bị cáo Châu Thị Mỹ Linh - Tổng giám đốc Công tycổ phần Yên Phước bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Yên Phước được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác than trong khu 59ha ở mỏ than Minh Tiến, trữ lượng 136.000 tấn. Công suất khai thác là 8.500 tấn/năm, thời gian khai thác đến giữa năm 2031.

Tuy nhiên, bị cáo Linh đã "cấu kết" với lãnh đạo Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương để đưa công nhân, máy móc vào khai thác trái phép than, khoáng sản, với công suất gấp hàng chục lần trữ lượng được cấp phép.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, từ tháng 6/2018 đến tháng 8/2021 các bị cáo đã khai thác chui tổng số hơn 3 triệu tấn than cùng khoáng sản đi kèm. Trong đó, có 2,7 triệu tấn than, 420.000m3 bã sàng và đá đen.

Để che giấu hoạt động khai thác than trái phép, vượt quá công suất, Châu Thị Mỹ Linh và Công ty Đông Bắc Hải Dương đã tạo lập khống các hợp đồng khai thác than với sản lượng 8.000 tấn/năm; hợp đồng mua bán thành phẩm sau khai thác và nhiều hóa đơn, chứng từ, nhằm hợp thức việc kê khai, báo cáo với các cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền thu lợi bất chính của hai nhóm Công ty cổ phần Yên Phước và Công ty Đông Bắc Hải Dương là hơn 375 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, để xảy ra việc khai thác trái phép Mỏ than Minh Tiến, một số cựu lãnh đạo tại Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều vi phạm. Điển hình như 4 lần kiểm tra việc khai thác mỏ nhưng các sai phạm của nhóm khai thác lậu đều bị bỏ qua.

Một số cựu lãnh đạo Sở Công Thương cũng vi phạm trong việc thẩm định, tham mưu và ký ban hành Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vượt quá khối lượng được phê duyệt trước đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vật liệu nổ công nghiệp để sử dụng khai thác than trái phép.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 5 ngày.

Ngày mai (10/10) xét xử cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh nhận vali tiền "cảm ơn"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày mai (10/10), TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh, cùng 16 đồng phạm liên quan các tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày (từ 10/10 đến 12/10). Trong vụ án gian lận thầu ở Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh, cựu Giám đốc Sở Vũ Liên Oanh đã nhận hối lộ 14 tỷ đồng sau khi tạo điều kiện cho Công ty NSJ trúng thầu. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên hàng loạt bất động sản.



VKSNDTC phân công VKSND tỉnh Quảng Ninh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Phiên tòa sẽ diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Tạ Duy Ước.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Thành

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh và 16 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.



Theo đó, từ năm 2016-2019, Vũ Liên Oanh trên cương vị là Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh, trực tiếp quản lý vốn Nhà nước trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm bon, tiểu học, chịu trách nhiệm về tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Vì động cơ vụ lợi, Vũ Liên Oanh đã thông đồng với nhà thầu là phía Hoàng Thị Thúy Nga - Chủ tịch Công ty NSJ. Bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo cấp dưới phối hợp với Nga và nhân viên NSJ từ khâu lập dự án, tạo mọi điều kiện để Công ty NSJ trúng thầu 6/6 gói thầu trong giai đoạn 2016-2019 với giá do nhà thầu ấn định.

Bị can còn chỉ định thầu trái pháp luật, chọn Công ty VNNew làm tư vấn lập Dự án nhằm hợp thức hồ sơ thầu; chỉ định Công ty AIC, Công ty Gia Lộc là đơn vị thẩm định giá để ban hành chứng thư thẩm định giá theo mức giá mà Công ty NSJ cung cấp.

Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu của cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh dẫn đến việc Công ty NSJ có cơ hội nâng giá thiết bị bán vào các gói thầu. Từ đó, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỷ đồng tại 2 gói thầu năm 2019.

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh.

Theo cáo trạng, sau khi thực hiện xong mỗi dự án, Nga đều chi tiền "cảm ơn" cựu Giám đốc Sở. Việc chi tiền diễn ra vào thời điểm cuối năm cũ, đầu năm mới, trước Tết âm lịch, trong đó 3 lần Nga đến gặp Oanh tại cơ quan và 1 lần đến nhà riêng.

Cụ thể, vào dịp giáp Tết nguyên đá năm 2017, Hoàng Thị Thúy Nga đi một mình đến phòng làm việc của Vũ Liên Oanh và đưa cho Oanh số tiền 1 tỷ đồng đựng trong túi giấy. Vào dịp giáp Tết âm lịch đón năm 2018, Nga tiếp tục đến phòng làm việc và đưa cho Oanh số tiền 3,5 tỷ đồng. Lần này số tiền trên được đựng trong 2 túi giấy.

Dịp giáp Tết âm lịch đón năm 2019, Nga đến phòng làm việc và đưa trực tiếp cho Oanh 5 tỷ đồng đựng trong 2 túi giấy. Kể cả khi vị Giám đốc Sở đã nghỉ hưu, vào dịp giáp Tết âm lịch đón năm 2020, Nga đi cùng Nguyễn Thùy Dung là thư ký của Nga đến nhà riêng của Oanh để chúc Tết và để lại chiếc vali.

Khi Nga về Oanh kiểm tra thấy trong vali có 4,5 tỷ đồng. Tổng số Hoàng Thị Thúy Nga đã chuyển cho Vũ Liên Oanh 14 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), Vũ Liên Oanh đã thành khẩn khai nhận về hành vi nhận 14 tỷ đồng nêu trên và vẽ sơ đồ Phòng khách, phòng làm việc của Oanh, xác định vị trí Oanh, Nga và vị trí túi tiền, vali đựng tiền. CQĐT kiểm tra hiện trường phòng khách, phòng ngủ nhà Vũ Liên Oanh đối chiếu với sơ đồ thấy đúng như lời khai của Oanh.

Cựu Giám đốc Sở khai đã sử dụng số tiền nhận hối lộ để mua ô tô, bất động sản và chi tiêu cá nhân hết.

Hiện CQĐT đã kê biên loạt tài sản của Vũ Liên Oanh bao gồm 8 bất động sản, một xe ô tô. Trong đó, vợ chồng cựu Giám đốc Sở đứng tên 2 lô đất ở Khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh; 2 lô đất Khu dân cư Đồi thị đội; 2 lô đất Khu dân cư Đồi T5 đều ở TP Hạ Long, Quảng Ninh và một lô đất 347m2 tại xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều. Ngoài ra, còn một lô đất ở TP Hạ Long mà Vũ Liên Oanh nhờ mẹ đẻ đứng tên chủ sở hữu.

Tại CQĐT, bị can trình bày có nguyện vọng sử dụng các tài sản này để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra… Với các hành vi phạm tội như kết quả điều tra xác định nên trong vụ án này, Vũ Liên Oanh bị truy tố cùng lúc về hai tội là "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ".

Các bị cáo gồm: Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh), Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh), Hà Huy Long (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh), Phạm Thị Hạnh (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh); Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch NSJ Group), Trần Ngọc Thắng (cựu Tổng Giám đốc Công ty MQF), Trần Thị Thanh Xuân (cựu Tổng Giám đốc Công ty MQF), Ngô Mạnh Hùng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty MQF), Lê Long Hải (cựu Giám đốc Quan hệ khách hàng Khu vực 3, Công ty NSJ), Lê Đại Tấn (nhân viên quan hệ khách hàng Khu vực 3), Phạm Việt Anh (cựu Phó phòng Dự án, Công ty MQF), Hoàng Thị Minh Tâm (nhân viên Phòng Dự án Công ty MQF), Vũ Ngọc Minh (cựu Giám đốc Công ty Gia Lộc), Hà Thị Thu Huyền (thẩm định viên Công ty Gia Lộc), Phạm Đức Chính (nhân viên thẩm định Công ty Gia Lộc), Trần Phú Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và thẩm định giá AIC) và Nguyễn Anh Tuấn (Công ty CP đầu tư và thẩm định giá AIC) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015.

Riêng bị cáo Hoàng Thúy Nga bị truy tố thêm tội "Đưa hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015. Vũ Liên Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long bị truy tố thêm tội "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước khi TAND tỉnh Quảng Ninh đưa vụ án này ra xét xử, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù trong vụ án vi phạm đấu thầu tại tỉnh Đồng Nai, TAND thành phố Cần Thơ phạt 8 năm tù trong vụ án vi phạm đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh này. Tổng mức hình phạt dành cho bà Nga là 20 năm tù.