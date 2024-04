Giết người rồi tạo hiện trường giả tai nạn giao thông

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/4, Công an tỉnh Sơn La phá thành công vụ án giết người xảy ra tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn (Sơn La), bắt 2 nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18/4, Công an huyện Mai Sơn nhận được tin báo của Công an xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn phát hiện anh Lường Q.V., sinh năm 2007, trú tại bản Búc, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn tử vong chưa rõ nguyên nhân, tại đoạn đường vắng thuộc bản Cang, xã Chiềng Sung. Phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương bất thường, nghi vấn do tác động của ngoại lực.



Hiện trường vụ án giết người xảy ra tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Mạnh Tùng

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan phối hợp với Công an huyện Mai Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh ngay trong đêm.

Sau 6 giờ truy vết quyết liệt, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm và tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Chính Lương (SN 2009) và Hoàng Văn Tiến (SN 2006), cùng trú tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn,về hành vi giết người và thu giữ hung khí gây án.

Đối tượng giết người Hoàng Văn Tiến (bên trái) và đối tượng Lò Chính Lương (bên phải). Ảnh: Mạnh Tùng

Tại cơ quan điều tra, Lò Chính Lương và Hoàng Văn Tiến khai nhận: Do có mâu thuẫn từ trước, đêm muộn ngày 17/4 gặp Lường Q.V. tại tiệc rượu ở nhà người quen, Lương và Tiến đã về trước chuẩn bị 2 dao, 1 đoạn gậy sắt phục ở đoạn đường vắng.

Khi Lường Q.V. đi xe mô tô qua để về nhà, 2 đối tượng đã ép đuổi từ phía sau lên, dùng gậy sắt vụt, chân đạp làm Lường Q.V. ngã xuống đường. Khi Lường Q.V. vừa ngồi dậy liền bị Lương đạp lăn xuống rãnh, rồi Lương và Tiến dùng dao chém, gậy sắt vụt nhiều nhát vào đầu làm Lường Q.V. tử vong tại chỗ.

Để che giấu hành vi phạm tội, Lương và Tiến đã kéo nạn nhân lên lề đường, tạo dựng hiện trường giả là Lường Q.V. bị tử vong do tai nạn giao thông, sau đó cất giấu hung khí, rồi gọi dân bản đến cấp cứu Lường Q.V.

Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và ông Nguyễn Sơn Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn chúc mừng và thưởng nóng các lực lượng tham gia phá án. Ảnh: Mạnh Tùng

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và UBND huyện Mai Sơn đã biểu dương, thưởng nóng lực lượng đã có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ án.

Nạn nhân đã được trao trả cho gia đình để thực hiện mai táng theo phong tục. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở TP.Phan Thiết

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 18/4, Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận truy bắt hai đối tượng đã thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Đức Long, TP.Phan Thiết.

Tại tiệm vàng Mỹ Hoa Kim trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Đức Long, TP.Phan Thiết đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Ảnh: NL

Thông tin ban đầu từ Công an TP.Phan Thiết cho biết, vụ việc xảy vào khoảng 16h cùng ngày, tại tiệm vàng của bà L.T.L (SN 1974) trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc KP 3, phường Đức Long, TP.Phan Thiết. Lúc này, một đối tượng nam bịt mặt đi vào tiệm vàng Mỹ Hoa Kim vờ hỏi mua vàng và yêu cầu chủ tiệm đưa các sản phẩm vàng cho xem.

Sau đó, đối tượng nói bỏ các sản phẩm vàng vào túi nilông để lấy tiền trả nhưng bất dùng hơi cay xịt vào chủ tiệm và xung quanh rồi cướp số vàng trên bỏ chạy. Bước đầu ước tính số vàng từ các sản phẩm bị cướp là hơn 2 lượng vàng, với giá trị hơn 150 triệu đồng.

Theo người dân kể lại, vào thời điểm trên có hai thanh niên đi xe gắn máy tới trước cửa tiệm vàng. Sau đó, một đối tượng đã cướp số trang sức trị giá khoảng 2 cây vàng và chạy ra ngoài lên xe của đồng phạm chờ sẵn để tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết phối hợp cùng VKSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và truy xét đối tượng.

Hiện lực lượng công an đang huy động tối đa lực lượng truy bắt đối tượng.

Lời khai của nghi phạm bịt mặt, cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin về đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.



Đối tượng là Nguyễn Minh Toàn (SN 1994, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh), bị bắt vào khoảng 0h30 khi đang lẩn trốn tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) sau 5 tiếng đồng hồ gây án.



Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn (SN 1994) là đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm 17/4.

Công an kiểm tra hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 17/4, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận tin báo của ông Lê Ngọc Sơn (SN 1975), trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh với nội dung: Khoảng 20h50' cùng ngày, có một đối tượng nam giới bịt mặt, không rõ danh tính, điều khiển xe ô tô che biển kiểm soát dừng trước cửa hàng vàng bạc Kim Sơn Hiền của gia đình ông Sơn. Sau đó đối tượng xông vào quầy bán hàng, dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy một số vòng đeo cổ bằng vàng và lên xe tẩu thoát trong đêm tối.

Đối tượng Nguyễn Minh Toàn thừa nhận là hung thủ vụ cướp tiệm vàng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Can Lộc, công an các đơn vị, địa phương, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ, tiến hành chốt chặn các tuyến, soát xét các địa bàn để kịp thời bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 1h ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự và Đội hình sự Công an TP.Hà Tĩnh, Công an Can Lộc đã bắt đối tượng Nguyễn Minh Toàn, SN 1994, trú tại xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP.Vinh, Nghệ An.

Toàn bên chiếc xe Toyota Vios là phương tiện gây án.

Công an thu giữ 16 vòng kiềng bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, 1 xe ô tô biển kiểm soát 38A - 113.80 cùng tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Toàn thừa nhận: Do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ không có tiền để trả nợ nên chiều tối 17/4, Toàn đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Nghĩ là làm, tối đến Toàn điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38A – 113.80 đi từ TP.Hà Tĩnh chạy theo Quốc lộ 1A ra đến thị trấn Nghèn chạy lòng vòng quan sát, khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền, thấy sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng, sau đó lấy băng dính che biển số xe, rồi quay lại đột nhập vào tiệm vàng nói trên dùng búa đinh đập vỡ tủ kính, lấy vàng rồi lên xe ô tô tẩu thoát.

Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã bắt giữ Hoàng Hưng (SN 1996, ngụ TP.HCM).

Hưng là đối tượng thứ 3 trong số 4 đối tượng cầm súng cướp tiệm vàng B.Q trên địa bàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Hưng thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: A.X.

Liên quan đến vụ án trên, cảnh sát đang truy bắt đối tượng còn lại là Nguyễn Hoàng Nhi (SN 1990, quê Tây Ninh), Nhi đang lẩn trốn tại Campuchia.

Tại cơ quan công an, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

4 đối tượng cướp tiệm vàng rồi tẩu thoát.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 12h ngày 3/3, tại tiệm vàng B.Q, khu phố Bàu Lòng, 4 đối tượng sử dụng 2 xe máy đến tiệm vàng.

Sau đó đi vào bên trong, 1 đối tượng rút ra vật giống súng đe dọa nhân viên, đồng thời cầm hung khí đập bể kính tủ, lấy các sợi dây chuyền vàng bỏ vào ba lô và tẩu thoát theo hướng quốc lộ 13.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và bắt giữ 2 đối tượng trong vụ cướp trên.

2 đối tượng bị bắt trước đó là Nguyễn Linh Đoan (SN 1994, quê Quảng Nam) và Trần Quang Triệu (SN 1993, quê Bình Định). Ngoài ra, Nguyễn Văn Thịnh (SN 1995, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi đồng phạm, giúp sức cho Đoan bán tài sản cướp được.

Riêng Nhi và Hưng sau khi cướp tiệm vàng đã vượt biên sang Campuchia qua đường tiểu ngạch và tiêu thụ số vàng cướp được.

Hiện công an vẫn đang ráo riết truy xét để bắt giữ đối tượng còn lại.

Mưa to kèm gió lốc, 2 người mất tích ở Lai Châu

Thông tin từ UBND huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), chiều và tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa to kèm gió lốc làm 2 người mất tích, hư hỏng nhiều tài sản tài sản của Nhà nước và người dân, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Clip: Mưa to kèm gió lốc làm 2 người mất tích, thiệt hại nhiều tài sản của Nhà nước và người dân ở Lai Châu.

Được biết, vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày 17/4, tại vùng ngập Thủy điện Sơn La thuộc bản Co Lẹ (cũ), xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu xảy ra mưa lớn kèm gió xoáy làm lật thuyền do anh Phàn A Công (SN 1994) trú tại bản Dền Thàng, xã Nậm Cha điều khiển. Trên thuyền chở theo 4 người là Thần Thị Sảo (SN 1995), Lý Thị Chòng (SN 1986), Lý Thị Gẩy (SN 1982) và Lý Thị Quấy (SN 1978) cùng trú tại bản Dền Thàng, xã Nậm Cha. Thuyền di chuyển từ cửa Sông Đà về bến Dền Thàng (xã Nậm Cha), khi tới bản Co Lẹ (cũ) thuộc vùng ngập thủy điện Sơn La thì gặp mưa lớn kèm lốc xoáy làm lật thuyền, 5 người rơi xuống sông, anh Phàn A Công đã cứu vớt được 2 người là Thần Thị Sảo và Lý Thị Chòng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng gồm công an, y tế, quân sự và nhân dân các bản tìm kiếm 2 người mất tích là Lý Thị Gẩy và Lý Thị Quấy, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Công an huyện Sìn Hồ đang tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tìm kiếm.

Hiện các lực lượng vẫn đang huy động phương tiện tìm kiếm 2 người mất tích. Ảnh: CTV

Mưa lớn kèm lốc xoáy cũng làm gãy đổ nhiều cây to; gãy, đổ cột điện; làm tốc mái 120 ngôi nhà (xã Chăn Nưa có 83 nhà bị tốc mái, xã Tả Ngảo có 6 nhà, xã Nậm Cha có 31 nhà) và làm hư hỏng hoàn toàn khu nhà ăn của Trường PTDTBT THCS Nậm Cha...