Sai phạm trong quản lý đất đai, lãnh đạo cấp xã bị kỷ luật ở Long An

Trưa 9/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Cần Đước (Long An) cho biết, huyện ủy vừa ban hành quyết định xử lý kỷ luật 2 Chủ tịch UBND xã do sai phạm trong quản lý đất đai kéo dài tại địa phương.

Cụ thể, kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông La Minh Triều, huyện ủy viên, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Long Cang, kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đào Ngọc Tuyến, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Long Trạch, huyện Cần Đước do sai phạm trong quản lý đất đai để chủ đầu tư xây cấy nhiều căn nhà trái phép.

Dãy nhà một trệt, một lần xây trái phép trên đất nông thôn xã Long Khê, huyên Cẩn Đước, Long An đã bán hết cho khách hàng đến ở. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhận quyết định kỷ luật, ông Triều đã nộp đơn xin nghỉ việc được huyện ủy giải quyết, riêng ông Tuyến điều chuyển về công tác tại Ban Dân vận Huyện ủy Cần Đước.

"UBKT huyện ủy Cần Đước đang thực hiện quy trình kiểm tra, xử lý kỷ luật đối lãnh đạo xã Long Khê để xảy ra việc xây dựng nhà ở liền kề vượt mật độ quy định 100%, xậy dựng không hệ thống phòng cháy, chữa cháy, xây trái phép…", huyện ủy thông tin.

Dãy nhà 40 căn một trệt, một lần xây trái phép trên đất nông thôn xã Long Khê, huyện Cần Đước, Long An đã bán hết cho khách hàng đến ở. Ảnh: Chinh Hoàng

Như Dân Việt đưa tin, cuối năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Long An có kết luận thanh tra công trình nhà ở tại 2 thửa đất diện tích 1.800m2 ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước (loại đất ở nông thôn) do bà Nguyễn Kim Thoại và do ông Đàm Minh Phương chủ sở hữu.





Trên hai thửa đất này, ông Phương và bà Thoại xây dựng ba dãy nhà ở liền kề một trệt, một lầu với tổng cộng 40 căn nhà (40m2/căn) và đã bán cho người dân vào ở, đa số dân TP.HCM, số ít dân địa phương.

Theo kết luận, ba dãy nhà ở liền kề trên có mật độ xây dựng trong khu đất chiếm khoảng 80% là không đúng với quy hoạch xây dựng được duyệt, quy hoạch cho phép tối đa 40%.

Mặt khác, sau khi xây dựng xong chưa có quyền sở hữu do cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy chứng nhận, nhưng bà Thoại và ông Phương đã bán cho khách hàng. Điều này, không đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 9 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.