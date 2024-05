Người đàn ông bị đâm trọng thương trong quán ăn ở Hà Nội

Ngày 12/5, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Camera ghi cảnh người đàn ông bị đâm trọng thương ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ghi nhận của PV, nơi xảy ra sự việc là một quán bún cá nằm tại tầng 1, chung cư HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Chủ quán này cho biết khoảng 14h30 ngày 6/5, tại đây xảy ra một vụ xô xát khiến một người bị thương.



Quán bún nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Gia Khiêm

Chị này cho hay vào thời gian này, có 2 người đàn ông đi vào quán ăn. Khi đó, có một nam thanh niên đã ngồi ở phía đối diện. Sau khi 2 người đàn ông này ngồi vào bàn, nam thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào 2 người đàn ông.

"Người này không ăn, cứ nhìn chằm chằm vào 2 người đối diện, ăn được 1-2 miếng lại tiếp tục nhìn. Sau đó, thanh niên này này đứng dậy thanh toán", chủ quán bún cho hay.

Chủ quán bún cho biết thêm, thanh niên này sau đó không ăn nữa mà đứng dậy trả tiền và tiếp tục nhìn 2 người đàn ông kia. Sau đó, thanh niên này lao tới bất ngờ rút dao, lao tới và đâm nhiều nhát vào một người đàn ông.

"Khi thanh niên này lao tới thì một người bỏ chạy, người còn lại bị đâm cũng bỏ chạy nhưng do sàn nhà trơn nên bị ngã, dẫn tới bị đâm nhiều nhát", chủ quán bún cá cho biết sau khi đâm xong thanh niên này đã bỏ đi.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ.

2 người thương vong sau tiếng nổ lớn

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 12/5, lực lượng chức năng huyện Tiên Phước, Quảng Nam vẫn đang điều tra làm rõ một vụ nổ làm một người đàn ông tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ chiều nay 12/5, người dân ở khối phố Hữu Lâm, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam giật mình nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà anh Ng.X.L., tiếp cận hiện trường, người dân bàng hoàng phát hiện anh Ng.X.L (SN 1981) tử vong tại chỗ và cháu Đ.D.Kh (12 tuổi, kêu anh L. bằng cha dượng) bị thương, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: N.H

Tại hiện trường, anh L. bị vật nổ hất văng ra khỏi nhà tầm gần 3m, mái nhà tôn phibrô ximăng bị vật nổ phá vỡ văng ra 5-7 mét, một số vật dụng, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng, vỡ nát.

Thời điểm vụ việc xảy ra, vợ anh L. đang làm tại công ty may ở xã Tiên Cảnh, chỉ có hai cha con anh L. ở nhà và xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Đại diện chính quyền thị trấn Tiên Kỳ cho biết, quá trình kiểm tra ban đầu của chính quyền và các lực lượng chức năng có thể nhận định đây là vụ tai nạn.

Nơi xảy ra vụ nổ làm người đàn ông tử vong. Ảnh: T.H

“Tôi nghe thấy tiếng nổ rất lớn, tiếng nổ lớn tới độ nếu cách đó tầm 4 - 5km vẫn có thể nghe thấy và khi tôi chạy ra ngoài xem thì thấy khói, bụi bốc lên từ nhà anh L., con trai anh bị thương bò lết ra khỏi nhà kêu cứu", một người dân sống gần nhà anh L. kể lại.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tiên Phước điều tra, làm rõ.

Vụ cháu bé 8 tuổi ở Sơn La bị hành hung: Đình chỉ công tác người phụ nữ để điều tra

Liên quan đến sự việc nữ giáo viên hành hung, đánh đập cháu bé 8 tuổi tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, chiều 12/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phùng Mạnh Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết, đã chỉ đạo Phòng GDĐT huyện Mường La yêu cầu Trường Mầm non Ít Ong họp và tiến hành tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà L.T.L để phục vụ công tác xác minh của cơ quan chức năng.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 10/5, tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Theo clip đăng trên mạng xã hội, trong lúc cháu bé đang chạy từ nhà ra đường chơi cùng bạn thì bất ngờ bị người phụ nữ sống gần nhà lôi lại hành hung, đánh đập một cách dã man, cùng với đó là những tiếng van xin, xin lỗi của cháu bé. Sự việc chỉ kết thúc khi có nhiều người đến can ngăn.

Trưa 11/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND thị trấn Ít Ong xác nhận có vụ việc một cháu bé 8 tuổi bị một phụ nữ trên địa bàn hành hung, đánh đập.

Hình ảnh được camera an ninh của người dân ghi lại về việc cháu bé 8 tuổi bị hành hung, đánh đập dã man. Ảnh chụp màn hình.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an thị trấn Ít Ong cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của gia đình cháu bé. Công an thị trấn Ít Ong đang phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mường La xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Ít Ong, cháu bé bị hành hung sinh năm 2016. Cháu bé này vào thị trấn Ít Ong ở cùng ông, bà và học tại thị trấn. Mẹ cháu ở ngoài thành phố Sơn La.

Người phụ nữ hành hung cháu bé 8 tuổi là L.T.L (SN 1973), là giáo viên trường mầm non.

Nam thanh niên đâm 2 người thương vong vì "cho rằng mình bị nói xấu"

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 12/5, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án khiến một người chết và một người bị thương.

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: NĐT

Theo kết quả điều tra, Dũng cho rằng ông Trần Văn T. (SN 1971) và ông Trần Văn X. (SN 1959, dượng rể của ông T., cùng ngụ phường 1, TP.Gò Công) thường xuyên nói xấu mình.

Trưa cùng ngày, Dũng cầm dao đứng trước nhà và chờ ông T.. Vừa thấy ông T., Dũng cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực nạn nhân.

Gây án xong, Dũng tiếp tục tìm ông X. và gây thương tích cho nạn nhân. Cả 2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông T. do vết thương nặng đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.



Con hẻm nơi gia đình tổ chức lo hậu sự cho ông T. Nguồn: NĐT

Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã có mặt bắt, tạm giữ Dũng để phục vụ điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Tiền Giang điều tra, xử lý theo quy định.

Xin bố mẹ đi chơi, bé gái 12 tuổi ở Hà Nội nghi mất tích

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 12/5, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình cháu Nguyễn Hoàng Ánh (SN 2012, trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) về việc khoảng 17h ngày 11/5, cháu xin phép gia đình đi chơi nhưng đến nay chưa về.



Cháu đi từ ngõ 135 Phương Mai, quận Đống Đa. Khi đi cháu mặc đồng phục của Trường THCS Phương Mai, đi dép màu hồng.

Bé Nguyễn Hoàng Ánh trước khi bị mất tích.

Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa thấy. Gia đình trình báo tới Công an phường Phương Mai và Công an quận Đống Đa.

Ai biết hoặc nhìn thấy cháu ở đâu xin báo cho gia đình (số điện thoại 0975238009, 0853220000).