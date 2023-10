TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ tài xế "ma men", lăng mạ CSGT; bắt kẻ hung hãn đấm dập mũi cảnh sát

Tạm giữ hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn, lăng mạ CSGT

Ngày 29/10, Cục CSGT cho hay cơ quan công an vừa tạm giữ hình sự đối với một tài xế chống đối người thi hành công vụ.

Tạm giữ tài xế vượt khung nồng độ cồn, lăng mạ CSGT. Nguồn: Công Lý

Cụ thể, vào 21 giờ 18 ngày 27/10, Tổ tuần tra của Trạm CSGT Vĩnh Tuy, thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Giang phát hiện xe ô tô tải biển số tỉnh Hà Giang kéo theo rơ moóc do Lương Văn Duy (33 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang) điều khiển theo hướng Tuyên Quang đi Hà Giang có dấu hiệu vi phạm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Duy không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng truy đuổi, yêu cầu Duy dừng và điều khiển xe quay lại Trạm CSGT Vĩnh Tuy.

Tại đây, CSGT cho cân tải trọng và ghi nhận chiếc xe vượt quá tải trọng cho phép là 91.6%. Tiến hành đo nồng độ cồn tài xế Duy cho kết quả 1,011 mlg/lít khí thở, kiểm tra ma túy âm tính.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi vi phạm tải trọng và nồng độ cồn đối với Lương Văn Duy nhưng Duy không chấp hành mà còn có lời nói chửi bới, lăng mạ lực lượng CSGT. Người này cònđiều khiển xe chắn ngang quốc lộ gây ách tắc giao thông.

Tiếp đó, Duy xuống xe tiếp tục có lời nói lăng mạ, không chấp hành lực lượng chức năng làm việc.

Xét thấy hành vi của Duy có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, Tổ công tác đã phối hợp với Công an thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang, Hà Giang) lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Duy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang, Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự và tiến hành các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng hung hãn đấm dập mũi cảnh sát, chống người thi hành công vụ

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận đối tượng Giàng A Chư (SN 1986, trú tại bản Lùng Than, Tả Lèng, Tam Đường) ra đầu thú.

Chư là đối tượng hung hãn nhất, đã đấm làm dập sống mũi một cán bộ của tổ công tác 113 trong vụ “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 21/10, tại tổ 25, phường Đông Phong, TP.Lai Châu.

Giàng A Chư đến trụ sở công an đầu thú. Nguồn: Công Lý

Sau 6 ngày lẩn trốn, được Cơ quan điều tra và chính quyền địa phương vận động ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, Chư đã ra đầu thú vào ngày 27/10 và giao nộp 1 chiếc mũ công an mà Chư đã giật trên đầu của cán bộ.

Tại cơ quan điều tra, Giàng A Chư khai nhận khoảng hơn 21h ngày 21/10, Giàng A Hảng gọi điện cho Chư nhờ ra khu vực đối diện Phòng Cảnh sát giao thông cùng anh em giúp Hảng vì Hảng đang bị cảnh sát 113 giữ xe máy. Khi Chư đến nơi đã thấy Giàng A Sinh, Giàng A Dơ, Giàng A Hảng là anh em họ ở cùng bản đang to tiếng với một số cán bộ công an, Chư cũng chen vào lớn tiếng mắng lực lượng nhiệm vụ.

Sau đó, Chư, Hảng, Sinh, Dơ cùng lao vào đấm đá, vật, dùng mũ bảo hiểm đập những cán bộ công an đang ở đó. Chư còn giật một chiếc mũ mềm công an trên đầu một cán bộ rồi đấm vào mặt một cán bộ khác.

Khi thấy lực lượng công an tăng cường đến hiện trường, Chư cầm theo chiếc mũ công an rồi lên xe máy bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 21h45 tối 21/10, tổ công tác gồm 7 cán bộ Đội Cảnh sát 113 và Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lai Châu làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Đông Phong, TP.Lai Châu. Khi đến ngã tư đường 30/4 giao nhau với đường Nguyễn Khuyến thuộc địa phận tổ 25, phường Đông Phong, tổ công tác đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô theo hướng Bệnh viện Đa khoa đi Bến xe khách tỉnh Lai Châu. Người này vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại.

Tạm giữ nữ tài xế lái ôtô tông chết người rồi bỏ chạy ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trần Thị Hoa, 39 tuổi, quê huyện Gia Thủy, tỉnh Nam Định, về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo nhà chức trách, tối 28/10, Hoa được một người thuê để chở phế thải xây dựng. Sau đó, Hoa điều khiển ôtô trọng tải 2,4 tấn, đi vào đường Lê Lợi hướng đi đường Quang Trung (đường này có biển cấm ôtô).

Ôtô do Hoa điều khiển gây tại nạn rồi bỏ chạy. Ảnh: CACC

Hơn 23h, đến ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lê Lợi thuộc phường Nguyễn Trãi, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, ôtô do Hoa điều khiển va chạm với xe máy của vợ chồng anh N.N.M. và chị V.K.A (cùng 20 tuổi).

Vụ việc khiến chị A. đang mang thai 6 tháng tử vong tại bệnh viện, anh M. bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, Hoa không dừng xe, tiếp tục điều khiển ôtô bỏ chạy. Đến khi nhận được điện thoại của anh Lê Xuân R. (chủ xe) thông báo rằng công an đang xác minh, truy tìm ôtô gây tai nạn, người phụ nữ này mới cho xe về bãi và đến Công an quận Hà Đông đầu thú.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Người phụ nữ bị kẻ mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt gần 2,6 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/10, theo tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ một phụ nữ trên địa bàn bị đối tượng mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt hảng tỷ đồng. Nạn nhân của vụ lừa đảo là chị H.T.T.N (trú TP.Huế).

Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng ngày càng có nhiều người dân sập bẫy hình thức lừa đảo này (ảnh minh họa).

Trước đó, chị N đã đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trình báo về việc chị này bị đối tượng mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,580 tỷ đồng.

Theo trình báo của chị N, sau khi nhận được cuộc gọi từ một người xưng là cán bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc chị liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và lừa đảo, chị rất hoang mang. Chị giải thích rằng mình không liên quan đến đường dây mua bán ma túy và lừa đảo thì đối tượng yêu cầu chị phải "hợp tác điều tra".

Vì quá sợ hãi nên chị N thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng. Chị N mua mới 1 điện thoại hiệu Samsung, sim điện thoại rồi tải và cài đặt app "Bộ Công an" từ đường link https://0113.0113084.com/down load về máy điện thoại theo hướng dẫn. Sau khi cài đặt xong, đối tượng yêu cầu chị N mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank và nạp tất cả tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra.

Do liên tục bị đe dọa và gây sức ép nên chỉ trong 4 ngày, chị N nhiều lần chuyển tổng số tiền 2,580 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank đã mở trước đó. Khi kiểm tra số dư trong tài khoản chị N mới phát hiện toàn bộ số tiền nộp vào đã bị "bốc hơi". Để có số tiền lớn nộp vào tài khoản, chị N đã vay mượn của hơn 10 người là bà con, người thân.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, qua xác minh ban đầu, app "Bộ Công an" được đối tượng lừa đảo yêu cầu chị N cài đặt là một trong những ứng dụng được sử dụng để đánh cắp thông tin nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của nạn nhân bao gồm cả cuộc gọi, tin nhắn... Sau khi chiếm được thông tin bảo mật của tài khoản ngân hàng, các đối tượng tiến hành đăng nhập và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 30.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 29/10, lực lượng chức năng Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu NĐ 95368 chở khoảng 30.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp về cảng Hải đội 301 tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng Hải đoàn 32 kiểm tra tàu NĐ 95368. Clip: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Trước đó, sáng 28/10, tại vùng biển cách đông đông bắc Côn Đảo khoảng 100 hải lý, lực lượng Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện tàu NĐ 95368 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.



Tàu ND 95368 đang được dẫn giải về cảng Hải đội 301. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên. Thuyền trưởng là ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1977, quê quán xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).



Theo lời khai ban đầu, tàu đang chở khoảng 30.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số dầu trên.



Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, sáng 23/10, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện, bắt giữ tàu chở 80.000 lít dầu DO không có nguồn gốc cùng 4 thuyền viên trên khu vực biển cách Côn Đảo khoảng 120 hải lý về phía đông.