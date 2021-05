Nghi án mẹ giết con Nghệ An: Do mẫu thuẫn gia đình

Sáng 9/5, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, nguyên nhân vụ việc mẹ giết con rồi ra đường sắt Bắc – Nam tự tử là do mâu thuẫn gia đình.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên.

Theo đó, trước ngày xảy ra sự việc vợ chồng chị Đỗ Thị Soa (SN 1987, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị Soa ôm con bỏ nhà ra đi. Đến sáng 8/5 thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tạm giữ Đỗ Thị Soa (SN 1987, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra làm rõ cái chết của cháu N.T.P.T (7 tuổi, học lớp 1, con gái vợ chồng chị Soa).

Đến trưa 8/5, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được biết trên thi thể cháu T. có một số vết thương.

Chiều cùng ngày thi thể cháu T. đã được đưa về gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 5h sáng 8/5, người dân phát hiện có một người phụ nữ ôm con nằm trên đường sắt Bắc – Nam đoạn khu vực xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tự tử. Khi người dân đến can ngăn, thì người phụ nữ vứt con ở bãi cỏ ven đường rồi bỏ chạy. Cháu bé đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.