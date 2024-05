TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nữ “thầy bói” lừa đảo gần 300 tỷ đồng; xác minh vụ bé 8 tuổi bị hành hung

Bắt nữ "thầy bói" lừa đảo gần 300 tỷ đồng

Như Dân Việt đã đưa tin: VKSND tỉnh Nam Định vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đối với Bùi Thị Ninh (SN 1980, chỗ ở tại 18 Nguyễn Mậu Tài, phường Lộc Hạ, TP.Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Bùi Thị Ninh tại cơ quan công an. Nguồn: BVPL

Trước đó, từ ngày 23 - 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định tiếp nhận đơn tố giác của 7 công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định và tỉnh Yên Bái tố cáo Bùi Thị Ninh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 128 tỷ đồng. Hiện các nạn nhân không liên lạc được và không biết Bùi Thị Ninh đang ở đâu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định số nạn nhân của Bùi Thị Ninh có số lượng lớn, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra, xác minh bước đầu cho thấy, Bùi Thị Ninh thường xuyên đi lễ chùa, tự xưng là thầy tử vi “xem tướng, đoán số mệnh” để tạo mối quan hệ quen biết với nhiều người.

Từ khoảng năm 2018 - 2020, Ninh chung vốn kinh doanh bất động sản với nhiều người và bị thua lỗ dẫn đến mắc nợ, mất khả năng thanh toán. Để có tiền chi trả các khoản nợ, Bùi Thị Ninh đưa ra thông tin gian dối là cần số tiền lớn để đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh xăng dầu, đầu tư cổ đông của các dự án thủy điện tại Sơn La, Khánh Hòa hoặc vay tiền để đáo hạn ngân hàng rồi kêu gọi người thân, quen góp vốn.

Khi nhận được tiền, Ninh không làm như đã thỏa thuận mà sử dụng để chi trả tiền nợ gốc, nợ lãi cho người khác dẫn đến số nợ gốc, nợ lãi ngày càng cao. Khi không thể vay được của ai nữa, Bùi Thị Ninh cắt mọi liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời triển khai lực lượng điều tra. Qua công tác nghiệp vụ, đơn vị xác định Bùi Thị Ninh đang bỏ trốn tại quận 4, TP.HCM. Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định phối hợp Công an quận 4, TP.HCM bắt giữ Bùi Thị Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Ninh khai nhận đã vay tiền, kêu gọi 19 người đầu tư kinh doanh với tổng số tiền trên 268 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục truy tìm những bị hại của Bùi Thị Ninh để điều tra, làm rõ vụ án. Công an tỉnh Nam Định đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm của Bùi Thị Ninh hãy đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Công an vào cuộc xác minh vụ việc cháu bé 8 tuổi ở Sơn La bị hành hung

Như Dân Việt đã thông tin: Trên địa bàn thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ việc cháu bé 8 tuổi bị một phụ nữ gần nhà hành hung, đánh đập dã man trong lúc chạy từ nhà ra đường để chơi.

Clip: Cháu bé 8 tuổi bị một phụ nữ gần nhà hành hung, đánh đập dã man trong lúc chạy từ nhà ra đường để chơi.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 10/5, tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Theo clip đăng trên mạng xã hội, trong lúc cháu bé đang chạy từ nhà ra đường chơi cùng bạn thì bất ngờ bị người phụ nữ sống gần nhà lôi lại hành hung, đánh đập một cách dã man, cùng với đó là những tiếng van xin, xin lỗi của cháu bé. Sự việc chỉ kết thúc khi có nhiều người đến can ngăn.

Trưa 11/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND thị trấn Ít Ong xác nhận có vụ việc một cháu bé 8 tuổi bị một phụ nữ trên địa bàn hành hung, đánh đập.

Hình ảnh được camera an ninh của người dân ghi lại về việc cháu bé 8 tuổi bị hành hung, đánh đập dã man. Ảnh chụp màn hình.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an thị trấn Ít Ong cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của gia đình cháu bé. Công an thị trấn Ít Ong đang phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mường La xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Ít Ong, cháu bé bị hành hung sinh năm 2016. Cháu bé này vào thị trấn Ít Ong ở cùng ông, bà và học tại thị trấn. Mẹ cháu ở ngoài thành phố Sơn La.

Người phụ nữ hành hung cháu bé 8 tuổi, có tên L.T.L (SN 1973), hiện đang là giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn thị trấn Ít Ong.

Bắt đối tượng dựng lán trại trên cây, điều hành đường dây mua bán ma túy

Ngày 11/5, Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, khai thác, mở rộng và hoàn chỉnh các thủ tục tố tụng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Đồn Biên phòng Thuận ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thanh Tâm (thứ 2 từ phải sang). Nguồn: Lao Động

Trước đó, vào lúc 5h30 ngày 6.5, tại km 73+100 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), các lực lượng của Biên phòng Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Lê Viết Dũng (SN: 1987, trú tại Phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6.610 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp).



Bước đầu Dũng khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp do đối tượng mua của 1 đối tượng tên Tâm tại xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để vận chuyển vào Huế tiêu thụ.

Đối tượng Lê Viết Dũng bị bắt giữ khi đang vận chuyển 6610 viên ma túy tổng hợp vào Huế tiêu thụ. Nguồn: Lao Động

Mở rộng điều tra, Biên phòng Quảng Trị đã mời đối tượng Lê Thanh Tâm (SN 1988, tạm trú tại thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để làm việc.

Quá trình làm việc, đối tượng Lê Thanh Tâm liên tục quanh co hòng chối tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu, chứng cứ đã khẳng định Tâm là đối tượng trực tiếp giao dịch số ma túy trên với Dũng. Ngày 11.5, Đồn Biên phòng Thuận đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tâm để điều tra.

Được biết, Tâm là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây, tụ điểm ma túy nhức nhối, hoạt động tinh vi trong 1 thời gian dài trên địa bàn xã Tân Thành. Lợi dụng địa hình cây cối, Tâm làm lán trại trên cây để tiện cho việc giao dịch ma túy hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Chém mẹ và cháu ruột ở Bắc Giang

Hồi 11h25 ngày 10/5, Công an huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận tin báo của Công an thị trấn Thắng (Hiệp Hoà) với nội dung: Tại gia đình anh H.G.P, sinh năm 1978, có địa chỉ tại tổ dân phố số 2, thị trấn Thắng, đối tượng H.G.L (em ruột anh P) là người có biểu hiện tâm thần đã dùng dao chém bà H.T.T (mẹ đẻ, sinh năm 1948) và cháu H.G.VQ (sinh năm 2017, con trai anh P).

Hiện trường vụ án. Nguồn: VOV

Hậu quả làm bà T và cháu Q bị thương tích phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, H.G.L đã đóng cửa, cố thủ trong nhà, không cho mọi người tiếp cận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hiệp Hòa nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án xử lý, nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng an toàn.

Hiện, Công an huyện Hiệp Hoà đã bàn giao đối tượng, tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Phát hiện Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã tử vong trong tư thế treo cổ

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 11/5, trao đổi với PV, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết, ông Đ.X.T (40 tuổi, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã) vừa tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà.



Khung cảnh ảm đạm, tang thương của gia đình nạn nhân. Nguồn: VOV

Khoảng 5h ngày 11/5, người nhà phát hiện ông T. tử vong tư thế treo cổ tại căn nhà thuê ở làng Ia Tong, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai.



Ngay sau đó, cơ quan Công an huyện Ia Grai, Viện kiểm sát cùng cấp đã đến hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.

Trước khi sự việc xảy ra, ông T. vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, thời gian qua, gia đình ông T. có nợ nần, phải thuê nhà để ở.

Hiện cơ quan điều tra đang điều tra về nguyên nhân tử vong.