Bắt Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về tội Nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) về tội "Nhận hối lộ".

Cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (ở phường 9, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam đề điều tra tội Nhận hối lộ. Ảnh: Bộ Công an

Ông Trần Văn Hiệp bị điều tra vì liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Trước đó, công an có mặt tại nhà riêng của ông Hiệp nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan đến một số vi phạm.

Ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, sinh năm 1965, quê tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Tại Lâm Đồng, ông Hiệp từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Vụ trinh sát hình sự giết cô gái rồi vứt xuống sông Hàm Luông: Khởi tố vụ án, tạm giữ Ngô Minh Thông

Chiều 2/1, thông tin đến Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ động cơ, mục đích gây án, hiện trường xảy ra vụ án mạng và việc đưa thi thể nạn nhân đi giấu sau khi gây án.

Ngô Minh Thông, nghi phạm giết chết cô gái vứt xuống sông Hàm Luông (TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) là trinh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, mang cấp hàm trung úy. Ảnh: M.H

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Bến Tre đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Ngô Minh Thông (29 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Ngô Minh Thông được cơ quan điều tra xác định là trinh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, mang cấp hàm trung úy sĩ quan chuyên nghiệp.

Theo điều tra, Thông và chị N.T.H. (SN 1996, ngụ khu phố 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) quen biết nhau trong quá trình sinh hoạt, giao lưu công tác Đoàn giữa lực lượng công an và Đoàn thanh niên thị xã Cai Lậy, và hai người nảy sinh tình cảm cá nhân. Gần đây, hai người mâu thuẫn tình cảm nên Thông nhẫn tâm ra tay sát hại chị H.

Hiện Cơ quan CSĐT tỉnh Bến Tre đang lấy lời khai làm rõ hành vi để khởi tố bị can về tội "Giết người".

Trước đó, như Dân Việt thông tin, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ bị trói bằng dây dù trôi dạt vào mé sông Hàm Luông (thuộc địa bàn xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) nên nhanh chóng thông báo cho ngành chức năng địa phương.

Nạn nhân được xác định khoảng 25 đến 35 tuổi, cổ tay trái có xăm chữ và số nhưng không xác định được nội dung, nên ngành chức năng đã phát đi thông báo truy tìm tung tích.

Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ. Sau 72 giờ điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Ngô Minh Thông.

Thiếu tá công an bị đối tượng gây rối trật tự chém trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/1, theo thông tin từ Công an TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang), thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an TP.Châu Đốc phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập tổ tuần tra tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Vào lúc 19h30 ngày 1/1, tổ công tác đi tuần tra đến đoạn đường Phan Đình Phùng (thuộc tổ 6, khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc) thì phát hiện 1 đối tượng đang cầm dao tự chế đứng giữa đường chém người dân đang lưu thông trên tuyến đường.

Đối tượng mặc áo đen sử dụng dao tự chế chém trúng vào tay thiếu tá công an. Ảnh: Cắt từ clip bạn đọc cung cấp

Khi phát hiện tổ tuần tra, đối tượng đứng ra chặn đầu xe tổ tuần tra tiến hành bao vây, thiết lập trật tự xung quanh khu vực đối tượng. Thiếu tá Thái Văn Tâm, thành viên tổ tuần tra tiến lại gần đối tượng để khuyên ngăn nhưng đối tượng không chấp hành.

Để ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra cho người dân, thiếu tá Thái Văn Tâm đã chủ động trấn áp đối tượng. Trong quá trình trấn áp đối tượng, thiếu tá Thái Văn Tâm đã bị đối tượng sử dụng dao tự chế chém trúng vào tay.

Đối tượng mặc áo đen sử dụng dao tự chế chém thiếu tá công an đã bị Công an TP.Châu Đốc bắt giữ sau đó. Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp



Do mất nhiều máu nên thiếu tá Tâm đã được Tổ tuần tra đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang để điều trị. Do bị gãy xương nên thiếu tá Tâm đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, hiện đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Đối tượng gây án đã bị Công an TP.Châu Đốc bắt giữ sau đó. Bước đầu xác định đối tượng là Dương Văn Hậu (ngụ tổ 6, khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc).

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên thiếu tá Thái Văn Tâm bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên thiếu tá Thái Văn Tâm; đồng thời, biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của thiếu tá Tâm trong khi thực hiện nhiệm vụ. Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí an tâm điều trị, sớm trở lại công tác.

Bắt 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng ở Thừa Thiên Huế

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt nhóm 9 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Anh Luân (SN 1993, Nguyễn Thơ (SN 1980), Trần Quang Thái (SN 1976, cùng trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế), Trần Công Thọ (SN 1987), Dương Minh Tám (SN 1985), Đỗ Duy Bình (SN 1984), Lê Hữu Dũng (SN 1993), Phan Minh Lộc (SN 1987, cùng trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) và Đỗ Duy Chương (SN 1991, trú TP.Huế, Thừa Thiên Huế). Trong đó, đối tượng Hoàng Anh Luân là đối tượng cầm đầu đường dây.

9 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ. Ảnh: C.A.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện đối tượng Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent đăng nhập vào website agbong88.com chia thành 8 tài khoản cấp member và giao cho các đối tượng cấp dưới để trực tiếp thực hiện cá độ bóng đá trên các website của hệ thống bong88.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định, đối tượng cung cấp tài khoản cho Thọ tổ chức cá độ bóng đá là Hoàng Anh Luân.

Công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu Hoàng Anh Luân. Ảnh: C.A.

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận đã quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp super có hạn mức là 1,4 triệu USD (tỷ lệ 1 USD tương ứng 13.000 VNĐ đến 50.000 VNĐ), tương đương khoảng 18,2 tỷ đến 70 tỷ VNĐ. Sau đó Luân cấp tài khoản master cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Công an lấy lời khai đối tượng Trần Công Thọ. Ảnh: C.A.

Tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn 1 tháng là hơn 3,5 triệu USD, tương đương hơn 176 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Như Dân Việt đã thông tin: Viện KSND Tối cao gửi công văn tới các cơ quan thông tấn, báo chí, đề nghị đăng tin cho các bị hại biết vụ án Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC đã được trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Nội dung công văn thể hiện ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra bản kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND Tối cao (Vụ 5) truy tố Trịnh Văn Quyết và 20 đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, ngày 26/12/2023, Viện KSND Tối cao (Vụ 5) ra Quyết định số 433 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Quyết thao túng 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC, chiếm đoạt 723 tỷ đồng và lừa đảo 3.620 tỷ đồng qua việc bán cổ phiếu Công ty Xây dựng Faros.

Giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, có em gái của Quyết là bị can Trịnh Thị Minh Huế (SN 1981). Bà Huế bị truy tố về cả 2 tội danh nói trên, giống anh trai mình.

Cũng theo kết luận, ông Quyết là người "có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán; sáng lập Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS và 50 công ty khác".

Tuy vậy, cựu Chủ tịch FLC đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Trịnh Văn Quyết còn "lôi kéo, tác động những người thân trong gia đình và bạn bè thực hiện hành vi phạm tội".

Khi bị bắt, dù các chứng cứ chứng minh đã rõ nhưng ông Quyết vẫn "ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho em gái và người khác thực hiện hành vi phạm tội", kết luận nêu.

Do vậy, phía điều tra cho rằng cần xử lý Trịnh Văn Quyết bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Em gái của ông Quyết, bị can Trịnh Thị Minh Huế bị xác định là kế toán tổng hợp của FLC, đã giúp anh trai mình thao túng chứng khoán và lừa đảo.

Bà Huế tuy vậy khẳng định bản thân "tự thực hiện hành vi phạm tội", không phải thực hiện theo chỉ đạo của anh trai. Cảnh sát do vậy đánh giá bà Huế "không thành khẩn" và cũng đề nghị xử phạt nghiêm.

Theo kết luận, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân, nhân viên và các công ty con, sử dụng khoản chứng khoán để "thổi giá" các mã AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Qua đây, ông ta hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Quyết còn "phù phép", nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Số tiền thu lợi bất chính, Trịnh Văn Quyết dùng để mua cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways; trả nợ; gửi vào tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân.