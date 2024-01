Bắt giam cô gái lừa mang thai hộ, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Ngày 17/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Liễu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Liễu (34 tuổi) trú tại xã Tân Quang (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Bị can Vũ Thị Liễu.

Theo cơ quan công an, qua điều tra cho thấy từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, Liễu đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối về việc cần tiền thực hiện các thủ tục, công đoạn để thực hiện việc mang thai hộ giúp một người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An. Từ đó, Liễu đã lừa mang thai hộ, chiếm đoạt của nữ nạn nhân này hơn 560 triệu đồng.