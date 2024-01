TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn lĩnh án; tin mới xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) lĩnh án về tội Nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/1, sau 1 ngày xét xử, TAND TP.Hải Phòng đã đưa ra phán quyết với bị cáo Trần Tiến Quang, cựu đại tá công an, cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn và thuộc cấp trong vụ án nhận và đưa hối lộ tại Công an quận Đồ Sơn.

Tòa tuyên bị cáo Trần Tiến Quang – Cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn 8 năm tù về tội nhận hối lộ; Phạm Quang Tuấn - cựu Phó Trưởng công an quận Đồ Sơn 7 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ; Đỗ Hữu Dũng và Nguyễn Hữu Cường 7 năm tù về tội nhận hối lộ.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Đại

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao nhận định, ông Trần Tiến Quang - cựu Trưởng Công an quận Đồ Sơn giữ vai trò chính, là chủ mưu chỉ đạo toàn bộ việc thực hiện hành vi phạm tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, có dấu hiệu động cơ vụ lợi, nhận hối lộ để nhằm đưa vụ việc xử lý hành chính.

Vào khoảng 1h ngày 13/11/2020, Đỗ Hữu Dũng gọi điện báo cáo đề xuất và được Trần Tiến Quang đồng ý cho kiểm tra hành chính quán karaoke Hải Sơn 86. Sau khi Tổ công tác kiểm tra, Trần Tiến Quang biết việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 có thu giữ ma túy, biết có dấu hiệu của việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng đã chỉ đạo Phạn Quang Tuấn, Nguyễn Hữu Cường và cán bộ cấp dưới làm sai lệch hồ sơ để giải quyết vụ việc theo hướng xử lý hành chính.

Đồng thời, Trần Tiến Quang đã chỉ đạo Nguyễn Hữu Cường nhận tiền từ người quen và người nhà của một số đối tượng bị bắt giữ và chỉ đạo Cường chia số tiền trên. Sau khi có đơn tố cáo, Trần Tiến Quang đã chỉ đạo việc hoàn thiện, lập khống tài liệu hồ sơ vụ việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 nhằm hợp thức hóa hồ sơ vụ việc để đối phó việc thanh tra của Công an TP.Hải Phòng.



Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tiến hành điều tra nội dung tố cáo về việc nhận hối lộ của các bị can trong vụ án. Kết quả điều tra đã xác định: Ngay sau khi ra đầu thú, Nguyễn Hữu Cường khai nhận đã được Trần Tiến Quang chỉ đạo việc nhận tiền từ những người quen và người nhà các đối tượng bị bắt tại quán karaoke Hải Sơn 86, còn nhận của Nguyễn Khắc Bảy (tức Huy Thơ) và của Hoàng Đình Khắc 500 triệu đồng; nhận 30 triệu đồng từ Hoàng Đình Tuấn; nhận 30 triệu đồng từ Trần Tiến Quang đưa cho nói của người nhà đối tượng; nhận 130 triệu đồng của một người đàn ông mặt có chàm ở má (không rõ là ai); nhận 200 triệu đồng từ ông Hùng tư pháp (sau khai lại là nhận từ Đỗ Hữu Dũng); nhận 60 triệu đồng từ Nguyễn Văn Tuấn; nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Quang Anh. Cường nghe Đinh Đinh Việt nói xin cho đối tượng Do Hải Ninh 20 triệu đồng nhưng không thấy Việt đưa tiền. Tổng số tiền Cường đã nhận là 1.070.000.000 đồng.



Sau khi nhận được tiền, Cường đưa hết lại cho Trần Tiến Quang và Quang đã chỉ đạo Cường chia như sau: Đưa cho Nguyễn Thế Trung, lúc đó là Phó Viện trưởng Viện KSND quận Đồ Sơn 200 triệu đồng; đưa Đội điều tra tổng hợp 23 triệu đồng; đưa Công an phường Hợp Đức 15 triệu đồng; đưa Đội hình sự 18 triệu đồng; đưa cho Trần Duy Hưng 5 triệu đồng để trả tiền mua hộp test ma túy; đưa Đội quản lý hành chính 100 triệu đồng, đưa Phạm Quang Tuấn 200 triệu đồng; đưa Đội giao thông 10 triệu đồng; đưa Đội tổng hợp 2 triệu đồng và Cường được nhận 50 triệu đồng.

Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo xin lỗi gia đình bị hại

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ khủng bố tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin).



Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN



Trong sáng 18/1, các kiểm sát viên và các luật sư xét hỏi chủ yếu các đối tượng cầm đầu nhóm tấn công khủng bố trụ sở xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin như: Y Sôl Niê, H Wuên Êban, Y Jũ Niê, Y Thô Ayun, Y Tim Niê, Y Chun Niê… để làm rõ thêm một số nội dung, tình tiết của vụ án.

Tại tòa, các bị cáo đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật của mình, xin được Đảng, Nhà nước, pháp luật, nhân dân và Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm về đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời; đồng thời xin lỗi các gia đình bị hại và mong được tha thứ trước tội lỗi do mình gây ra…

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk công bố bản luận tội đối với 100 bị cáo (có 6 bị cáo vắng mặt, đang bị truy nã) về các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm.

Theo đó, bị cáo H Wuên Êban (Amí Sân), trú huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), được xác định cầm đầu xây dựng lực lượng, chuẩn bị vũ khí…, trực tiếp lập nên nhóm phản động trong nước mang tên “Lính Đêga” từ năm 2017.

Trước đó, H Wuên đã liên lạc, móc nối với các đối tượng lưu vong ở nước ngoài gồm: Y Mút Mlô cầm đầu tổ chức “Nhóm hỗ trợ người Thượng” tại Mỹ (viết tắt MSGI); Y Quynh Bdap - cầm đầu tổ chức “Người thượng vì công lý” (MSFJ) tại Thái Lan, để bàn bạc, lên kế hoạch chống phá chính quyền tại Đắk Lắk, nếu thành công sẽ mở rộng sang các tỉnh khác.

Tại Việt Nam, đối tượng H Wuên trực tiếp điều hành, chỉ huy nhóm “Lính Đêga”. Nữ bị cáo này lôi kéo, tuyển mộ nhiều đối tượng làm cấp dưới của mình để tiếp tục rủ rê thêm thành viên vào tổ chức phản động.

H Wuên trực tiếp nhận tiền từ Y Sôl Niê (thành viên cốt cán của “Nhóm hỗ trợ người Thượng”) gửi về nhằm phục vụ cho các hoạt động chống phá Nhà nước. Ngoài ra, nữ bị cáo này còn huy động tiền của các thành viên trong nhóm “Lính Đêga” góp tiền mua vũ khí, lương thực…chuẩn bị cho kế hoạch tấn công, lật đổ chính quyền, tiến tới thành lập cái gọi là “Nhà nước Đêga”.

Sau thời gian dài chuẩn bị, đầu năm 2023, H Wuên báo cáo xin ý kiến và được đối tượng của thành viên tổ chức “Nhóm hỗ trợ người Thượng” đồng ý để nhóm “Lính Đêga” tấn công chính quyền tại Việt Nam. Đối tượng Y Sôl (trú bất hợp pháp tại Mỹ) tự nguyện về Việt Nam cùng với H Wuên thực hiện kế hoạch khủng bố.

Từ năm 2023 đến tháng 6/2023, H Wuên và Y Sôl cùng các đối tượng cộm cán thuộc nhóm “Lính Đêga” khảo sát chọn địa điểm tấn công, đồng thời chỉ đạo cấp dưới của mình như (Y Krông Phôk, Y Jŭ Niê, Y Thô Ayun, Y Tim Niê…) tổ chức luyện tập, hướng dẫn cách sử dụng súng đạn, chế tạo bom xăng, chuẩn bị dao, kiếm…

Các bị cáo đã ăn năn hối lỗi, xin được khoan hồng.

Trong đêm 10/6 và rạng sáng 11/6/2023, nhóm khủng bố đã tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, làm chết 9 người và nhiều người khác bị thương; phá hủy tài sản, tài liệu quan trọng của cơ quan Nhà nước; gây bức xúc trong nhân dân; ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo bản luận tội của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, các lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập được cũng như khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra… Đồng thời khẳng định cáo trạng mà Viện KSND truy tố các bị cáo về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; khủng bố; tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; che giấu tội phạm” đúng người, đúng tội…

Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk nêu, kết quả điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận thức được hành vi sai trái, ăn năn hối lỗi, xin được gia đình bị hại và pháp luật khoan hồng. Trước khi đưa ra đề nghị mức án, Viện KSND đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo đủ điều kiện.

Truy tìm phạm nhân bơi qua sông trốn trại giam

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 18/1, Trại giam Mỹ Phước (Cục C10, Bộ Công an), trụ sở ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo nhanh cho công an các tỉnh lân cận để hỗ trợ vây bắt.

Phạm nhân Vương Trọng Hưng (25 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) thụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bỏ trốn khỏi nơi lao động thuộc Trại giam Mỹ Phước, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: CACC

Cụ thể, phạm nhân Vương Trọng Hưng (25 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, trong lúc lao động bên ngoài đã trốn khỏi trại giam, bơi qua sông gần đó.



Trước đó, khoảng 13h30 đến 15h30 cùng ngày, phạm nhân đang tham gia lao động bên ngoài, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo đã tìm cách bơi qua sông bỏ trốn khỏi khu vực quản lý.

Việc truy bắt đang được triển khai khai khẩn trương, lực lượng công an chốt chặn các ngã đường ra tuyến giao thông và dọc tuyến sông có nhiều lục bình.

Hưng phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị bắt vào tháng 11/2020 và bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù, đang chấp hành án tù tại Trại giam Mỹ Phước, tỉnh Tiền Giang.

Nguyên nhân khiến 3 thợ lặn ở Cà Mau mất tích sau tiếng nổ lớn

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/1, nguồn tin của phóng viên cho biết, nguyên nhân vụ nổ tại sông Cửa Lớn làm 3 thợ lặn gồm ông N.N.T. (42 tuổi), T.V.N. (33 tuổi) và N.C.H. (16 tuổi, cùng ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) mất tích trên sông Cửa Lớn là do cưa quả bom.

Clip sức công phá của tiếng nổ lớn khiến kính nhà dân cách xa hiện trường vụ nổ hàng trăm mét bể nát.

Cũng theo nguồn tin, ông T. trước đó mò được quả bom nên kéo về để gần nhà định cưa ra để bán phế liệu, nhưng bị người nhà can ngăn.



Một phần thân vỏ lãi là phương tiện di chuyển của ba thợ lặn được tìm thấy sau vụ nổ. Ảnh: An An

Sáng 17/1, ông T. rủ thêm 2 bạn nghề là ông N. và H. buộc quả bom trên vào vỏ lãi rồi di chuyển sang bờ bên kia sông Cửa Lớn thuộc xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau dùng cưa điện cưa, khiến quả bom phát nổ. Cả 3 người đều mất tích đến nay chưa tìm thấy thi thể.

Như Dân Việt thông tin: Sáng 17/1, một số người dân thấy ông T. cùng H. Và N. (cùng ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) điều khiển vỏ lãi ra sông Cửa Lớn tìm phế liệu.

Đến khoảng 9h30, mọi người nghe tiếng nổ lớn nhưng không thấy các thợ lặn trên đâu nên trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường có chiếc vỏ lãi bị đứt làm đôi và trên nhánh cây mắm có một số bộ phận nghi là của cơ thể người.

Nam sinh THPT tông xe trực diện khiến chiến sĩ CSGT trọng thương

Tối 17/1, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin với PV Dân Việt, một chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khi đang làm nhiệm vụ bị một nam đối tượng tông xe gây chấn thương nặng.

Clip: Học sinh lớp 12 tông xe vào CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn. (Clip: CSGT).

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17/1, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt đo nồng độ cồn trên một trục đường ở TP.Hà Tĩnh, một chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) bị nam đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao tông xe vào người dẫn đến bị thương nặng, phải nhập viện điều trị.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương sau va chạm. Ảnh: PV

Sau khi tông xe, nam đối tượng cũng bị mất lái nên ngã xuống đường, đối tượng chỉ bị xây xát nhẹ.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông đã được đồng đội đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhập viện chữa trị. Người gây ra tai nạn được xác định là một học sinh THPT trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh được đồng đội đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để điều trị. Ảnh: PV

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đang tích cực điều trị cho chiến sĩ CSGT bị tông gây thương tích.