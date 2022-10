Bắt đối tượng hiếp dâm 2 học sinh tiểu học ở Đà Lạt

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 13/10, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Thái Phi Hổ (44 tuổi, quê Ninh Thuận) về tội danh "Hiếp dâm người dưới 16".

Trước đó, Công an phường 2 (TP.Đà Lạt) nhận được tin báo của phụ huynh học sinh Trường tiểu học An Dương Vương (phường 2) về việc con họ bị người lạ đưa vào phòng vệ sinh thực hiện hành vi xấu xa.

Thái Phi Hổ (áo đen) là đối tượng có hành vi hiếp dâm 2 học sinh tiểu học ở Đà Lạt. Ảnh: Văn Long.

Nhận được tin báo, Công an phường 2 phối hợp với Công an TP.Đà Lạt vào cuộc điều tra và xác định được Hổ là người trực tiếp thực hiện các hành vi xấu với 2 học sinh.

Qua hơn 1 ngày làm việc, đấu tranh, đối tượng Thái Phi Hổ đã thừa nhận hành vi xấu với 2 học sinh (sinh năm 2015 và 2016) tại trường tiểu học An Dương Vương. Đối tượng Hổ khai đã đưa 2 nữ học sinh vào nhà vệ sinh Trường tiểu học An Dương Vương rồi dùng tay thực hiện các hành vi xấu xa.

Hiện, hai cháu bé đang trong tình trạng hoảng loạn, được người nhà đưa đến bệnh viện khám và điều trị. Được biết, 1 cháu bé bị xâm hại dẫn đến rách màng trinh, 1 cháu bé bị tổn thương vùng kín.

Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục điều tra hành vi của Thái Phi Hổ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyên án tử hình kẻ đóng đinh vào đầu bé gái ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 13/10, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án vụ bé gái bị đóng đinh vào đầu ở Thạch Thất (TP.Hà Nội).

Cụ thể, bị cáo duy nhất trong vụ án được đưa ra xét xử hôm nay là Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, Thạch Hòa, Thạch Thất, TP.Hà Nội).

Huyên bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", quy định tại các điểm b, i, n, q, Khoản 1, Điều 123 và điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên. Ảnh: BT

Nam thanh niên sinh năm 1992 này là người đã đóng đinh vào đầu con gái người tình gây bức xúc trong dư luận hồi đầu năm 2022. Chị Nguyễn Thị L (SN 1995, Thạch Thất, mẹ đẻ cháu Đ.N.A – nạn nhân bị Huyên hành hạ khiến cháu tử vong) tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ông nội (áo xanh) và bố đẻ cháu bé ôm di ảnh cháu tới tòa. Ảnh: BT

HĐXX sơ thẩm nhận định, từ các chứng cứ, tài liệu, lời khai của bị cáo, lời khai của những người liên quan cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, đủ căn cứ xác định, trong thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022, Huyên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập cháu Đ.N.A.



Việc làm này nhằm mục đích để không phải nuôi dưỡng, không để cháu Đ.N.A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và L.

Hành vi phạm tội của Huyên thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an của địa phương. Huyên chỉ vì động cơ ích kỷ, chỉ vì không muốn nuôi dưỡng con riêng của chị L, bị cáo đã nhiều lần có các hành vi tàn độc, thực hiện hành động tội phạm bỉ ổi với cháu Đ.N.A.

Đỉnh điểm của sự man rợ, dã man trong hành vi của bị cáo là lần bị cáo đóng đinh vào đầu bé, hậu quả khiến bé tử vong. Hành vi của bị cáo bị xã hội lên án, bức xúc trong dư luận.

Mặc dù quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả, nhưng với tính chất, hành vi của bị cáo gây ra, HĐXX nhận thấy cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Chị Nguyễn Thị L - mẹ nạn nhân nhiều lần trình bày không biết việc Huyên hành hạ con mình. Ảnh: BT

Với hành vi của chị L, HĐXX đã thẩm vấn rất kỹ càng lời khai của bị cáo, chị L, thấy chưa đủ căn cứ xem xét xử lý chị này về hành vi không tố giác hay che giấu tội phạm.

Tuy nhiên trong hồ sơ thể hiện một số lời khai chưa làm rõ, tránh bỏ lọt tội phạm, HĐXX tiếp tục kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của chị L, nếu có xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, tuyên bố Huyên phạm 2 tội danh nêu trên; xử phạt Huyên 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", tử hình về tội "Giết người", tổng hình phạt là tử hình.

Cáo trạng thể hiện, năm 2012, chị Nguyễn Thị L kết hôn với anh Đỗ Hữu C (SN 1984, Thạch Thất), có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018).

Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên chị L và anh C ly hôn, anh C nuôi cháu D và cháu L, chị L nuôi cháu Đ.N.A.

Sau khi ly hôn, chị L làm việc tại một xưởng mộc ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất). Quá trình làm việc tại đây, chị L có quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên – người đang làm việc tại một xưởng mộc khác ở xã Hữu Bằng.

Thời gian sau đó, chị L và Huyên đưa cháu A đến thuê phòng trọ ở thôn Mục Uyên 1 (xã Tân Xã, Thạch Thất) để chung sống như vợ chồng.

Đến cuối tháng 10/2021, chị L cùng Huyên đưa cháu A chuyển đến thuê phòng trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm (Thạch Thất). Hàng ngày, Huyên và chị L đi làm thuê ở xưởng gỗ, gửi cháu A tại nhà bà K.T.H (SN 1977, Phú Đa 1, Cần Kiệm) để thuê trông giúp.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L, Huyên thấy cháu A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và L.

Từ những suy nghĩ này, Huyên đã 5 lần có hành vi hành hạ, đánh đập con gái của người tình.

Thông tin mới vụ Tịnh thất Bồng Lai

Chánh án TAND tỉnh Long An ông Lê Quốc Dũng cho biết, dự kiến phiên xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai sẽ diễn ra vào ngày 2/11. Trong ảnh các bị cáo (áo nâu) tại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 20/7. Ảnh: Thiên Long

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 13/10, Chánh án TAND tỉnh Long An Lê Quốc Dũng cho biết, dự kiến phiên xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai vào ngày mai (14/10). Tuy nhiên, do luật sư của phía bị hại và bị cáo đã có đề nghị xin hoãn đến ngày 2/11 và được TAND tỉnh chấp thuận.

Trong vụ án này, ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo còn lại gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), ông Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) và bà Cao Thị Cúc (SN 1960) trước đó đã bị tòa cấp đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015-2017.

Tại phiên xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Đức Hòa vào ngày 20/7, ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù. Năm bị cáo còn lại nhận mức án từ 3-4 năm tù cùng tội danh nêu trên.

Ngày 21/8, nguồn tin của Dân Việt xác nhận 5 bị cáo còn lại trong vụ Tịnh thất Bồng Lai đã gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Long An, sau đơn kháng cáo đầu tiên của ông Lê Tùng Vân vào ngày 28/7.

5 bị cáo gửi đơn kháng cáo này gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).

Nam thanh niên tử vong trên xe máy dựng ven đường

Như Dân Việt đã thông tin: Cuối chiều 13/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) xác minh, điều tra vụ phát hiện một nam thanh niên gục chết trên xe máy bên đường.

Nam thanh niên gục chết ven đường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Vụ việc xảy ra tại đường Nguyễn Huệ, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. Theo điều tra, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, người đi đường bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đang gục đầu trên xe máy biển số 66P1-511.76.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã kiểm tra qua và phát hiện thanh niên này đã ngừng thở. Nhận tin báo, công an nhanh chóng tới hiện trường khám nghiệm hiện trường xác minh điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nạn nhân được xác định là V.M.D (SN 1988, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy. Ngay sau đó thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện để hoàn tất các thủ tục khám nghiệm.

Hiện công an đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Nghi án dùng súng bắn 2 người thương vong ở Quảng Ninh: Nghi vợ có tình mới

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 13/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ án giết người xảy ra tại khu 5, phường Hà Phong, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an TP.Hạ Long nhanh chóng triển khai lực lượng, bắt giữ đối tượng gây án là Phạm Văn Tám (SN 1974, HKTT tại khu 7, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện trú tại Chung cư Bim, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long).

Người đàn ông đập chết vợ, bắn hàng xóm bị thương vì ghen. Ảnh: Fanpage Quảng Ninh 24/7

Công an tỉnh Quảng Ninh bước đầu xác định diễn biến vụ việc như sau:

Năm 2008, Phạm Văn Tám kết hôn với chị P.T.H (SN 1975, HKTT tại khu 7, phường Hồng Hà, TP..Hạ Long, hiện trú tại khu 5, phường Hà Phong, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Quá trình sinh sống, Phạm Văn Tám và chị H nảy sinh mâu thuẫn và sống ly thân. Đến nay, do bản thân bị bệnh ung thư, Phạm Văn Tám có mong muốn được hàn gắn tình cảm vợ chồng nhưng chị H không đồng ý.

Phạm Văn Tám nghi ngờ chị H có quan hệ tình cảm với anh P.T.L nên đã đến nhà chị H thuê và hai bên xảy ra xô xát.

Trong quá trình đó, Tám đã dùng chày đập vào đầu chị H dẫn đến chị H tử vong. Sau đó, đối tượng dùng súng ngắn bắn anh P.T.L bị thương (hiện tại sức khỏe của anh P.T.L đã ổn định).

Ngay sau khi gây án, Phạm Văn Tám đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đang đi tuần tra vũ trang phát hiện, bắt giữ và thu giữ khẩu súng.

Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Dân Việt đưa tin Quảng Ninh: Nghi án chồng dùng súng bắn vợ do mâu thuẫn. Theo đó, sáng 13/10, tại phường Hà Phong (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ án nghiêm trọng có sử dụng súng.

Lãnh đạo UBND phường Hà Phong cho biết, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn tình cảm gia đình giữa hai vợ chồng.