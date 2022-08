Bắt giam tài xế "xe điên" tông 8 người tại cây xăng ở Hà Nội

Liên quan đến vụ ô tô tông 8 người tại cây xăng ở Hà Nội, ngày 28/8, thông tin với báo chí, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Ngô Công Hán (35 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông đường bộ.

"Hiện chúng tôi đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Hán để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, căn cứ tỷ lệ thương tích cũng như thiệt hại cụ thể mà tài xế này gây ra trong vụ tai nạn để xử lý theo quy định", vị đại diện nói.

Lái xe Ngô Công Hán thời điểm gây ra vụ tai nạn. Nguồn: Dân Trí

Theo cơ quan công an, khoảng 21h55 ngày 12/8, chiếc xe ô tô Honda City BKS 30H-788.xx do lái xe Ngô Công Hán điều khiển theo hướng Cầu Giấy đi Ngã Tư Sở. Khi tới khu vực cây xăng tại số 111 đường Láng, chiếc xe bất ngờ lao vào cây xăng, đâm hàng loạt xe máy, làm 8 người bị thương; chiếc ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng.



Tại cơ quan công an, lái xe Hán cho biết, trước đó anh đi dự liên hoan sinh nhật bạn và có sử dụng rượu bia. Tài xế này khai nhận do say rượu, đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga, nên mới gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở, cao gấp 2,25 lần mức kịch khung theo Nghị định 100 (0,4 mg/lít khí thở).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đội điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ việc.

Cô gái chết bất thường trong phòng trọ nghi bị bạn trai đánh

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 28/8, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) thông tin, đang tạm giữ một nam thanh niên để làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái ở chung phòng trọ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc cô gái chết bất thường trong phòng trọ. Nguồn: Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu vụ cô gái chết bất thường trong phòng trọ: Sáng cùng ngày, nam thanh niên (24 tuổi) chạy ra khỏi phòng trọ trên đường D6, khu dân cư Thạnh Bình (phường An Thạnh, thành phố Thuận An) hô hoán mọi người bạn gái chung phòng đã chết.

Nhận thông tin, Công an thành phố Thuận An nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là L.T.M.K (24 tuổi, quê An Giang). Tại hiện trường, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm và bị chảy máu mũi.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận trước đó vào tối qua hai người có xảy ra mâu thuẫn, thanh niên này đã đánh chị K nhiều cái. Người dân xóm trọ cho biết họ cũng nghe thấy nhiều tiếng động và tiếng cãi nhau bên phòng trọ của cặp đôi này.

Sau đó cả hai đi ngủ, tới sáng thì thanh niên này phát hiện bạn gái đã tử vong.

Tới hơn 10 giờ sáng 28/8, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hiện Công an thành phố Thuận An đang tạm giữ nam thanh niên trên để tiếp tục điều tra vụ việc.

Đâm chết người ở quán nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp Lê Văn Hiếu (SN 1989, ngụ xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người. Hiếu bị bắt giữ sau 15 giờ đồng hồ gây án.

Lê Văn Hiếu - nghi phạm đâm chết người ở quán nhậu vì mâu thuẫn tức thời. Ảnh: CACC. Nguồn: Zing

Theo điều tra, tối 26/8, Hiếu ăn uống cùng với nhóm bạn ở quán nhậu gần nhà. Mâu thuẫn với anh Nguyễn Ngọc S. (28 tuổi, ở cùng huyện) đang ngồi bàn kế bên, Hiếu vào quán lấy dao đâm vào người nạn nhân.

Anh S. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi được đưa về trụ sở công an, Hiếu khai do mâu thuẫn tức thời trong lúc nhậu nên dùng dao đâm chết người.

Bị xử phạt vì bình luận trên Facebook Công an huyện

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/8, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh N.V.P. (35 tuổi, trú tại huyện Sơn Động) vì thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội.

Anh P. tại cơ quan công an. Nguồn: Zing

Trước đó, trên trang Facebook Công an huyện Sơn Động đăng tải bài viết “Triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng karaoke” nhằm cảnh báo, tuyên truyền đến nhân dân và xã hội.

Tuy nhiên, tài khoản Facebook P.R. đã vào bình luận với nội dung “Còn đầy, bắt mô hình thôi. Khéo mấy thằng công an đi hát còn nhiều hơn”.

Qua xác minh, Công an huyện Sơn Động xác định anh P. là chủ tài khoản Facebook P.R. và là người đã bình luận nội dung trên vào bài đăng nên đã mời người này lên làm việc.

Tại trụ sở công an, anh P. thừa nhận hành vi của mình.

Căn cứ theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an huyện Sơn Động đã xử phạt anh P. 7,5 triệu đồng.

Bắt khẩn cấp 3 nghi can vụ sử dụng hung khí đâm chém người nhiều nhát

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng và đang tiến hành điều tra, xử lý những đối tượng khác có liên quan đến vụ việc sử dụng hung khí đâm chém người nhiều nhát.

Theo đó, 3 đối tượng bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Văn Duy (SN 2004, trú tại khu phố E, phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết), Trần Thanh Tiến (SN 2003, trú tại khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Trần Đình Cương (SN 2003, trú tại khu phố Phú Mỹ, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc).



3 nghi can vụ sử dụng hung khí đâm chém người nhiều nhát bị Công an TP..Phan Thiết bắt khẩn cấp. Ảnh: CACC

Trước đó, rạng sáng 24/8, Công an phường Xuân An, TP.Phan Thiết nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về 1 thanh niên bị một nhóm đối tượng sử dụng hung khí đâm chém gây thương tích trên đường 19/4 nên cử lực lượng xuống hiện trường và báo cáo vụ việc lên Công an TP.Phan Thiết.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thái Tr. (SN 2006, trú khu phố 5, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết), bị các đối tượng dùng hung khí đâm chém gây ra 9 vết thương trên người.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, hành vi của các đối tượng rất manh động, liên quan đến nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn…, lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, quyết liệt truy xét, bắt giữ các đối tượng đưa về đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 24/8, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Phan Thiết đã xác định được và truy bắt khẩn cấp 3 đối tượng và những người liên quan (tổng cộng 19 đối tượng).

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Trước ngày 23/8, nhóm Nguyễn Thanh Tài (SN 2003, trú tại thị trấn Phú Long) có xuống TP.Phan Thiết chơi thì bị nhóm đối tượng Kiệt nhỏ (cùng nhóm Nguyễn Thái Tr.) đánh gây thương tích.

Thông qua mạng xã hội, nhóm của Nguyễn Thanh Tài và nhóm của Kiệt nhỏ thách và hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại ngã tư Nguyễn Hội – Trường Chinh, TP.Phan Thiết.

Hai nhóm thanh, thiếu niên khoảng 50 đối tượng đã mang theo nhiều mã tấu, kiếm, dao phóng lợn, ba chĩa, thanh sắt nhọn, bom xăng đến điểm hẹn.

Số hung khí các đối tượng mang theo bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Khoảng 23 giờ 30 phút tối 23/8, nhóm của Kiệt nhỏ và Nguyễn Thái Tr. mang hung khí chở nhau ra điểm hẹn nhưng không thấy nhóm của Nguyễn Thanh Tài nên cả nhóm kéo nhau lên thị trấn Phú Long tìm nhóm đối tượng.

Khi đến trước Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận thì nhóm đối tượng của Nguyễn Thanh Tài mang theo hung khí chạy tới lao vào tấn công. Hậu quả Nguyễn Thái Tr. bị đâm chém nhiều nhát như trên. Riêng Kiệt nhỏ và những người đi cùng đã bỏ chạy.