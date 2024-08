TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng dùng dao sát hại vợ dã man; thêm vụ tố quay lén trong homestay

Chồng dùng dao sát hại vợ dã man

Ngày 6/8 thông tin từ lãnh đạo huyện Bắc Hà, cơ quan Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Tà Chải.

Hiện trường vụ án. Ảnh: NDCC. Nguồn: SKĐS

Theo điều tra, khoảng 15h30 ngày 5/8, Bùi Mạnh Cường (SN 1994, trú tại thôn Na Kim, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) khi đang mổ gà ở sân phía sau nhà để chuẩn bị bữa tối đã xảy ra mẫu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1997). Cho rằng vợ nói nhiều, Cường bực tức nên đã lấy con dao đang mổ gà chạy đến rồi giơ lên dọa chị H.

Chị H. giằng co và tát vào mặt Cường. Trong lúc nóng giận, Cường đã vung dao đâm liên tiếp vào tay và người chị H. khiến chị ngồi bệt xuống đất. Sau đó Cường tiếp tục đi vào bếp lấy một con dao loại chặt rồi quay lại chém chị H. tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành bắt giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lại thêm vụ tố đặt camera quay lén trong homestay ở Vũng Tàu khiến dân mạng bức xúc

Mới đây, một khách du lịch bất ngờ có bài đăng về việc bị đặt camera quay lén trong một homestay ở Bà Rịa - Vũng Tàu khiến mạng xã hội một lần nữa dậy sóng.

Theo nội dung đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, một khách du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tên tài khoản L.L đã lên tiếng về trải nghiệm tồi tệ của mình. Cụ thể, sau 2 ngày ở trong căn homestay đầy đủ tiện nghi, cô gái trẻ phát hiện trên trần có chiếc công tắc lạ và khi tháo xuống bất ngờ phát hiện đó là 1 chiếc camera quay lén.

Bên cạnh đó, cô gái cũng phát hiện đối diện phòng vệ sinh cũng có 1 chiếc camera chiếu thẳng vào toilet.

Ngay khi phát hiện sự việc, cô gái đã nhắn tin với người được cho là chủ của homestay này thì nhận được câu trả lời không thoả đáng. Thậm chí, cô gái còn bị yêu cầu bồi thường vì phá hỏng camera.

Vụ camera quay lén trong homestay ở Vũng Tàu đang được chia sẻ rầm rộ. Ảnh: MXH



Thông tin đi kèm cũng cho biết, khu homestay này có nhiều căn hộ hiện đại cho thuê với hồ bơi, khu vui chơi miễn phí. Ngay sau khi sự việc được chia sẻ, rất nhiều người đã bình luận ủng hộ cô gái báo công an để xử lý:

Tài khoản Dương Quang: "Báo công an là nghỉ kinh doanh liền á mà! Kiểu làm ăn như này thì...".

Bình luận của bạn đọc. Ảnh: Chụp màn hình

Cương Diamond: "Cần có chế tài xử phạt thật nghiêm để răn đe, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng về nhân phẩm có thể cần tước giấy phép kinh doanh".

Levi: "Cái này ảnh hưởng đến cả văn hoá du lịch ở Vũng Tàu. Công an không can thiệp thì ai dám đi Vũng Tàu nữa, hơn nữa giờ đi cao tốc xuống Phan Thiết, Nha Trang ổn hơn".

Bình luận của bạn đọc. Ảnh: Chụp màn hình

Dưa Ninh: "Báo công an thôi, còn chần chờ gì nữa. Họ kêu thoải mái mà, cả cộng đồng mạng ủng hộ bạn".

Hiện vụ việc đang được lan truyền rộng rãi trên MXH và chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Công an điều tra vụ người dân bị cắt ảnh khuôn mặt ghép vào clip nhạy cảm tống tiền 2 tỷ đồng ở Cần Thơ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/8, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, trên địa bàn thành phố vừa xuất hiện trường hợp các đối tượng sử dụng công nghệ cao cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân rồi gắn vào hình ảnh, clip có nội dung nhạy cảm để tống tiền trên 2 tỷ đồng.



Ảnh chụp từ màn hình máy tính của một nạn nhân bị cắt ghép hình ảnh và đe dọa, tống tiền. Ảnh: Công an TP.Cần Thơ cung cấp.

Theo Công an TP.Cần Thơ, các đối tượng tìm hiểu những người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội là nam giới rồi thu thập thông tin, hình ảnh, số điện thoại từ các trang mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin được chia sẻ ở chế độ công khai.

Sau đó, các đối tượng sử dụng công nghệ để ghép hình ảnh khuôn mặt của bị hại vào các cảnh quay nhạy cảm, thường là trong các nhà nghỉ, khách sạn…

Tiếp đến, các đối tượng giả danh thám tử tư, liên hệ với nạn nhân và thông báo về việc phát hiện nạn nhân có mối quan hệ bất chính, ngoài luồng.

Cuối cùng chúng gửi những hình ảnh nhạy cảm đã được cắt ghép, chỉnh sửa cho nạn nhân và yêu cầu chuyển 80.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng) vào tài khoản chỉ định để chuộc lại các clip, hình ảnh này. Nếu nạn nhân không đồng ý, đối tượng đe dọa sẽ phát tán những hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc gửi đến nơi làm việc.

Công an TP.Cần Thơ đang khẩn trương điều tra, truy xét, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phòng tránh các trường hợp tương tự, Công an TP.Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác và bình tĩnh. Tuyệt đối không sợ, không thực hiện yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng. Khi người dân thực hiện chuyển tiền lần đầu tiên, bọn chúng sẽ có cơ sở để gây áp lực, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền nhiều lần tiếp theo.

Nếu gặp phải trường hợp tương tự, đề nghị người dân liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để cung cấp thông tin và phối hợp điều tra.

Công an TP.Cần Thơ cũng khuyến nghị người dân không chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội ở chế độ công khai, không truy cập vào các đường dẫn lạ (được gửi kèm trong tin nhắn hoặc email), luôn cẩn trọng khi tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn từ những nguồn không quen biết, không rõ ràng.

Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm bị đề nghị 20 - 25 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 6/8, VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với 254 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm.

VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, 20 năm tù về tội "nhận hối lộ". Đề nghị tuyên phạt ông Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ 18-19 năm tù về tội "Nhận hối lộ", từ 5 - 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt là từ 23 - 25 năm tù.

Bị cáo Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, bị đề nghị 20 năm tù về tội Nhận hối lộ. Ảnh: Xuân Huy

Theo VKS, các bị cáo trong vụ án đều có chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng chỉ vì động cơ tư lợi cá nhân, nhận thức chưa đầy đủ, đã thực hiện hành vi phạm tội xuyên suốt từ Cục trưởng, đến trưởng phòng và nhân viên. Trong đó, có bị cáo được hưởng lợi không nhiều, nhưng hành vi ảnh hưởng đến tính mạng người dân, môi trường sống và niềm tin của nhân dân, nên cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Tuy nhiên, VKS cũng cho rằng cần có sự phân hóa trách nhiệm xử lý nghiêm đối với người đứng đầu, xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo có vai trò đồng phạm, thực hiện theo chỉ đạo.

Trong đó, bị cáo Đặng Việt Hà, Trần Anh Quân, cựu Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR) và một số bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có sự thống nhất về chủ trương nên thuộc trường hợp "phạm tội có tổ chức" và "phạm tội nhiều lần". Đây được coi là tình tiết tăng nặng

Các bị cáo trong đại án đăng kiểm. Ảnh: Xuân Huy

Đối với cựu Cục trưởng Trần Kỳ Hình; Đỗ Trung Học (cựu Trưởng phòng Tàu sông, đang bỏ trốn) và một số bị cáo khác cũng bị VKS xác định thực hiện hành vi "phạm tội nhiều lần", cần xử lý nghiêm.

Ngoài ra, VKS ghi nhận, tất cả các bị cáo trong vụ án đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ: nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình, Nguyễn Vũ Hải (cựu Cục phó Cục Đăng kiểm)... có nhiều thành tích trong công tác, đã khắc phục hậu quả nên đề nghị HĐXX ghi nhận, xem xét giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

VKS cũng đề nghị tòa tuyên phạt Đỗ Trung Học mức án 20 năm tù. Trần Anh Quân 17-18 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Nguyễn Vũ Hải bị đề nghị 4-5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Trần Lập Nghĩa (chủ 5 trung tâm đăng kiểm ở miền Tây) bị đề nghị 12-13 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; 12-13 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác"; 4-5 năm tù về tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Nghĩa bị đề nghị phải chấp hành 28-30 năm tù.

Đối với 248 bị cáo còn lại, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 183 bị cáo mức án từ 4 đến 26 năm tù; 20 bị cáo bị đề nghị 3-4 năm tù; 14 bị cáo bị đề nghị mức án 2-3 năm tù và 31 bị cáo là các đăng kiểm viên, chủ xe bị truy tố về tội "Đưa - Nhận hối lộ" mức án từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Phiên toà tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Tàu hàng gần 4.500 tấn đâm phà chở khách trên sông khiến 3 người bị thương

Chiều 6/8, thông tin từ UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ va chạm giữa tàu chở hàng trọng tải lớn và phà chở khách. Rất may, vụ va chạm không thiệt hại về người.

Clip vụ tàu chở hàng đâm phà chở khách chiều 6/8, khiến 3 người bị thương. Clip do người dân cung cấp

Theo đó, khoảng 14h40 ngày 6/8, Công an xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nhận được tin báo của người dân về vụ việc tàu sắt va chạm với phà sắt trên đoạn sông Vàm Nao (giữa xã Mỹ Hội Đông huyện Chợ Mới và xã Tân Trung, huyện Phú Tân), Công an xã khẩn trương đến hiện trường xác minh.



Hiện trường vụ tàu chở hàng đâm phà chở khách. Ảnh được cắt từ camera giám sát.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên tại bến đò Tân Trung - Mỹ Hội Đông, một tàu sắt (tàu buôn của Bangkok - Thái Lan) trọng tải 4.498 tấn do Mr Phitsanu Kasamesang điều khiển (người Thái Lan, chưa làm việc được) chạy hướng Thuận Giang đến Vàm Nao va chạm với phà sắt chở khách, biển kiểm soát AG-23293 chạy hướng Phú Tân đến Chợ Mới, do Châu Trọng Lực (SN 1985, nơi cư trú ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển.

Tại thời điểm va chạm, trên phà sắt có 2 xe ô tô tải, 6 xe mô tô, 1 xe ba gác và khoảng 10 người. Sau va chạm, phà sắt tiếp tục di chuyển vào bến tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông.

Hậu quả của vụ va chạm làm 1 xe ô tô tải biển kiểm soát 66C-163.78 rơi xuống sông, tài xế bị gãy chân trái và đã được chuyển viện điều trị; 1 một xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-116.35 nứt kính đầu xe; xe ba gác hư hỏng nặng và 2 hành khách bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển phương tiện thủy chở khách (phà) thiếu quan sát, dẫn đến va chạm với tàu chở hàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.