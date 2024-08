Người phụ nữ 31 tuổi lừa bán 5 người thân quen sang Campuchia

Ngày 3/8, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Mỹ Nhiên (31 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) về hành vi Tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ, hồi đầu tháng 5, Nhiên giới thiệu 3 người con của bác mình là ông Hải, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (Cà Mau) cho một người ở tỉnh Kiên Giang để người này đưa sang Campuchia lao động bằng đường tiểu ngạch.

Nhiên tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Minh

Ngoài 3 người này, Nhiên còn đưa 2 người em họ của mình sang Campuchia lao động, với lời hứa mức lương sẽ là 20 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, sau khi đến Campuchia, ngày 7/6, con ông Hải gọi Zalo về cho cha thông báo rằng mình bị ép làm các công việc nhằm lừa gạt người khác thông qua mạng xã hội. Đồng thời thông báo rằng, Nhiên đã bán họ với giá 30 triệu đồng và cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc mình về.

Hiện Nhiên đang mang thai nên cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ô tô rời hiện trường sau tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Khoảng 10h ngày 3/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại trước cửa số 97, đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe máy chở 2 người đang lưu thông trên tuyến đường hướng Phổ Quang đi Phan Đình Giót thì xảy ra va chạm với ô tô con đi ở chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Chinh Hoàng

Người dân tại đây cho biết, thời điểm trên, họ đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động mạnh. Khi chạy ra, họ thấy xe máy va chạm với ô tô con màu đen. Sau khi va chạm, tài xế ô tô này đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến 1 người phụ nữ tử vong, người ngồi sau bị thương nặng.

"Nạn nhân tử vong sinh năm 1996, là cháu ngoại tôi. Người ngồi sau là vợ tôi, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 175", ông Nguyễn Ngọc Linh, người nhà nạn nhân cho biết.

Vụ việc đang được Công an quận Tân Bình điều tra, làm rõ.

Bắt Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng vì lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tam (75 tuổi, trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, vào cuối năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông L.T.H (trú TP.Đà Nẵng) quen biết Nguyễn Văn Tam, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng.

Nguyễn Văn Tam tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua trao đổi, ông Tam hứa sẽ cho Công ty ông H. liên danh thi công "Công trình đường tuần tra biên giới 8km - Giai đoạn cuối giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông".

Dù Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng không đủ điều kiện và không được tham gia dự thầu đối với dự án trên, nhưng ông Tam vẫn đưa ra thông tin gian dối và các giấy tờ giả về việc đã được chỉ định thầu dự án.

Vì tin tưởng, ông H. đã chuyển vào tài khoản ông Tam số tiền hàng tỷ đồng để đặt cọc liên danh thi công công trình trên. Ông Tam đã chiếm đoạt số tiền này mà không thực đúng cam kết.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ xe bán tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong: Đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy

Sáng 3/8, một nguồn tin của Dân Việt xác nhận, ngay sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe bán tải khiến 3 người trên xe máy tử vong sáng (2/8) cơ quan chức năng đã đưa tài xế xe bán tải là Trần Doãn Tùng (SN 1979, trú huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đi kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy.

Kết quả, tài xế xe bán tải gây tai nạn không có nồng độ cồn trong máu và được xác định dương tính với các chất ma túy.

Tài xế Trần Doãn Tùng điều khiển xe bán tải gây tai nạn tại cơ quan công an.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do Trần Doãn Tùng điều khiển xe bán tải đã vượt xe không đúng quy định, không đảm bảo an toàn đã tông vào xe máy khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong tại chỗ.

Hành vi của tài xế xe bán tải gây tai nạn đã vi phạm luật giao thông đường bộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Phía Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) ngay sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Doãn Tùng để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vào lúc 6h52 cùng ngày, tại km140+400 đường quốc lộ 26, thuộc xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, ông Trần Doãn Tùng (SN 1979, trú thôn Tân Xuân, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) điều khiển xe ô tô bán tải BKS 47C-286.03 lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng từ huyện Krông Pắk đến TP.Buôn Ma Thuột.

Khoảnh khắc xe bán tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong được camera hành trình ghi lại.

Quá trình lưu thông đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 47F1-476.48 do bà Quách Thị Loan (SN 1988, trú Ea Đar, Ea Kar) điều khiển chở theo chồng là ông Vũ Văn Hợi (SN 1983) và con là Vũ Kiệt.

Hậu quả, cú tông mạnh khiến cả 3 người trong cùng gia đình đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ việc đang cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp để xảy ra vụ tai nạn lao động ở KCN Tằng Loỏng, Lào Cai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Cao, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hưng Cao về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, gây tai nạn nghiêm trọng.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người chết, 3 người bị thương. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo đó, liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Cao, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hưng Cao về tội danh Vi phạm quy định về an toàn lao động, gây tai nạn nghiêm trọng tại Dự án Nhà máy nghiền xỉ phốt pho, xỉ lò cao của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lao Kay, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã khiến nhiều người tử vong và bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 2/8, trong quá trình thi công hạng mục lò Silo chứa nguyên liệu của nhà máy nghiền xỉ thải phốt pho, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lao Kay, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, đã xảy ra đứt cáp cần cẩu làm rơi thùng xuống đất, đến nay đã có 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Tại hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Đơn vị thi công sử dụng cẩu tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người. Đây là hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Tối 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn lao động trên.

Thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Ngô Văn Cao. Ảnh: Thanh Tuấn

Sáng 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Ngô Văn Cao (SN 1963), hộ khẩu thường trú tại xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện đang trú tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, là Giám đốc Công ty TNHH Hưng Cao - người nhận thi công và giám sát thi công tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.