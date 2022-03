Người tố cáo đại tá Công an Lào Cai quấy rối phụ nữ phản hồi về kết luận xác minh

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc xác minh tố cáo liên quan đến đại tá Vũ Văn Cường – Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai.

Theo đó, chị V.T.H (SN 1990, Lào Cai) tố cáo ông Cường quấy rối tình dục mình, tố cáo ông này vi phạm chuẩn mực đạo đức, ứng xử, vi phạm những quy định của Đảng viên không được làm.

Ở diễn biến mới nhất, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan này đã có kết quả xác minh về vụ việc.

Cụ thể, thông tin từ đại tá Phạm Gia Chiến - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lào Cai, với 2 nội dung công dân tố cáo đại tá Vũ Văn Cường, ở nội dung tố cáo đại tá Vũ Văn Cường lợi dụng chức vụ quyền hạn quấy rối tình dục, cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ.

Công an tỉnh Lào Cai kết luận, nội dung chị V.T.H tố cáo đại tá Vũ Văn Cường quấy rối mình là không có căn cứ. Ảnh: PH

Ở nội dung tiếp theo, đại tá Cường được xác định có vi phạm về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và vi phạm những quy định của Đảng viên không được làm, nội dung này được xác định có cơ sở.

Công an tỉnh Lào Cai sẽ lập hồ sơ, xem xét kỷ luật vị Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh này theo quy định của Đảng, của Ngành.

Trao đổi với PV, chị V.T.H cho biết, chị hiện vẫn chưa nhận được kết luận xác minh tố cáo, theo chị suy đoán, có thể do Công an tỉnh Lào Cai gửi kết luận theo đường bưu điện nên sẽ đến sau.

Về các nội dung tố cáo được Công an tỉnh Lào Cai xác minh, kết luận nêu trên, chị H thông tin đã được Công an tỉnh Lào Cai thông báo trước đó.

Cụ thể, theo chị H, trước khi Công an tỉnh Lào Cai hoàn tất kết luận xác minh, chị đã được thông báo nội dung tố cáo ông Vũ Văn Cường quấy rối được xác định không có căn cứ.

Với nội dung thứ 2 tố cáo ông Cường vi phạm về đạo đức, quy tắc ứng xử, vi phạm những quy định Đảng viên không được làm, nội dung này có cơ sở.

Chị H cho biết, Công an tỉnh Lào Cai thông báo, căn cứ vào những vi phạm của vị đại tá Công an Lào Cai, đơn vị này sẽ có hình thức xem xét kỷ luật với người này.

Chia sẻ cảm xúc với PV, chị H cho biết mặc dù kết quả xác minh tố cáo được xác định như trên, tuy nhiên phần nào chị cũng cảm thấy được an ủi.

Trước đó, ngày 10/2/2022, chị V.T.H (SN 1990, Lào Cai) đã làm đơn tố cáo đích danh ông Vũ Văn Cường gửi tới Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. Trong đơn tố cáo của mình, chị H cho biết vào năm 2018, do mất hộ chiếu nên cần xin cấp lại.

Công an tỉnh Lào Cai xác định đại tá Vũ Văn Cường có vi phạm về đạo đức, quy tắc ứng xử và sẽ xem xét xử lý với tố cáo có cơ sở này. Ảnh: PH

Trong quá trình làm thủ tục cấp lại hộ chiếu ở Lào Cai, khi chị làm thủ tục kê khai cùng cán bộ tại tầng 1 thì ông Cường xuất hiện, yêu cầu lên tầng 2 để ông hướng dẫn làm thủ tục.

Sau khi chị H lên phòng, theo như đơn chị H tố cáo, ông Cường đã có hành vi động chạm chân tay và chị này cho rằng ông Cường thực hiện không chỉ một lần.

Chị H sau đó đã chủ động ghi âm lại quá trình trong phòng làm việc của ông Cường.

Trong đơn tố cáo, chị H cho rằng ông Cường đã có hành vi lợi dụng chức vụ để quấy rối tình dục với chị. Chị cam đoan toàn bộ nội dung đã trình bày nêu trên là đúng sự thật, chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày này.

Từ đó, chị H làm đơn gửi tới Công an tỉnh Lào cai để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Sau đó đại tá Lưu Hồng Quảng - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã ký quyết định thụ lý giải quyết tố cáo liên quan tới đại tá Vũ Văn Cường.

Trong quyết định của Công an tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công an tỉnh giao cho tổ xác minh thuộc Công an tỉnh Lào Cai có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Tổ xác minh sẽ xác minh có hay không hành vi của ông Vũ Văn Cường được nêu trong đơn tố cáo của công dân, nếu có thì hành vi đó có vi phạm chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, quy trình công tác của lực lượng Công an nhân dân trong quá trình tiếp xúc với công dân khi thi hành nhiệm vụ, có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm không.