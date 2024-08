TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bảo vệ đâm đồng nghiệp nguy kịch; 2 nhóm nam, nữ hỗn chiến trong đêm

Bảo vệ đâm đồng nghiệp nguy kịch

Vào lúc 22h20 ngày 23/8, người dân sống gần Nhà văn hóa Sinh Viên (đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP.HCM) nghe thấy tiếng cự cãi lớn tiếng giữa L. (SN 2005) và ông T. (khoảng 60 tuổi).



Một lúc sau mọi người thấy ông T. vừa la hét cầu cứu vừa ôm vết thương bỏ chạy, được một đoạn thì gục xuống. L. cũng bỏ chạy khỏi hiện trường và ném hung khí đi. Người dân và dân phòng gần đó đã đuổi theo khống chế được L. giao cho Công an phường.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Nguồn: CAND

Ông T. có nhiều vết thương trên người gây mất máu được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an quận 3 phong tỏa khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng để làm rõ.

Được biết, L. mới vào làm bảo vệ được 2 ngày, là đồng nghiệp với ông T.

2 nhóm nam, nữ hỗn chiến trong đêm

Chiều 24/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã triệu tập hai nhóm nam, nữ hỗn chiến trong đêm, khiến hai người bị thương tích để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Lúc 3h sáng 22/8, người dân báo tin cầu cứu về vụ hỗn chiến xảy ra tại quán 24H, trên đường Nguyễn Trãi, thuộc khu phố 7, phường 3, TP.Tây Ninh làm hai người bị thương tích.

Tang vật thu giữ. Nguồn: CAND

Công an TP.Tây Ninh đã nhanh chóng đến hiện trường, điều tra và xác minh vụ việc. Cụ thể, vào tối 22/8, Ngô Thuần Hậu (SN 2005, TP.Tây Ninh) nhậu tại phòng trọ ở xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) cùng nhóm bạn, gồm: Nguyễn Hưng, Huỳnh Minh Khang (SN 2005, cùng ngụ TP.Tây Ninh), Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2005), Nguyễn Thị Ngọc (SN 2007, cùng ngụ huyện Bến Cầu), Nguyễn Văn Long (SN 2007, ngụ Khánh Hòa), Lê Thị Cẩm Tiên (SN 2006, ngụ huyện Tân Châu), Võ Gia Huy (SN 2005, ngụ huyện Gò Dầu) cùng một số đối tượng khác.

Sau đó, Nhi cùng bạn mua thêm đồ ăn. Khi đến quán 24H thì gặp Lê Đặng Duy Tân (SN 2006, ngụ TP.Tây Ninh) cùng 6 đối tượng khác đang ngồi ăn. Nghi nhóm của Tân nhìn đểu, nên Nhi đã về kể lại sự việc cho đồng bọn. Lập tức, nhóm Nhi mang theo mã tấu, điều khiển 4 xe mô tô đến quán gặp nhóm của Tân để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, cả hai nhóm dùng vỏ chai bia hỗn chiến.

Hậu, Hưng, Long cầm theo mã tấu chạy bộ đuổi theo Tân. Chạy được một đoạn, Tân té ngã thì bị chúng cầm dao chém liên tiếp vào người gây thương tích. Thấy vậy, Kiệt cầm mũ bảo hiểm ném vào nhóm của Hậu. Hưng và Long chạy bộ truy đuổi và chém Kiệt gây thương tích. Gây án xong, cả nhóm lên xe rồ ga tẩu thoát.

Bộ Công an thông báo tìm bị hại trong vụ án liên quan "Shark" Thủy

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (công ty Egame).

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an.

Kết quả điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch như sau: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.

Nhà chức trách cho biết những người bị hại cần đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup, theo địa chỉ Phòng 6/ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội); số điện thoại 0993093865.

Nếu hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan CSĐT Bộ Công an không xem xét, giải quyết trong vụ án.

Người phụ nữ mất 17 tỷ đồng khi đầu tư vào Quỹ phúc lợi giả mạo một tập đoàn lớn

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, thời gian vừa qua, nhiều đối tượng đã mạo danh các tập đoàn, doanh nghiệp lừa đảo, thu lợi bất chính bằng nhiều thủ đoạn như mời tuyển dụng, kêu gọi đầu tư vào dự án.

Các đối tượng xây dựng lòng tin, mối quan hệ tình cảm thân mật với nạn nhân, mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt tài sản.

Mới đây nhất, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận trình báo của chị T (trú tại Long Biên) về việc bị chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên.

Chị T cho biết được "người quen" trên mạng xã hội giới thiệu đầu tư vào Quỹ phúc lợi của Tập đoàn lớn. Người này cung cấp cho chị đường dẫn website có logo, thông tin và hình ảnh thương hiệu giống của Tập đoàn lớn nên chị đã tin tưởng.

Chị T đã mất 17 tỷ khi đầu tư vào Quỹ phúc lợi giả mạo tập đoàn lớn. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Theo lời của người quen Quỹ đầu tư có quy mô hàng nghìn tỷ đồng, cần đầu tư ngay, nếu đầu tư mức tối thiểu 2 triệu đồng, sau 15 phút sẽ hưởng ngay mức lợi nhuận 1,32%.

Chị T đã chuyển khoản thử 2 triệu đồng và thu về lợi nhuận 1,32%. Ngày hôm sau, chị chuyển 60 triệu đồng và hưởng lợi 3.12% sau khi tham gia 15 phút. Thấy số tiền giao dịch và tiền lãi được đẩy ngay về tài khoản của mình, chị T tiếp tục đầu tư 17,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản cá nhân thì hệ thống báo lỗi và không cho rút tiền. Các đối tượng liên tiếp yêu cầu chị chuyển thêm tiền với các lý do xác minh, bảo hiểm rủi ro,… Nghi ngờ mình bị lừa, chị T đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an TP.Hà Nội cho biết, để phòng tránh trường hợp bị lừa đảo, người dân cần cẩn trọng trước những lời mời kết bạn trên mạng xã hội, cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, cân nhắc kỹ khi tham gia vào các nhóm đầu tư tài chính, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các mạng xã hội.

Cần xác minh danh tính của đối tượng như: họ tên, địa chỉ, người thân, số điện thoại công ty hoặc thậm chí gặp gỡ trực tiếp nếu có thể. Không nên vội vàng làm theo những yêu cầu, hướng dẫn của đối tượng.

Người dân cần cảnh giác với những yêu cầu gửi tiền, đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Không tham gia ứng dụng đầu tư tài chính, Sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khen Công an Hưng Yên vụ bắt đối tượng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên (ngày 23/8).

Cụ thể: Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang có Thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên về thành tích kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, thu hồi số tài sản có giá trị hơn 10 tỷ đồng trả lại cho người bị hại.

Bộ trưởng Lương Tam Quang có thư khen Công an Hưng Yên vụ bắt đối tượng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng. Ảnh QH

Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai hiệu quả các phương án, biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam; thu hồi số tài sản có giá trị hơn 10 tỷ đồng trả lại cho người bị hại, được nhân dân biểu dương, khen ngợi và người bị hại gửi thư tôn vinh, tri ân lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng.

Đây là chiến công xuất sắc thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Hưng Yên trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia. Thành tích của Công an tỉnh Hưng Yên đã góp phần tô thắm hình ảnh đẹp người Công an nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế; đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, tạo môi trường đầu tư an toàn, lành mạnh giúp thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.