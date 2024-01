Chồng chém vợ nhập viện sau khi cãi nhau ở cuộc nhậu

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo xác minh của cơ quan công an, trưa 30/12/2023, Nông Văn Thuận (SN 1972, trú tại Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) cùng một số người đến nhà con trai cả để ăn trưa, uống rượu.

Nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: VOV

Khi đang ăn uống thì bà H.T.T., là vợ Nông Văn Thuận đến gọi con trai út, đang ngồi ăn cùng mâm, để về nhà làm cơm. Giữa ông Thuận và bà T. đã xảy ra cãi vã nhưng được những người xung quanh can ngăn.

Tuy nhiên, đến khoảng 13h40 cùng ngày, khi bà T. đang ngồi ngoài sân nhà con trai là N.V.C. cùng với con dâu và cháu nội thì Thuận cầm theo dao đi thẳng đến chém 2 nhát vào vùng đầu bà T.

Người thân đã kịp thời can ngăn và đưa bà T. đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Côn Minh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn để điều trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai và tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra vụ việc.

"Quái xế" tông thẳng xe máy vào tổ công tác khiến 1 đại úy công an bị thương

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 31/12/2023, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Hải Quân (sinh năm 2004) và Lò Văn Quý (sinh năm 2005, ở cùng xã Phúc Than, huyện Than Uyên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 21h47’ ngày 30/12/2023, Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Than Uyên phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu thực hiện nhiệm vụ tại Km343+500, Quốc lộ 32, khu 5, thị trấn Than Uyên.



Khi ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đối với 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô, chở theo 1 thanh niên khác nhưng người điều khiển mô tô không chấp hành mà tăng ga đâm thẳng vào Tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Hậu quả làm đại úy Nguyễn Ngọc Kênh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện bị thương. 2 đối tượng trên xe mô tô bị ngã ra đường. Tổ công tác và người dân đã khống chế 2 đối tượng và kịp thời đưa đồng chí Kênh đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: bocongan.gov.vn

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, 2 đối tượng khai nhận, sau khi uống bia cùng nhóm bạn tại khu vực bờ hồ, thị trấn Than Uyên, Phan Hải Quân chở Lò Văn Quý đi trên xe máy biển kiểm soát 25T1-014.86 đến đầu Phố đi bộ rồi theo đường Quốc lộ 32 đi về hướng xã Phúc Than. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, Quý bảo Quân đi tiếp.

Bản thân Quân không có giấy phép lái xe và trong người đã sử dụng rượu bia. Do sợ bị phạt nặng nên Quân đã tăng ga để bỏ trốn và đâm bị thương đồng chí cảnh sát giao thông. Sau cú va chạm, Quân và Quý cũng bị ngã ra đường và bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.

Phan Hải Quân và Lò Văn Quý tại cơ quan công an. Nguồn: bocongan.gov.vn

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên đã tạm giữ hình sự Phan Hải Quân và Lò Văn Quý để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Gần 200 người thương vong vì tai nạn giao thông 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024

Như Dân Việt đã thông tin: Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 30/12/2023 đến 1/1/2024), toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 131 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 152 vụ, làm chết 54 người, bị thương 130 người; đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người.

Trong 3 ngày nghỉ tết Tết Dương lịch, CSGT các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 25.598 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 58 tỷ đồng; tạm giữ 315 xe ô tô, 9.594 xe mô tô, 105 phương tiện khác; tước 5.269 giấy phép lái xe các loại.

Có nồng độ cồn gấp hơn 1,6 lần mức kịch khung, một tài xế liên tục lớn tiếng ở chốt kiểm soát. Sau khi được cảnh sát khuyên bảo, anh này đã chấp hành các quy định. (Ảnh: Hoàng Hiếu)

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn có 7.570 trường hợp; vi phạm về ma túy 35 trường hợp; vi phạm về tốc độ 5.103 trường hợp... Kết quả xử lý qua hệ thống giám sát, theo dõi của các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc phát hiện, xử lý 409 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 395 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1,2 tỷ đồng, tạm giữ 2 phương tiện. Trên đường sắt, Cảnh sát giao thông xử lý 12 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4 triệu đồng.

Dính nồng độ cồn kịch khung, nam tài xế ô tô tự nhận có bệnh án tâm thần

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 1/1, trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, tối 31/12/2023, Tổ công tác đặc biệt gồm 40 cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT - Trật tự (Công an quận Nam Từ Liêm) phối hợp Đội CSGT đường bộ số 6 lập 2 chốt kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường Lê Đức Thọ và Lê Quang Đạo.

Khoảng 21h40 cùng ngày, tại đường Lê Đức Thọ (hướng từ quốc lộ 32 về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình), Tổ công tác dừng ô tô mang BKS 30F-311.xx để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế điều khiển ô tô này không chấp hành và có biểu hiện lái xe bỏ chạy.

Tổ công tác đặc biệt gồm 40 cán bộ, chiến sĩ tiến hành tuần tra, kiểm soát các phương tiện trên đường Lê Đức Thọ và Lê Quang Đạo đêm 31/12/2023. Nguồn: Dân Trí

Lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm và Đội CSGT đường bộ số 6 đã phải rất vất vả để mời tài xế xuống xe làm việc. Tuy nhiên, người này liên tục to tiếng với lực lượng chức năng và tự nhận mình có "bệnh án tâm thần", không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Sau gần 30 phút được lực lượng chức năng và gia đình thuyết phục, tài xế này mới chấp hành đo nồng độ cồn. Kết quả đo cho thấy, tài xế này vi phạm ở mức 0,645mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm gấp 1,6 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100.

Danh tính tài xế ô tô sau đó được làm rõ là Nguyễn Ngọc D. (SN 1986, ở Hà Nội).

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế D. với số tiền 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày làm việc.

Kết thúc ca công tác vào 1h ngày 1/1, Tổ công tác đặc biệt đã xử lý 30 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 10 tài xế ô tô và 21 người điều khiển xe máy.

Án mạng đau lòng, người đàn ông chém con trai 2 tuổi tử vong, vợ nguy kịch

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 31/12/2023, đại diện chính quyền xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) xác nhận khoảng 6h cùng ngày, tại nhà của gia đình Nguyễn Tấn Lộc (SN 1988, ở xã Gia Ninh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Lộc (SN 1988) chém con trai 2 tuổi tử vong, vợ nguy kịch. Nguồn: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 6 giờ cùng ngày, giữa Nguyễn Tấn Lộc (35 tuổi) và vợ là chị Bùi Thị Th. (32 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã lớn tiếng.

Trong giây phút thiếu kiềm chế, Lộc đã dùng dao chém chị Th. và cháu T. (con trai 2 tuổi của Lộc), khiến cả 2 nạn nhân bị trọng thương.

Phát hiện sự việc, người dân đã đến đưa chị Th. và cháu T. đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, bé trai không may đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn người mẹ hiện đang bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Theo chính quyền xã Gia Ninh, trước đó, Lộc có biểu hiện trầm cảm, tâm thần, đã đi khám và mua thuốc tại Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.