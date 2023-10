TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hiếp dâm bé gái bán vé số dạo; xác minh nữ người mẫu dang 2 tay khi chạy mô tô

Người đàn ông 59 tuổi hiếp dâm bé gái bán vé số dạo

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Huỳnh Kim Giàu (SN 1964, cư trú ấp Vĩnh Thạnh 2, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Huỳnh Kim Giàu bị khởi tố bị can, tạm giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 17 giờ, ngày 10/9, Huỳnh Kim Giàu trong lúc quét dọn nhà và rửa chén phụ tiếp cho gia đình người cháu tại địa phương thì thấy em L.T.T.T (SN 2011, bán vé số kiến thiết) đi vào trong nhà và mời Giàu mua vé số.

Lúc này, Giàu đứng dậy đi lại gần T nói đã hết tiền nên không mua. Ngay sau đó, T nói nay bán vé số ế quá không có tiền ăn bánh nên đã xin Giàu 15.000 đồng để mua bánh ăn.

Sau khi Giàu cho T tiền thì Giàu nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với T nên Giàu kêu T đi theo vào nhà tắm đóng cửa lại và xâm hại T.

Công an đang ghi lời khai bị can Huỳnh Kim Giàu. Ảnh: Nghiêm Túc

Sau khi xâm hại T xong thì Giàu kêu T tự tắm rồi đi về nhà. Lúc T tắm xong đi ra thì mẹ của T ở gần đó đi tìm thì phát hiện sự việc con gái mình đã bị Giàu xâm hại nên đã tố giác hành vi của Giàu đến cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Kim Giàu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác minh nữ người mẫu dang 2 tay khi chạy mô tô

Ngày 8/10, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái lái mô tô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Đáng nói, người này thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi 2 chân sang một bên, thậm chí dang cả 2 tay khi xe chạy tốc độ cao.

Qua tìm hiểu, cô gái trong clip là người mẫu nổi tiếng T.T.N.T. (SN 1989). Nhiều người sau đó đã để lại bình luận trái chiều khi cho rằng hành động của N.T. có thể khiến nhiều người học hỏi, làm theo dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Người mẫu dang hai tay khi lái mô tô trong khu đô thị Thủ Thiêm. (Ảnh cắt từ clip). Nguồn: Dân Trí

Sau khi mạng đăng tải, cơ quan chức năng phường Thủ Thiêm và Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP.Thủ Đức đã vào cuộc xác minh.

Một cán bộ CSGT cho biết, đoạn đường nữ người mẫu chạy mô tô nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Công ty Đại Quang Minh quản lý.

"CSGT đang phối hợp với lực lượng chức năng phường Thủ Thiêm vào cuộc xác minh, mời người phụ nữ liên quan lên làm việc để có phương hướng xử lý theo quy định", cán bộ này cho biết.

Thời gian gần đây, người mẫu N.T. liên tục chia sẻ những hình ảnh lái xe mô tô với đủ kiểu tạo dáng gây tranh cãi vì quá nguy hiểm. Vài ngày trước, Vũ Khắc Tiệp cho biết, N.T. vừa gặp tai nạn sau khi điều khiển xe không đúng tư thế.

Trưa 8/10, người mẫu này đã kể lại vụ té ngã nghiêm trọng, đồng thời gửi lời cảnh báo đến với những người muốn thử lái mô tô.

CEO Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo

Chiều 8/10, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, sau khi bản án 3 năm được tuyên hôm 21/9 đối với bị cáo Hằng, hiện tại đã quá thời hạn 15 ngày, TAND TP.HCM không nhận được đơn kháng cáo từ bị cáo này.

Quá hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án đối với CEO Nguyễn Phương Hằng, TAND TP.HCM chưa nhận được đơn kháng cáo từ bị cáo Hằng. Ảnh: M.Q

Năm hôm trước, TAND TP.HCM cho biết đã đã nhận 5 đơn kháng cáo, trong đó có 4 đồng phạm của CEO Nguyễn Phương Hằng, 1 đơn kháng cáo từ bà Đinh Thị Lan - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.



Trong đó, 4 đồng phạm nộp đơn kháng cáo gồm: Đặng Anh Quân (tiến sĩ Luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM), Nguyễn Thị Mai Nhi (cựu trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (cựu nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (cựu Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam). Được biết, bị cáo Đặng Anh Quân đang bị tạm giam, 3 đồng phạm được tại ngoại.



Trước đó, hôm 21/9, trong phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên CEO Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù giam. Bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù.

3 bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên văn phòng Công ty cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam) cùng mức án 1 năm 6 tháng tù, về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tài xế GrabBike chở tên cướp lao vào ủy ban phường để báo án

Ngày 8/10, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Võ Minh Tiến (30 tuổi, trú tổ 38, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 13 giờ 30 ngày 7/10, một hộ dân sống trên đường Trần Cao Vân (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) báo công an về việc bị một đối tượng xông vào nhà, cướp điện thoại.

Nghi phạm Võ Minh Tiến bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp tài sản. Nguồn: NLĐO

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hà phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê tung trinh sát điều tra hiện trường.



Trích xuất camera, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện nghi phạm đi từ khu vực phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) đến phường Xuân Hà.

Nghi phạm xác định có dáng người ốm, đội mũ bảo hiểm màu xanh, mặc áo dài tay, quần jean dài. Đáng chú ý, nghi phạm được một tài xế mặc quần áo GrabBike chở.

Nam tài xế GrabBike được Công an quận Thanh Khê thưởng nóng vì thành tích hỗ trợ phá án. Nguồn: NLĐO

Trong khi công an đang điều tra, khoảng 16 giờ cùng ngày, anh L.Đ.H (25 tuổi, quê huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến trụ sở Công an phường để trình báo về nghi phạm cướp giật. Anh H. chính là tài xế GrabBike chở nghi phạm Võ Minh Tiến.



Anh H. khai, trưa cùng ngày, anh vừa trả khách ở đường Kinh Dương Vương (phường Hòa Minh) thì một nam thanh niên vẫy xe bảo anh chở về phường Xuân Hà.

Khi đến số 272 Trần Cao Vân, người này nói tài xế chờ rồi đi vào, sau đó nhanh chóng trở ra, nhảy lên xe và yêu cầu tài xế chạy thật nhanh. Qua gương chiếu hậu, anh L.Đ.H thấy một thiếu niên chạy theo và khóc nên sinh nghi.

Thêm vào đó, nghi phạm liên tục giục nam tài xế chạy nhanh hơn nữa nên trên đường đi, anh L.Đ.H quyết định báo công an.

Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng Công an quận Thanh Khê, thưởng nóng trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự. Nguồn: NLĐO

Đi ngang UBND phường Thanh Khê Tây (đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê), anh L.Đ.H lao xe vào cổng rồi nhanh chóng nhảy khỏi xe tri hô.



Bất ngờ, nghi phạm đấm vào mặt anh H. rồi bỏ chạy. Sau đó, tài xế này quay lại Công an phường Xuân Hà trình báo.

Qua lời khai của anh H, công an khoanh vùng và bắt được Võ Minh Tiến tại một chung cư trên đường Kinh Dương Vương, thu được điện thoại di động là tang vật vụ cướp.

Đâm chết nam thanh niên đứng chụp hình ở quán bia tại Thanh Hóa rồi trốn ra Hà Nội

Ngày 8/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Bình (SN 1992, trú phố 2, phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là nghi phạm dùng dao đâm chết một nam thanh niên trước quán bia ở phường Quảng Tâm vào khuya 6/10.

Nghi phạm bị bắt giữ vào 23h ngày 7/10, khi đang lẩn trốn tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội.

Đang đứng chụp hình cùng bạn ở quán bia, anh G. bị nghi phạm Bình đâm nhiều nhát vào lưng. (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 6/10, khi anh N.H.G. (SN 1989, ở phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang đứng chụp ảnh trước quán bia tại phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa thì bất ngờ bị Bình từ ngoài đường đi tới cầm dao đâm liên tiếp vào người.

Quá bất ngờ, anh G. bỏ chạy ra quốc lộ 47 hướng về thành phố Sầm Sơn. Tuy nhiên, Bình tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát vào ngực và trán.

Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, anh G. đã tử vong. Sau khi gây án, Lê Văn Bình bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.