TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Phó Bí thư TP.HCM Tất Thành Cang hầu tòa; bắt quả tang 7 cặp đang mua bán dâm

Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cùng đồng phạm hầu tòa vụ án SADECO

Trong vụ án SADECO, ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) đã cùng với đồng phạm gây thiệt hại của Nhà nước hơn 184 tỷ đồng. Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Cang và 19 đồng phạm liên quan sẽ được diễn ra tại TAND TP.HCM từ ngày 27/12 đến ngày 10/1/2022.

Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang bị truy tố tội danh "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ảnh: CTV

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM ban hành ngày 10/9/2021, đã truy tố ông Tất Thành Cang về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo Điều 219 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.



11 bị cáo khác cũng bị truy tố cùng tội danh trên. Riêng ông Tề Trí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SADECO, Tổng giám đốc IPC) và 6 bị can khác với vai trò đồng phạm bị truy tố thêm tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Công ty SADECO) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Theo nội dung vụ án, SADECO là công ty con của Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), với tỉ lệ góp vốn của IPC là 74,8%. Ngày 26.3.2015, IPC bán đấu giá vốn góp tại SADECO.

Công ty Eximland là nhà đầu tư mua trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ của SADECO), với giá 26.100 đồng/cổ phần. Tháng 9.2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland tại SADECO với giá 55.000 đồng/cổ phần.

Vốn điều lệ của SADECO tại thời điểm tháng 10/2016 là 170 tỷ đồng (tương ứng với 17 triệu cổ phần), trong đó vốn của IPC chiếm 44%, vốn của Thành ủy chiếm 16,7%, nhóm Nguyễn Kim chiếm 30,8% và các cổ đông khác chiếm 8,5%.

Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn Văn phòng Thành ủy tại SADECO thì phải đấu giá. Tuy nhiên, các bị can có liên quan trên đã đồng ý bán 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá, gây thất thoát cho SADECO hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó, UBND TP.HCM thiệt hại 485 tỷ đồng, vốn Thành ủy TP.HCM là 184 tỷ đồng, phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông.

Bắt quả tang 7 đôi nam, nữ đang mua bán dâm trong khách sạn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phát hiện, bắt quả tang 7 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm tại khách sạn.









Các đối tượng bị bắt giữ vì hành vi mua, bán dâm. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, tối 24/12, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra khách sạn Phượng Hoàng 3 tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa và phát hiện 7 đôi nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm.

Tại chỗ, công an đã bắt giữ 4 đối tượng môi giới mại dâm gồm: Nguyễn Thị Tới (SN 1987) ở phường Đông Hương, Lê Công Đức (SN 1993) ở phường Long Anh - đều thuộc thành phố Thanh Hóa; Lê Thị Kim Oanh (SN 1995) ở huyện Thạch Thành và Chu Thị Lệ (SN 2000) ở huyện Hoằng Hóa.

Theo cơ quan công an, phương thức mua bán dâm của các đối tượng khá tinh vi. Với "mác" lễ tân khách sạn Phượng Hoàng 3, khi biết khách có nhu cầu mua dâm, Đức sẽ liên hệ với Tới để điều gái đến bán dâm cho khách tại khách sạn với giá từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng/lần.

Sau đó, Đức và Tới sẽ lấy tiền "hoa hồng" từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm.

Riêng Oanh và Lệ là 2 đối tượng vừa môi giới mại dâm, vừa trực tiếp tham gia bán dâm. Hai đối tượng này, khi biết khách có nhu cầu mua dâm đã rủ và giới thiệu thêm một số cô gái khác để cùng tổ chức mua bán dâm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng cho vay "cắt cổ" với lãi suất hơn 300%/năm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến hơn 300%/năm. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thăng (SN 1998, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Nguyễn Văn Thăng đã cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến hơn 300%/năm. Ảnh: H.N.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021, Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Thừa Thiên Huế hoạt động cho vay nặng lãi. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đưa ra thủ tục cho vay rất đơn giản như chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu người vay, số điện thoại người vay…để tiếp cận nhiều người có nhu cầu vay tiền.

Từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Thăng và các đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là 922 triệu đồng. Với lãi suất vay "cắt cổ" từ 182,5%/năm đến 304,33%/năm, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Để qua mắt sự phát hiện của lực lượng chức năng, trong quá trình cho vay, Thăng đã sử dụng nhiều tên giả và các số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay tiền.

Hành vi của Thăng có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng” trong giao dịch dân sự, được quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Một nghi can trong nhóm truy sát Quân "xa lộ" bị bắt tại Campuchia

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/12, Công an Tây Ninh cho biết đối tượng bị truy nã Lý Văn Tư (sinh năm 1978, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã bị bắt.

Tư là đối tượng bị Công an TP.HCM truy nã về tội giết người liên quan đến vụ án nhóm giang hồ hơn 20 người truy sát Quân "xa lộ" xảy ra vào năm 2019. Phiên tòa xét xử vụ án này cũng vừa diễn ra vào ngày 14/12.

Theo cơ quan công an, vào chiều 24/12, Công an Tây Ninh, Công an TP.HCM, Biên phòng Tây Ninh phối hợp cùng Cảnh sát Campuchia đã tiến hành bắt Lý Văn Tư khi nghi can này đang lẩn trốn tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Sau đó, cơ quan chức năng đã dẫn giải Tư về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát Campuchia hoàn tất thủ tục dẫn giải Lý Văn Tư về Việt Nam. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn mua bán căn nhà trị giá 100 tỷ đồng tại quận 1 (TP.HCM), Lê Thị Tuyết và Lê Công Tuấn Anh nhờ Võ Thùy Linh (30 tuổi) đứng ra giải quyết.

Ngày 4/11/2019, Linh gặp bà Trần Ngọc Th. (chủ nhà đang tranh chấp) để nói chuyện. Linh yêu cầu chồng bà Th. gỡ các bài viết cùng hình ảnh nói xấu bà Tuyết trên mạng xã hội. Vợ chồng bà Th. không đồng ý và đuổi Linh về.

Một lúc sau, Mai Văn Quân (biệt danh Quân "xa lộ", là một giang hồ tại khu vực giáp ranh TP.Thủ Đức và Bình Dương) đến nhà bà Th. chơi và được chồng bà Th. kể lại câu chuyện trên.

Sau đó, các bên bất ngờ gặp nhau tại quán cà phê rồi "gây chiến", thách thức và hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn.

Khuya 4/11/2019, nhóm của Linh có Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương (35 tuổi) cùng 5 người nữa tập hợp tại ngã tư Bình Thái (TP.Thủ Đức, TP.HCM) và gọi thêm người cầm hung khí đến nhà số 28 Khổng Tử (phường Trường Thọ, Thủ Đức) gặp Quân.

Tại đây, cả nhóm thấy Quân đang đứng phía ngoài liền xông vào đuổi đánh, chém Quân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong vào ngày 7/11/2019.

Sau khi chém Quân "xa lộ", Thùy Linh tổ chức xe cho cả nhóm của Phương xuống TP.Vũng Tàu ăn chơi rồi chia nhau bỏ trốn. Linh cũng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài nhưng bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Trong vụ án này, Lý Văn Tư và Nguyễn Thanh Tiền bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra.

Ngày 18/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Lý Văn Tư về tội giết người.

Tại cơ quan điều tra, Tư khai sau khi gây án đã bỏ trốn qua Campuchia làm thuê sinh sống đến khi bị bắt giữ.

Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh núi Fansipan

Như Dân Việt đã thông tin: Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tăng cường, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, các địa phương trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có giông.

Đặc biệt, khoảng 15h30 chiều nay (26/12) trận mưa tuyết nhẹ bất ngờ xuất hiện trên đỉnh núi Fansipan.

Chiều 26/12 xuất hiện mưa tuyết trên đỉnh núi Fansipan (Sa Pa) tạo nên phong cảnh kỳ thú. Nguồn: Dân Trí



Hiện nền nhiệt tại Sa Pa tiếp tục giảm, vùng thấp trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng, vùng núi cao rét hại rất nặng.

Theo một số người chứng kiến hiện tượng thiên nhiên này, khoảng 15h30 xuất hiện tuyết rơi trên đỉnh Fansipan. Thời điểm tuyết rơi nhiệt độ trên đỉnh núi này đo được dưới 1 độ C, trời có mưa nhẹ...

Thời tiết vùng núi Sa Pa chiều nay rất lạnh, dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn nhiều khả năng trong ngày mai (27/12) băng tuyết sẽ phủ trắng khu vực núi Fansipan và vùng núi cao Ý Tý thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai như đầu năm 2021.

Chính quyền thị xã Sa Pa đã chỉ đạo nhân dân địa phương và du khách chủ động phòng chống rét hại, rét đậm đang diễn ra, khuyến cáo khách du lịch lên đỉnh núi Fansipan ngắm phong cảnh tuyết trắng cần mặc đủ ấm và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.