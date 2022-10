TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cụ ông bị bắn, đâm chém tử vong; phát hiện thi thể cô gái nghi bị sát hại

Cụ ông 71 tuổi bị người cùng thôn bắn, đâm chém tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Đối tượng Đặng Hữu Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo đó, đối tượng bị tạm giữ là Đặng Hữu Hòa (51 tuổi, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, vào khoảng 17h30 phút ngày 6/10, Đặng Hữu Hòa trong lúc uống rượu tại nhà chị P.T.T.T (46 tuổi, trú cùng thôn) thì cả hai xảy ra mâu thuẫn nên Hòa bỏ về nhà. Trên đường đi về nhà, Hòa thấy ông L.H.L. (71 tuổi, trú cùng thôn) đang chặt cỏ cho bò ăn. Tại đây, giữa Hòa và ông L. xảy ra cãi nhau nên Hòa dùng nỏ bắn vào chân ông L.



Bực tức vì bị bắn, ông L. cầm rựa chém thì bị Hòa lấy dao bấm trong túi đâm liên tiếp vào người ông L. Không những vậy, đối tượng này còn giằng lấy dao rựa của ông L. và chém một nhát vào đầu ông L.

Sau khi thấy ông L. ngã xuống đất thì Hòa cầm theo hung khí bỏ về nhà. Ông L. được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đi.

Tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an xã Tân An (huyện Đak Pơ) đã mời Hòa lên làm việc. Tại cơ quan công an, Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại hung khí gây án.



Hiện, vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo thẩm quyền.

Phát hiện thi thể cô gái trong phòng trọ, nghi bị sát hại

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/10, nguồn tin từ Công an TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra sự việc cô gái 26 tuổi nghi bị sát hại.

Hiện trường vụ việc phát hiện thi thể cô gái trong phòng trọ, nghi bị sát hại. Ảnh: Phú Khánh

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân ở huyện Cam Lâm tới TP.Cam Ranh thuê phòng trọ. Sáng nay, chủ trọ tới tìm thì thấy nạn nhân nằm gục trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết thương. Thấy cô gái đã tử vong, người này vội báo cho công an.

Ngay sau đó, Cảnh sát có mặt phong tỏa hiện trường, làm việc với những người liên quan điều tra sự việc. Nạn nhân bước đầu được xác định là chị V. T. X. H. (SN 1996, thường trú tại xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ Mercedes tông chết người ở Bình Thuận

Ngày 14/10, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận đã có kết luận điều tra vụ tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết vào tháng 5/2022. Đồng thời, khởi tố bổ sung thêm 3 bị can tham gia hành hung tài xế xe Mercedes dẫn đến người này lái xe tông chết người.

Camera ghi lại vụ tài xế Nam bị nhóm người vây đánh. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, 3 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thiện Khiêm (34 tuổi, ngụ Đức Linh, Bình Thuận); Võ Lam Trường (19 tuổi) và Trần Quốc Phong (28 tuổi), đều ngụ TP.Phan Thiết. Các bị can trên bị khởi tố với hai tội danh cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố đối với Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tài xế lái xe Mercedes tông chết người) về tội giết người theo khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo công an, vào khoảng 1 giờ ngày 12/5, sau mâu thuẫn tại quán nhậu Diệu Phát trên đường Phạm Văn Đồng (bờ kè Phan Thiết), tài xế Phạm Văn Nam điều khiển ô tô biển số 30F-168.65 chạy đến quán Thuận Phát cách đó khoảng hơn 200m.

Khi Nam cùng bạn mình bước xuống xe thì bị Hà Xuân Hải (SN 1979, ở khu phố 3, phường Đức Thắng) cùng một số người bạn của Hải dùng vũ lực tấn công, bạn của Nam đi xe máy đến nơi phát hiện sự việc nên vào can ngăn cũng bị nhóm của Hải đuổi đánh.

Tài xế Phạm Văn Nam. (Ảnh: Bích Thuận-BTO)

Sau khi lên được xe ô tô, Nam đã nổ máy và điều khiển xe chạy nhiều vòng để truy đuổi một số người trước quán nhậu Thuận Phát rồi tông thẳng vào anh Hà Xuân Hải làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, Phạm Văn Nam điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường, sau đó đến cơ quan công an đầu thú và khai báo sự việc.

Cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Văn Nam về tội giết người và đưa Nam cùng người bạn là anh X đi giám định thương tật.

Kết quả Nam có tỷ lệ thương tật 1,5%; anh X có tỷ lệ 4%. Riêng xe Mercedes qua giám định bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng.

Theo Cơ quan điều tra, nhóm ba bị can cùng nạn nhân đã thể hiện tính côn đồ hung hãn, vô cớ đánh người gây thương tích; dùng chai, ly, gạch đá ném vào xe Mercedes gây hư hỏng nên phải chịu trách nhiệm chung về hành vi và hậu quả với các tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thông tin mới nhất vụ ô tô lao xuống hồ Xuân Hương khiến 2 người tử vong

Ngày 14/10, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Lạt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện là chiếc xe Fortuner để điều tra, làm rõ vụ xe ô tô chở 4 người bất ngờ lao xuống Hồ Xuân Hương, 2 người tử vong.

Lực lượng chức năng trục vớt phương tiện ô tô lao xuống hồ Xuân Hương khiến 2 người tử vong để khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Văn Long

Được biết qua test nhanh, 2 người sống sót là ông N.V.T (sinh năm 1972) và bà N.T.Đ (sinh năm 1969) đều âm tính với nồng độ cồn, ma túy.

Theo ông T. và bà Đ., ông P.H.H (người đã tử vong) là tài xế riêng của gia đình ông bà. Ông H. rất thân thiết với gia đình ông T. và hai bên không có mâu thuẫn, thù oán gì với nhau. Bản thân ông H. cũng không có tâm tư, buồn phiền chuyện gì.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung xem lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn, trục vớt chiếc xe gặp tai nạn. Ảnh: Văn Long

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 13/10, chiếc xe Fortuner biển số 67A-068.67 bất ngờ lao xuống hồ Xuân Hương. Trên chiếc xe chở theo 4 người gồm P.H.H (sinh năm 1972), N.V.T (sinh năm 1972), N.T.Đ (1969) và T.C.N (chưa rõ năm sinh). Hậu quả khiến T.C.N và P.H.H tử vong, được lực lượng chức năng trục vớt, đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Hai nạn nhân tử vong được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử lực lượng đến cứu hộ, cứu nạn, trục vớt chiếc xe ô tô gặp nạn. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lạnh, mực nước sâu nên lực lượng chức năng đã rất khó khăn để trục vớt chiếc xe lên bờ. Đến khoảng 20h20 tối cùng ngày, chiếc xe gặp nạn mới được đưa lên khỏi mặt nước.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, đây là vụ tai nạn rất nghiêm trọng, xảy ra trong điều kiện trời tối, mưa, mặt đường trơn trượt. Hiện, Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục phối hợp xác minh thông tin nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nghi vợ có tình cảm với người đồng giới, người chồng rủ đồng bọn đến hành hung

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/10, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng gồm Lâm Văn Phi (35 tuổi), Dương Ngô Phụng (28 tuổi, cùng trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) và Nguyễn Mạnh Tuyên (24 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Theo thông tin ban đầu, Dương Ngô Phụng cho rằng chị P.T.X.N (35 tuổi, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) có tình cảm với vợ mình là chị V.T.D (27 tuổi) do chị N. thường xuyên rủ chị D. đi chơi. Chính vì vậy, vào vào khoảng 18h ngày 27/9, Phụng đã rủ Lâm Văn Phi và Nguyễn Mạnh Tuyên đến số nhà 25 Phan Bội Châu (tổ 6 phường An Phú, thị xã An Khê) tìm chị N. để dằn mặt.

Tại đây, khi thấy chị N., Phi đã dùng mũ cối đánh vào đầu, còn Tuyên và Phụng dùng tay, chân đấm đá nhiều cái vào người chị.

Sau đó, Tuyên kéo chị N. lên xe ô tô rồi cùng với Phụng, Phi chở chị đến quán nhậu tại đường Nguyễn Công Trứ (ở tổ 3 phường Tây Sơn, thị xã An Khê) và bắt chị ngồi lại đây không cho về nhà, còn các đối tượng ngồi nhậu.

Đến khoảng 19h cùng ngày, nhận được tin báo về vụ việc, Công an thị xã An Khê đã cử cán bộ đến hiện trường đưa các đối tượng và chị N về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, làm rõ.