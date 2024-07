TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng đâm vợ tử vong rồi tự tử; thiếu niên bị chém, cướp khi xem bóng đá về muộn

Chồng đâm vợ tử vong rồi tự tử

Xác nhận với Dân Việt, ông Đỗ Hữu Thanh - Chủ tịch UBND xã Gia Tiến cho biết: "Khoảng 23 giờ ngày 6/7, tại thôn Đồng Tiến (xã Gia Tiến) có xảy ra vụ việc, trong lúc xảy ra mâu thuẫn gia đình, chồng chốt hết cửa lại, đâm vợ rồi tự đâm mình tự tử".

Hiện trường xảy ra vụ chồng đâm vợ tử vong rồi tự tử tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

"Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa cả 2 người đi bệnh viện. Hậu quả, người vợ tử vong và hiện đang ở bệnh viện chưa đưa về nhà; còn chồng thì đang cấp cứu, nghe nói rất nặng không biết có qua khỏi không", ông Thanh thông tin.

Theo ông Thanh, vụ việc chồng đâm vợ tử vong rồi tự tử nghi mâu thuẫn trong gia đình, người chồng này cũng từng có lần tự cứa tay mình và có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Ngôi nhà nơi xảy vụ việc. Ảnh: NDCC

Theo nguồn tin của Dân Việt, người chồng tên N.X.Đ (khoảng 45 tuổi), còn vợ tên H (sinh năm 1990), cả hai vợ chồng có 3 người con, cháu gái lớn học lớp 10 và dưới là 2 em trai. Gia đình N.X.Đ mới chuyển về thôn Đồng Tiến (xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) sinh sống.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem bóng đá về muộn, thiếu niên bị chém, cướp xe máy trước cửa Nhà hát Lớn, Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/7, Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, đang truy tìm nhóm nghi phạm cướp tài sản trên địa bàn.

Hình ảnh thiếu niên bị nhóm người chém gây thương tích. Ảnh: Đ.X.

Theo cơ quan chức năng, sáng cùng ngày, anh T.N.H. (43 tuổi, ở quận Hà Đông) trình báo Công an quận Hoàn Kiếm về việc con trai của anh là T.L.T.M. (14 tuổi) bị một nhóm đối tượng cầm dao chém và cướp xe máy tại khu vực Nhà hát Lớn.

Theo nội dung trình báo, khoảng 5h50 ngày 7/7, M. cùng bạn sau khi xem bóng đá ở phố Trần Khát Chân đã di chuyển qua phố Lò Đúc hướng về Nhà hát Lớn. Đến trước cửa Nhà hát Lớn, M. bị một nhóm thanh niên đi trên 10 xe máy chặn đường.

M. sau đó bị chém vào tay trước vỉa hè Nhà hát Lớn và bị cướp chiếc xe máy. Tiếp nhận trình báo, Công an quận Hoàn Kiếm bước đầu xác định vị trí chiếc xe ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nghi án đâm chết con gái của "vợ hờ" ở Thái Nguyên

Chiều 7/7, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Nga My (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra sáng cùng ngày. Nạn nhân là chị N.T.Q.N. (SN 2002, người địa phương). Nghi phạm được xác định là Hà Văn Tý (bạn trai mẹ nạn nhân).

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

Lãnh đạo xã Nga My cho biết, nghi phạm không phải người địa phương. Người đàn ông này chưa đăng ký kết hôn với mẹ nạn nhân, mà chỉ có mối quan hệ tình cảm qua lại. Xuất phát từ mâu thuẫn, đối tượng dùng hung khí đâm nạn nhân khiến người này tử vong trên đường đi cấp cứu.

"Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi. Nghi phạm hiện không xuất hiện tại địa phương", lãnh đạo UBND xã Nga My nói.

Vụ việc đang được Công an huyện Phú Bình và các đơn vị chức năng Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ.

Nhân thân cực xấu của 2 nghi can trong vụ cô gái trẻ bị bắn tử vong ở Hà Nội

Như đã thông tin, khoảng 18h ngày 3/7, các đơn vị thuộc Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại địa bàn tỉnh Nam Định, khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào TP.HCM. Hai ngày sau, tượng Nguyễn Xuân Đạt cũng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đầu thú.



Các đối tượng Quang và Đạt. Nguồn: ANTĐ

Đây là 2 trong 3 nghi can chính trong vụ nổ súng, khiến 1 cô gái trẻ tử vọng, xảy ra rạng sáng 3/7 tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Cơ quan điều tra xác định kẻ trực tiếp gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này (hiện đang bỏ trốn) là Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam).

Theo tìm hiểu, Nguyễn Xuân Đạt và Vũ Thành Quang đều có nhân thân phức tạp và thường sống lang thang. Như Vũ Thành Quang (SN 1994); tên này từng có hộ khẩu trường trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng ngôi nhà gã đăng ký thường trú đang do 1 người họ hàng trông coi. Quang có 2 tiền án đều về tội danh liên quan đến ma túy, nhưng thường xuyên vắng nhà.

“Quãng thời gian từng ở địa phương, tên này không có biểu hiện phức tạp và cũng không tỏ vẻ là tay anh chị, xã hội”, một cán bộ cơ sở phường Minh Khai nhớ lại.

Đối tượng Sáng đang bỏ trốn. Nguồn: ANTĐ

Tương tự, Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991) có hộ khẩu thường trú ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm. Tên này có 2 tiền án, 1 về tội danh liên quan ma túy, 1 về tội cố ý gây thương tích. Đối tượng Đạt lâu nay cũng lấy “trời làm màn, đất làm chiếu” và chủ yếu sinh sống, làm ăn ở các tỉnh phía Nam. Có thông tin cho biết, trước hôm xảy ra vụ nổ súng, Đạt vừa về Hà Nội và được đám bạn xã hội rủ đi chơi.

Nhắc lại diễn biến vụ án: Sáng 3/7, Công an TP nhận được tin báo 1 phụ nữ bị bắn tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là T.Q.H (SN 2002, HKTT: Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Khoảng 19h30 ngày 2/7, chị H cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1h ngày 3/7, cả nhóm di chuyển về nhà 1 người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt rủ đi đánh nhau với nhóm của chị H.

Cả ba lên xe ô tô, mang theo súng (kiểu súng bắn đạn bi) quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị H, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị H bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H. Sáng chĩa súng bắn về phía nhóm chị H. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn.

Công an TP yêu cầu đối tượng Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đề nghị người dân, ai biết thông tin về đối tượng Sáng và chiếc xe ô tô Hyundai Accent màu trắng BKS: 90A-180.39 do đối tượng sử dụng, cung cấp cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội (đồng chí Hoàng Thế Hiển, Đội trưởng Đội Trọng án - SĐT: 0983304879) hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ dùng xyanua đầu độc giết nhiều người thân: Lời khai ban đầu của nữ bị can

Như Dân Việt đã đưa tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (sinh năm 1986, không có việc làm ổn định, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) liên quan đến vụ giết người bằng chất độc xyanua tại xã Vĩnh Thanh.

Căn nhà nơi xảy ra 5 người chết. Nguồn: NLĐO

Theo lời khai ban đầu, tháng 6/2024, Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn về việc sửa nhà, mua bồn rửa bát. Tức tối trong lòng, Bích nảy sinh ý định dùng xyanua đầu độc cháu ruột N.H.B.T. (18 tuổi, con chị dâu).

Đến ngày 22/6, thấy mặt cháu T. nhiều mụn nên Bích nói sẽ mua cho thuốc trị khỏi. Mua thuốc dạng con nhộng ở tiệm thuốc tây về, Bích nhét xyanua vào trong thuốc con nhộng rồi đưa cho cháu uống.

Uống xong, T. rơi vào hôn mê, mất tri giác và được người thân đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cấp cứu.

Đến cuối tháng 6, khi có kết quả xét nghiệm cháu T. bị ngộ độc xyanua, người thân đã làm đơn trình báo công an. Trước khi T. bị, 5 người thân khác đã chết chỉ trong vòng 8 tháng gần đây.

Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. Nguồn: Lao Động

Tại cơ quan công an, Bích còn khai nhận trước đó đã giết chồng và 2 cháu ruột khác cũng bằng xyanua.

Cụ thể, giữa tháng 10/2023, Bích bỏ xyanua vào thuốc cho chồng uống, vài ngày sau đó thì người này tử vong. Bích khai, nguyên nhân do chồng cờ bạc nên đầu độc.

Ngoài ra, do mâu thuẫn với em gái, Bích đã đầu độc 2 người cháu: 7 tuổi (con của em gái) và 13 tuổi (em ruột của N.H.B.T.) vào đầu và gần giữa năm 2024.

Từ lời khai trên, cơ quan chức năng đã tìm được vật chứng là bình xyanua được Bích giấu tại nghĩa trang gần nhà.

Sau cái chết của chồng và con, Bích được hưởng khoảng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm. Số tiền này Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Từ tháng 10/2023 đến 5/2024, 5 người thân của Bích gồm: Ba, chồng, con và 2 người cháu (sống cùng nhà) tử vong do các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim.



Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. Nguồn: PLO

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, bên trong bình xyanua được Bích giấu tại nghĩa trang gần nhà được xác định là độc chất kali xyanua - loại chất cực độc.



Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu của Bích. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của Bích để xử lý theo quy định của pháp luật.