TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ cựu đại úy CA chủ mưu vụ "dí bill"; phát hiện nghi phạm giết người treo cổ tự tử

Cựu đại úy công an Lê Thị Hiền chủ mưu vụ cướp tài sản, "dí bill" đánh ép khách hàng vào quán bar

Như Dân Việt đã thông tin: Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa (TP.Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố cựu đại úy Lê Thị Hiền (người từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2019) và đồng phạm vì cướp tài sản, chủ mưu "dí bill", đánh, ép khách hàng vào quán bar của mình.

Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã truy tố cựu đại úy Công an Lê Thị Hiền (cựu cán bộ Công an quận Đống Đa) và 17 đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử về tội "Cướp tài sản".

18 bị can bị truy tố gồm: Vũ Anh Hoàng (SN 1991, Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, Thanh Xuân, TP.Hà Nội), Lê Thị Hiền (SN 1983, Thanh Hóa, trú Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, Hà Đông, TP.Hà Nội), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, Tây Hồ, TP.Hà Nội), Đinh Quốc Dũng (SN 1996, Nho Quan, Ninh Bình), Hoàng Thanh Tùng (SN 2001, Lạng Sơn), Nguyễn Phương Trang (SN 2006, Thanh Trì, TP.Hà Nội), Lê Thành Đạt (SN 2001, Đống Đa, TP.Hà Nội), Phạm Tuấn Thành (SN 1998, Long Biên, TP.Hà Nội), Nguyễn Đình Nam (SN 2001, Thường Tín, TP.Hà Nội), Bùi Dương Anh Hưng (SN 2002, Phú Thọ), Hoàng Đức Anh (SN 2001, Hải Phòng), Trần Minh Hiếu (SN 2002, Phú Thọ), Đỗ Duy Hưng (SN 2002, Nam Định), Đỗ Hải Tuấn (SN 1995, Hoàng Mai, TP.Hà Nội), Nguyễn Tài Nam (SN 1997, Thanh Xuân, TP.Hà Nội) và Nguyễn Đăng Hà (SN 2001, Hải Dương).

Cựu đại úy công an Lê Thị Hiền bị truy tố vì chủ mưu trong vụ cướp tài sản. Ảnh chụp màn hình

Tài liệu truy tố thể hiện, quán bar Magic Lounge (106 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, TP.Hà Nội) do Vũ Anh Hoàng, Nguyễn Đức Thăng, Lê Thị Hiền cùng góp vốn kinh doanh, có thuê Nguyễn Thị Minh Trang làm quản lý, lên chương trình hoạt động cho quán.

Lê Thị Hiền quản lý trực tiếp việc thu chi tại quán. Quá trình làm quản lý tại quán, giữa Vũ Anh Hoàng, Nguyễn Đức Thăng, Lê Thị Hiền và Nguyễn Thị Minh Trang thống nhất đồng ý để Nguyễn Thị Minh Trang xây dựng, chỉ đạo hoạt động "dí bill" đánh ép khách chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình thực hiện khoảng từ 31/3/2021 đến 14/4/2021, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Quốc Dũng, Hoàng Thanh Tùng và các bị can khác đã thực hiện các hoạt động "dí bill" ép, đánh khách để chiếm đoạt tài sản.

Vụ thứ nhất, rạng sáng 1/4/2021, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thanh Tùng, Lê Thành Đạt, Phạm Tuấn Thành, Nguyễn Phương Trang đã tham gia trực tiếp cướp tài sản của anh Hoàng Anh Đ (SN 1990, Hà Đông, TP.Hà Nội) hơn 35 triệu đồng.

Vụ thứ hai, đêm 13/4/2021 và rạng sáng 14/4/2021, Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Quốc Dũng, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phương Trang, Đỗ Hải Tuấn đã tham gia trực tiếp cướp tài sản của anh Trương Phát T (SN 2002, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) gần 20 triệu đồng.

Vụ thứ ba, đêm 13/4/2021 và rạng sáng 14/4/2021, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Quốc Dũng, Hoàng Thanh Tùng, Lê Thành Đạt, Phạm Tuấn Thành, Hoàng Đức Anh, Bùi Dương Anh Hưng, Đỗ Duy Hưng, Trần Minh Hiếu đã tham gia trực tiếp cướp tài sản của anh Hồng D (SN 1996, Văn Giang, Hưng Yên) gần 20 triệu đồng.

Vụ thứ tư, đêm 13/4/2021, rạng sáng 14/4/2021, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thành Đạt, Phạm Tuấn Thành, Nguyễn Phương Trang, Nguyễn Tài Nam, Nguyễn Đăng Hà đã tham gia trực tiếp cướp tài sản của bị hại Lê Xuân B (SN 1997, Đông Hưng, Thái Bình) 9,4 triệu đồng.

Cơ quan truy tố cáo buộc, đây là vụ án đồng phạm, trong đó Vũ Anh Hoàng, Nguyễn Đức Thăng, Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Minh Trang là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Các bị can khác là người thực hành tích cực trong vụ án. Tổng số tiền các bị can đã thực hiện hành vi cướp tài sản là hơn 84 triệu đồng.

Liên quan đến cựu đại úy Lê Thị Hiền, ở diễn biến trước đó, ngày 11/8/2019, khi còn là đại úy, công tác tại Công an quận Đống Đa, bà Lê Thị Hiền đã gây ra vụ náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Công an TP.Hà Nội sau đó đã giáng 2 cấp hàm từ đại úy xuống trung úy với bà Hiền. Tiếp đó, Đảng bộ quận Đống Đa đã khai trừ Đảng với trung úy Lê Thị Hiền.

Sau khi bị giáng cấp hàm, khai trừ Đảng, trung úy Lê Thị Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành và được Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đồng ý. Ngày 18/11, Công an Hà Nội đã có Quyết định xuất ngũ với bà Hiền.

Giết người rồi bỏ trốn ở Yên Bái: Tìm thấy nghi phạm trong tư thế treo cổ

Xác nhận với PV Dân Việt, một cán bộ tham gia truy tìm Bùi Văn Đảng - nghi phạm đâm 2 người thương vong cho biết, khoảng 8h30 ngày 22/3, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nghi phạm trong tư thế treo cổ.

Trước đó, chiều và đêm 21/3, hàng trăm chiến sĩ công an và lực lượng dân quân xã Minh Xuân đã leo lên vách đá núi tại thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái - nơi khoanh vùng nghi phạm Bùi Văn Đảng đang ẩn náu để truy tìm.

Tuy trời tối, đỉnh núi có sương mù dày đặc, lại thêm nhiều vách đá tai mèo rậm rạp, nhưng lực lượng chức năng vẫn không quản khó khăn, dẫn theo chó nghiệp vụ truy tìm đối tượng.

Lực lượng chức năng phát hiện một con dao tại nơi tìm thấy thi thể nghi phạm Bùi Văn Đảng. Ảnh: Công an cung cấp

Đến 8h30 sáng 22/3, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm Bùi Văn Đảng đã treo cổ tự tử trong một hẻm núi trên núi Kéo Quạng. Được biết, địa điểm tìm thấy thi thể Bùi Văn Đảng cách nhà nghi phạm khoảng 300m.

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Theo một số người dân địa phương, nghi phạm Bùi Văn Đảng và nạn nhân tử vong là anh em họ hàng. Bản thân Đảng không nghiện ngập, không rượu chè cờ bạc. Nhưng thời gian gần đây, Đảng nghiện chơi game và thường xuyên có nhiều biểu hiện lạ, gia đình cũng đã tính chuyện đưa Đảng đi khám bệnh.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin "Yên Bái: Truy tìm nghi phạm giết người rồi bỏ trốn". Theo đó, khoảng 11h15 ngày 21/3, nghi phạm Bùi Văn Đảng (SN 1990, ở thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên) đã dùng dao đâm tử vong anh B.V.C và đâm vào bụng anh T.V.D khiến người này trọng thương.

Sau khi gây án, nghi phạm Bùi Văn Đảng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tấn Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ.

Cũng trong sáng 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Tấn Hoàng ở Công ty Tây Hồ.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình nhà chức trách mở rộng điều tra những sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị mới Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, do Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư.

Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Tấn Hoàng ở Công ty Tây Hồ. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tân Tú Hải, thành viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tây Hồ; Đặng Quang Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ; Phan Việt Anh, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Tây Hồ; Chu Thị Ngọc Ngà, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Tây Hồ.

Việc khởi tố, bắt tạm giam được thực hiện sau khi có kết quả điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của một số cổ đông Công ty Tây Hồ. Quyết định khởi tố cũng dựa vào hồ sơ của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an chuyển đến yêu cầu điều tra làm rõ việc lãnh đạo Công ty Tây Hồ có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Quế Võ.

Theo Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, Công ty Tây Hồ là công ty có 50,09% vốn của Tổng công ty xây dựng Hà Nội (đơn vị có 98,83% vốn nhà nước), số cổ phần còn lại là của người lao động trong Công ty Tây Hồ.



Năm 2004, UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 927/QĐ-CT về việc thu hồi 581.437 m2 đất tại H.Quế Võ (Bắc Ninh) để giao cho Công ty Tây Hồ xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị mới Quế Võ.

Quá trình triển khai, các bị can đã không chấp hành quy chế hoạt động của người đại diện, không chấp hành điều lệ của công ty, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước và các quy định của pháp luật để tự ý bán hơn 100 lô đất trong dự án với giá thấp hơn giá thị trường, thấp hơn giá mà Công ty Tây Hồ đã thuê thẩm định, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, trong báo cáo kiểm toán Tổng công ty Xây dựng Hà Nội của Kiểm toán Nhà nước ban hành cuối năm 2020 cũng xác định, Công ty Tây Hồ chưa thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất đối với 9,9ha đất nhiều năm qua tại chính dự án Khu đô thị mới Quế Võ.



Đối tượng mở phòng "bay", "lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã "mua" Trưởng khoa bao nhiêu tiền?

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ bệnh nhân điều trị tâm thần mở phòng "bay", "lắc" ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Cụ thể, Công an TP.Hà Nội vừa đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ bệnh nhân điều trị tâm thần mở phòng "bay", "lắc" ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (TP.Hà Nội).



Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, TP.Hà Nội), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, Tân Triều, Thanh Trì), Nguyễn Công Thường (SN 1986, Tam Hiệp, huyện Thanh Trì), Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983, Văn Phú, Thường Tín), Lê Hoàng Hải (SN 1995, Liễu Giai, Ba Đình, TP.Hà Nội), Bùi Chí Hải (SN 1998), Nguyễn Anh Vũ (SN 1986, Kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1), Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1980, điều dưỡng viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1), Bùi Thị Hạt (SN 1984, Khoa Tâm căn, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1), Đỗ Thị Lưu (SN 1969, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyển, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1).

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý. Ảnh: CACC

Trong đó, các bị can Quý, Ngọc, Thường, Nguyên bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Lê Hoàng Hải, Bùi Chí Hải, Huệ, Hạt bị đề nghị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Anh Vũ bị đề nghị truy tố về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy"; Đỗ Thị Lưu bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra cho biết, Quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Quý sau đó điều trị tại phòng điều trị tầng 2, Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bênh viện Tâm thần Trung ương 1. Bị can Quý còn lôi kéo, dụ dỗ một số y, bác sĩ tại bệnh viện nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng cuối năm 2020, Quý đã tự cải tạo buồng bệnh thêm 1 phòng riêng đặc biệt trong phòng điều trị, có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy phục vụ việc "bay", "lắc", sử dụng ma túy ngay trong phòng điều trị. Thậm chí đối tượng còn tổ chức hệ thống nhiều người tham gia mua bán trái phép chất ma túy trong khuôn viên bệnh viện.

Từ đầu tháng 3/2021, Quý chỉ đạo Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Công Thường và Nguyễn Trung Nguyên đi giao nhận, bán lẻ ma túy cho Quý, mỗi lần được trả công 1 triệu đồng và được Quý cho sử dụng ma túy miễn phí trong phòng điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Qua nắm bắt thông tin, Công an TP.Hà Nội phát hiện đường dây buôn bán tinh vi này và đã lên phương án triệt phá.

Khoảng 8 giờ ngày 20/3/2021, tại địa phận xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Hà Nội kiểm tra xe ô tô màu đen, mang biển kiểm soát 30E - 80139 của một hãng taxi 25 do Nguyễn Trung Nguyên lái, chở Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Công Thường có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 208,343 gam MDMA; 91,108gam Methampphetamine; 352,440 gam Ketamine. Từ lời khai của Ngọc, cơ quan Công an sau đó đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quý tại phòng điều trị trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Tại đây, lực lượng thu giữ 3.295,426 gam MDMA; 1.659,279 gam Ketamine; 581,453 gam Methamphetamine tang vật.

Mở rộng vụ án, hồi 11 giờ ngày 20/3/2021, tại 1 khách sạn ở phường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), lực lượng tiếp tục kiểm tra, phát hiện có 6 đối tượng đang sử dụng ma túy.

Công an TP.Hà Nội sau đó đã khởi tố 9 bị can, trong đó có 3 cán bộ, nhân viên y tế của Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tiếp tục điều tra, Cơ quan Công an đã khởi tố bác sĩ Đỗ Thị Lưu về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Mở phòng "bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Có xử lý được kẻ cầm đầu?ĐỌC NGAY

Với trưởng khoa Lưu, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy, mở phòng "bay", "lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã dùng tiền mua chuộc người này. Cơ quan điều tra xác định, Quý mỗi tháng "nộp" cho bác sĩ Lưu 10 triệu đồng tiền phòng.

Quý khai nếu không nộp tiền, bác sĩ Lưu dọa sẽ không cho hắn ra ngoài, không cho thăm gặp, đuổi không cho điều trị tại khoa. Quý sau đó cũng dụ dỗ, lôi kéo được 3 nhân viên y tế tại bệnh viện rồi ngang nhiên "tung hoành" ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Cơ quan công an cũng xác định, Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Anh Vũ, Bùi Thị Hạt nhiều lần cùng sử dụng ma túy ngay tại buồng tự cải tạo của Quý.

Tổng Giám đốc khu du lịch huy động 160 tỷ đồng theo kiểu đa cấp lĩnh án chung thân

Như Dân Việt đã thông tin: Sau thời gian xét xử và nghị án, sáng nay (22/3), TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Võ Thanh Long - Tổng Giám đốc khu du lịch Phú Hữu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Võ Thanh Long - Tổng Giám đốc khu du lịch Phú Hữu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: A.H

Cũng với tội danh trên, 9 đồng phạm của Võ Thanh Long bị tuyên từ 7 năm 6 tháng đến 18 năm tù.

Cụ thể: Trần Vạn Lợi 18 năm tù, Nguyễn Tân Định 16 năm 6 tháng tù, Võ Văn Sang 14 năm tù, Lê Minh Thu 13 năm 6 tháng tù, Lê Thành Nguyên 13 năm tù, Lữ Nhựt Trường 12 năm tù, Đỗ Văn Thọ 12 năm tù, Trần Tấn Phát 9 năm tù và Phạm Minh Hoàng 7 năm 6 tháng tù.

Theo nội dung trong cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Võ Thanh Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu.

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng Võ Thanh Long cùng các đồng phạm đã lợi dụng dự án để huy động vốn theo phương thức đa cấp qua các hình thức như: Hợp đồng hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt để mua cổ phần Công ty bất động sản Cao Thắng, bán cổ phần Công ty Cao Thắng, bán vé ITO, hợp đồng đại lý bán vé du lịch...

Cáo trạng nêu rõ, các bị cáo đã chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trên cả nước số tiền gần 160 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, bị cáo Võ Thanh Long không thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai dự án khu du lịch Phú Hữu.

Đồng thời, Võ Thanh Long không chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất của dự án sang Công ty Cao Thắng nhưng chỉ đạo 9 bị cáo còn lại lợi dụng dự án để huy động vốn theo phương thức đa cấp, chiếm đoạt gần 160 tỷ của hơn 800 bị hại.

HĐXX xác định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần mức án nghiêm khắc để răn đe.