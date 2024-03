Thanh tra Quảng Nam chỉ ra loạt nguyên lãnh đạo Sở Y tế vi phạm tại các gói thầu của AIC

Giai đoạn 2011-2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 7 gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) trực tiếp thực hiện với tổng giá trị 64 tỷ đồng. Trong đó, có 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị dạy học ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, 3 gói thầu xây lắp hệ thống xử lý nước thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Đối với 3 gói thầu xây lắp hệ thống xử lý thải y tế tại Bệnh viên Đa khoa Tam Kỳ, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Ninh và Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam, qua thanh tra đã phát hiện những tồn tại, hạn chế.

Thanh tra Quảng Nam chỉ ra loạt nguyên lãnh đạo Sở Y tế vi phạm đối với các gói thầu của AIC. Ảnh: T.H

Theo đó, hồ sơ thẩm định giá đối với 3 công trình đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại 3 bệnh viện: Đa khoa thành phố Tam Kỳ, Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, Đa khoa huyện Phú Ninh đều không có báo cáo kết quả thẩm định giá, không đảm bảo theo định tại Tiêu chuẩn số 05 – quy trình thẩm định giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 1/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trách nhiệm này thuộc về đơn vị thẩm định là Công ty Cổ phần thẩm định Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty Cổ phần thẩm định giá Thế Kỷ - Chi nhánh tại TP.HCM; Sở Y tế, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành y tế Quảng Nam và các cá nhân nguyên là lãnh đạo của Sở Y tế và Ban Quản lý gồm, ông Trình Văn Truyền (Phó Giám đốc Sở - Trưởng ban); ông Nguyễn Văn Hai (Giám đốc Sở - Trưởng ban) do không yêu cầu đơn vị thẩm định giá cung cấp báo cáo kết quả thẩm định giá.

Đối với Sở KH&ĐT tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ trong khi không có báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu là không thực hiện đúng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Trách nhiệm này thuộc về ông Đặng Công Lệnh (nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT) và các cá nhân nguyên là công chức Phòng Lao động Văn xã thuộc Sở KH&ĐT, gồm ông Nguyễn Tấn Văn (Phó Trưởng phòng) và bà Thái Ngọc Huỳnh Liên (chuyên viên).

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam còn chỉ ra vi phạm đối với Sở Y tế là phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với 3 công trình trên có nội đung yêu cầu cụ thể về xuất xứ đối với thiết bị xử lý nước thải hợp khối FRP là không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, không đúng quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật Đấu thầu năm 2005; điểm i khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Trách nhiệm này thuộc về cá nhân ông Trình Văn Truyền (nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế); ông Nguyễn Văn Hai (Giám đốc Sở Y tế) và các cá nhân nguyên là viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành y tế Quảng Nam, gồm ông Nguyễn Công Thành (Phó Trưởng ban), ông Nguyễn Minh Phương (chuyên viên), ông Phan Anh Thống (nhân viên) ông Võ Minh Vương, ông Võ Văn Phúc (nhân viên).

Kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, đối với công trình hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành y tế Quảng Nam thanh toán cho AIC số tiền 5.596.000.000 đồng (tương ứng 63% giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp) khi thiết bị xử lý nước thải mới được chuyển đến công trường, chưa được nghiệm thu chất lượng, chưa được bàn giao mặt bằng để triển khai thi công là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 67 và khoản 1 Điều 144 của Luật Xây dựng năm 2014. Ảnh: T.H

Ngoài ra, không thực hiện việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu đối với công trình đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam là không thực hiện đúng theo quy định tại điểm a, đ khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2005; không thực hiện việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng thông tin đấu thầu Quốc gia, trên Báo Đấu thầu đối với công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Ninh là thực hiện không đúng theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013, Điều 9 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/20I5 của liên Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Trách nhiệm này thuộc về cá nhân ông Trình Văn Truyền (nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế - nguyên Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành y tế Quảng Nam) và ông Nguyễn Văn Hai (Giám đốc Sở Y tế)…

Trách nhiệm này thuộc về các cá nhân nguyên là công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành y tế Quảng Nam, gồm ông Nguyễn Văn Hai (Giám đốc Sở - Trưởng ban); ông Nguyễn Công Thành (Phó Trưởng ban); ông Kiều Viết Thiệu (kế toán trưởng), ông Võ Minh Vương (nhân viên) và bà Nguyễn Thị Lưỡng (kế toán).

Danh sách các cá nhân Sở Y tế, Sở KHĐT tỉnh mà Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra những vi phạm đối với 3 gói thầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế do Sở Y tế tỉnh làm chủ đầu tư. Ảnh: T.H

Trước những vi phạm trên của Sở Y tế Quảng Nam, Thanh tra tỉnh đã yêu cầu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với tập thể lãnh đạo Sở Y tế, nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021 và các cá nhân nguyên là lãnh đạo Sở Y tế do vi phạm các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng 3 công trình hệ thống xử lý nước thải tại các bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ, Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, Đa khoa huyện Phú Ninh đã để xảy ra sai phạm như báo cáo kết quả thanh tra đã nêu.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu Sở Y tế tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối các cá nhân nguyên là công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành y tế Quảng Nam do quá trình tham mưu, thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng 3 công trình trên đã để xảy ra sai phạm như báo cáo kết quả thanh tra đã nêu.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các cá nhân có liên quan do phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ khi không có báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu…