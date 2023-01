TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đại úy công an xã đánh người; phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển

Tạm đình chỉ công tác đại úy công an xã đánh người

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 29/1, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, vừa tạm đình chỉ công tác chờ kiểm điểm xử lý đối với đại úy P.V.Tr, công an viên xã Thành Triệu do có hành vi ứng xử không đúng quy định của lực lượng công an nhân dân. Đại úy Tr đã đá nhiều lần vào một người đàn ông bị còng tay do có hành vi gây rối trật tự tại nơi sinh sống.

Đại úy P.V.Tr liên tục dùng chân đá vào người anh D, ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Clip: CĐM

Theo đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội chiều 27/1, một người đàn ông có dấu hiệu say rượu bị công an còng hai tay ngược phía sau, đứng kế bên là dân phòng cùng công an viên bán chuyên trách. Lúc này một công an đeo hàm cấp đại úy đi tới không nói gì mà dùng chân đá vào ngực, hông, mông... anh này liên tục.

Có thể do bị đá đau nên người đàn ông cứ xoay qua, xoay lại để né, nhưng vẫn không thoát khỏi cú đá mạnh trúng thẳng vào người. Hành động cứ lặp đi, lặp lại cú đá gần 10 lần, những cán bộ đi chung hoàn toàn không hề phản ứng hoặc ngăn chặn hành động được cho là vượt quá "quyền hạn" của công an xã.

Đại úy P. V. Tr liên tục dùng chân đá vào người anh D, ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ảnh: cắt từ clip

Một lúc sau, vị đại úy đó rời đi khỏi hiện trường. Trong clip nghe khá rõ nhiều lời nói không đồng tình với hành động của công an đối với người đàn ông say rượu: "Anh ta chỉ nhậu say thôi mà, sao lại đá trước mặt con cái của anh như vậy".

Đoạn clip phản ánh, thời điểm bị còng tay, người đàn ông này chẳng có động thái chống đối người thi hành công vụ. Người đàn ông được xác định tên D. (ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Thời điểm xảy ra vụ việc trên khoảng 17 giờ ngày 20/12/2022.

Phát hiện sự việc, Công an huyện Châu Thành vào cuộc, đồng thời quyết định tạm đình chỉ công tác vị đại úy Tr chờ kiểm điểm xử lý.

Phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 29/1, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển Khe 2.

Phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ biển (ảnh minh họa).

Theo đó, lúc 6h cùng ngày, người dân phát hiện 2 thi thể (chưa xác định danh tính) trôi dạt vào biển Khe 2, thuộc thôn Phước Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, đoạn giáp thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ngay sau đó, người dân gọi báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Bình Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.

“Hiện tại chúng tôi đang khám nghiệm tử thi và thông báo truy tìm người thân của nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn nói.

Gã đàn ông có vợ thuê người tạt axit nữ tình nhân

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 28/1, tin từ Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ và đang tạm giữ hình sự 3 người có liên quan đến một vụ tạt axit hôm 27 Tết (18/1).

Mâu thuẫn tình cảm, tạt axit làm bạn gái và một người khác bị thương

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 18/1 (tức ngày 27 Tết), chị L.T.H. (SN 1992, ngụ xã Luận Khê, huyện Thường Xuân) điều khiển xe máy chở theo con trai 8 tuổi và chị gái đi từ thôn Buồng về thôn Kha, xã Luận Khê. Khi đi đến khu vực nghĩa trang thôn Buồng thì bất ngờ bị 2 người đàn ông đi xe máy ngược chiều, ép vào lề đường sau đó tạt axit về phía xe chị H. khiến 3 người đi trên xe bị thương ở vùng mặt, tay.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Xuân đã huy động lực lượng vào cuộc xác minh và đến ngày 24/1 (tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão), công an xác định Lê Văn Cường (SN 1991; ngụ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) là nghi phạm điều khiển xe máy gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận đã được Lê Xuân Anh (SN 1999; ngụ xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa) thuê chở đi tạt axit với giá 5 triệu đồng. Lê Xuân Anh sau đó khi bị triệu tập tới cơ quan công an đã khai nhận được Đỗ Viết Lợi (SN 1981; ngụ xã Thiệu Hợp) thuê đi tạt axit với giá 30 triệu đồng. Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ Đỗ Viết Lợi.

Qua đấu tranh, Lợi khai nhận vào năm 2020 (dù đã có vợ con) nhưng người này có nảy sinh tình cảm và qua lại với chị H. là nhân viên quán karaoke tại huyện Thiệu Hóa. Đến khoảng tháng 10/2022, chị H. muốn chấm dứt tình cảm nên chặn mọi liên lạc với Lợi và bỏ về tỉnh Bắc Giang làm việc.

Lợi nhiều lần gọi điện thoại nhằm níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Để trả thù nhân tình, Lợi đã mua axit và thuê Lê Xuân Anh tạt axit vào người chị H.. Sau đó, Anh đã rủ Cường cùng thực hiện hành vi trên.

Theo hồ sơ điều tra, Xuân Anh và Cường đều là những đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Xuân Anh và Cường đã theo dõi chị H. từ 3 ngày trước đó. Khi chọn được địa điểm vắng người, 2 người này gây án, sau đó thay quần áo, thay đổi kết cấu của xe mô tô dùng để đối phó với Công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đối tượng có 3 tiền án mới chấp hành án tù xong lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ"

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 29/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Còn để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.



Trước đó, vào ngày 25/1 (mùng 4 Tết), Công an TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của chị T.T.C.T. về việc mất trộm một chiếc điện thoại iPhone XS đắt tiền.

Ngay sau đó, Đội nghiệp vụ Công an TP.Cao Lãnh phối hợp Công an phường 4 điều tra khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản.

Qua công tác nghiệp vụ, công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Còn là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Văn Còn cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản. (Ảnh: CABT)

Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Văn Còn khai nhận lúc đi giao nước đá tại quán ăn ở phường 4, TP.Cao Lãnh thì phát hiện chiếc điện thoại không người trông coi nên đã lén lút lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát và đem bán lấy tiền tiêu xài.



Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Còn đã có 3 tiền án, mới nhất là năm 2021 tiền án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” bị TAND TP.Cao Lãnh tuyên án 1 năm tù giam, chấp hành xong vào tháng 6/2022. Đến nay, Còn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an thông tin vụ tai nạn xe khách khiến 7 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/1, một chiếc xe khách chở người đi dự đám cưới ở Sơn La đã mất lái khiến 7 người thương vong.