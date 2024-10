TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết người vì nhớ thù cũ; nổ tại khu công nghiệp, 2 người bị bỏng nặng

Nhậu về nhớ thù cũ, đâm đồng nghiệp tử vong

Tối 20/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Chơn Thành tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng, khiến một nam công nhân tử vong tại phòng trọ.

Nạn nhân là anh Lâm Quang Công (32 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, anh Công và Nguyễn Văn Vũ (32 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng làm công nhân tại một công ty đóng chân trên địa bàn xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành. Dù là đồng nghiệp, nhưng trước đó hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 20/10, sau khi đi nhậu về, Vũ thấy anh Công đang ngồi với nhóm bạn trước cửa phòng trọ. Sẵn có hơi men trong người, nhớ lại mâu thuẫn trước đó nên Vũ về phòng lấy con dao, lén đến chỗ anh Công đâm đồng nghiệp ngã gục xuống đất.

Dãy trọ nơi xảy ra án mạng khiến nam công nhân tử vong. Nguồn: BPO

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, anh Công đã tử vong. Riêng Vũ cũng bị bắt giữ ngay sau đó.



Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nổ tại khu công nghiệp, 2 người bị bỏng nặng

Một vụ nổ xảy ra tại một công ty ở Khu công nghiệp Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) khiến 2 công nhân bị bỏng nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 20/10 tại Công ty H.T ở đường số 2, Khu công nghiệp Phan Thiết.



Cơ thể một nạn nhân bị bong tróc da, do bị bỏng. Nguồn: CAND

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Nguồn: CAND

Hiện trường ghi nhận 2 công nhân bị bỏng. Phần ngực, lưng và đầu của 2 nạn nhân cháy đen, nhiều vị trí bong tróc da do bỏng. Cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Nguyên nhân vụ việc nghi do sự cố chập điện. Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Người đàn ông tử vong trong phòng tập gym ở Hà Nội

Chiều tối 20/10, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) cho hay, đơn vị đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong tại phòng tập gym.



Quá trình tập, người này bất ngờ ngất xỉu, có dấu hiệu bị đột quỵ. Người đăng bài trên mạng xã hội tố cáo cho rằng quản lý và nhân viên của phòng tập không gọi và cũng không cho mọi người trong phòng tập gọi cấp cứu mà yêu cầu tự sơ cứu bằng tay ngay tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau khoảng 30 - 40 phút, việc sơ cứu không đem lại tác dụng và nạn nhân đã tử vong tại phòng tập. Đáng nói, phòng tập trên chỉ cách bệnh viện khoảng 650m. Khi cán bộ y tế đến, người này đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng pháp y khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong.

Người thân của nạn nhân sau đó đã đến phòng tập, yêu cầu được gặp quản lý và nhân viên có mặt tại thời điểm nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, những người này không xuất hiện.

Tìm thấy thi thể bé 5 tuổi sau hơn 1 ngày mất tích

Tối 20/10, ông Nguyễn Văn Ước - Chủ tịch UBND xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu bé 5 tuổi bị mất tích trước đó.

Cụ thể, khoảng 10h45’ ngày 19/10, gia đình không thấy cháu Nguyễn Minh Q. (5 tuổi, trú thôn Sơn Hải, xã Tiến Thủy) ở nhà nên lập tức tỏa ra đi tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm không được, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Thi thể cháu bé được tìm thấy dưới sông sau hơn 1 ngày mất tích bí ẩn. Nguồn: TPO

Từ chiều 19/10 đến chiều 20/10, hàng chục người gồm nhiều lực lượng chức năng và người dân đã đến các khu vực nghi ngờ để tìm kiếm nhưng vẫn không có thông tin gì về cháu bé.

Đến khoảng 16h30’ chiều 20/10, người dân và cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Q. dưới sông sát khu vực xưởng đóng tàu thuyền Việt Sinh (xã Tiến Thủy). Vị trí phát hiện thi thể cháu bé nằm cách nhà khoảng 2km.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé về cho gia đình lo thủ tục mai táng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xử phạt tài xế xe tải "hạng nặng" liều mạng chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1

Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Long An cho biết đã mời và lập biên bản tài xế chạy xe tải ngược chiều trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tài xế Đỗ Minh K. (30 tuổi, ngụ xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) thừa nhận có điều khiển xe tải mang BKS 61H-015.34 chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1. Ảnh: Thiên Long

Qua làm việc, tài xế Đỗ Minh K. (30 tuổi, ngụ xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) thừa nhận có điều khiển xe tải mang BKS 61H-015.34 chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1, vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



Với hành vi này, tài xế Đỗ Minh K. đã bị xử phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Trước đó, ngày 18/10, đoạn clip dài hơn 20 giây được người dân ghi lại cho thấy chiếc xe tải chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Long An.

Hình ảnh trong clip cũng cho thấy, thời điểm xe tải chạy ngược chiều có rất nhiều xe máy lưu thông đúng chiều phải dạt vào sát dải phân cách, một số xe tấp vào lề để cho tài xế liều mạng tăng tốc rồi rẽ vào bãi đậu xe cách đó gần 50m.