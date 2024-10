TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giết, cướp 1 phụ nữ, lấy đá dìm thi thể; tin mới vụ chồng cũ sát hại nữ công nhân

Giết, cướp nữ chủ nợ rồi lấy đá dìm thi thể

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa phối hợp với Công an TP.Phú Quốc bắt giữ đối tượng Huỳnh Trung Quân (SN 1978, ngụ tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin, trước đó, ngày 18/10, Công an TP.Phú Quốc nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể một phụ nữ tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Trên thi thể có nhiều vết bầm tím, nghi có dấu hiệu tội phạm.

Đối tượng Quân (áo nâu) bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi giết người, cướp tài sản. Ảnh: CACC

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, nạn nhân được xác định là bà L.T.L. (SN 1984, tạm trú ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc).

Sau khi nghe báo cáo vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an TP.Phú Quốc khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Chưa đầy 8 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã tập trung điều tra, xác định được nghi phạm là Huỳnh Trung Quân đang lẩn trốn tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Nhanh chóng, cơ quan Công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Trung Quân.

Bước đầu, Quân khai nhận do biết bà L là người cho vay tiền góp, có nhiều nữ trang, nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Để thực hiện, Quân hẹn bà L gặp mặt để trả tiền nợ và nhờ bà L chở đi lấy tiền, đến đoạn đường vắng, Quân đã siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, kéo thi thể nạn nhân lại vũng nước gần đó, dùng đá dìm xác nạn nhân xuống nước để phi tang. Quân lấy tài sản của nạn nhân gồm tiền, nữ trang, điện thoại rồi rời khỏi hiện trường gây án.

Thông tin mới vụ nữ công nhân bị chồng cũ sát hại

Ngày 19/10, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến chị Tr.Th.Ng (SN 1983, trú xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị sát hại. Nghi phạm là Nguyễn Văn H (SN 1982, trú tại xã Diễn Hồng, Diễn Châu), chồng cũ của chị Ng.



Hiện trường vụ nữ công nhân bị chồng cũ sát hại.

Theo lãnh đạo xã Diễn Tháp, trước đó, chồng cũ níu kéo nhưng vợ không đồng ý nên mới xảy ra sự việc trên. Người chồng cũ đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Ng tử vong.

Theo đó, chị Ng và Nguyễn Văn H lấy nhau và đã có 2 người con. Khoảng 8 năm trước, 2 vợ chồng ly hôn. Chị Ng sau đó đi xuất khẩu lao động.

Hai năm trước, chị Ng trở về nước và xin vào làm việc tại một công ty may ở xã Diễn Trường. Khi vợ trở về, H tìm cách nói chuyện và níu kéo tình cảm để cả 2 vợ chồng quay lại nhưng bị từ chối. Thời gian gần đây, chị Ng đang làm giấy tờ để tiếp tục đi nước ngoài xuất khẩu lao động.

Khoảng 19h30' tối 16/10, chị Ng. đi làm từ công ty trở về nhà. Khi đang đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu thì bất ngờ bị H chặn lại. Sau ít phút lời qua tiếng lại, H. đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã lập tức gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong từ trước.

Sau khi sát hại vợ cũ, H bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị công an bắt giữ.

Đường dây huy động vốn tuyên bố “vỡ nợ” hàng trăm tỷ đồng gây chấn động làng quê ở Nghệ An

Ngày 19/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) xác nhận sự việc trên. Hiện, UBND huyện Quỳnh Lưu đã giao cho công an vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Người dân ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tập trung trước nhà các cá nhân trong đường dây huy động vốn để đòi lại tiền.

Trước đó, nhiều người dân ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bàng hoàng khi nhận được thông tin một số cá nhân trong đường dây huy động vốn tuyên bố "vỡ nợ" với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Nhiều người ở xã Quỳnh Long và vùng phụ cận đã gửi tiền cho những cá nhân này để hưởng mức lãi suất cao.

Cụ thể, những cá nhân này nhận tiền gửi của người dân với mức lãi suất 1,5%/tháng. Đây là mức lãi suất cao hơn hẳn so với ngân hàng. Thời gian đầu, các cá nhân này đều chi trả tiền lãi cho người dân đầy đủ. Các đối tượng huy động vốn này với vỏ bọc giàu sang, thường xuyên "làm việc thiện" nên nhiều người tin tưởng gửi tiền vào. Có gia đình gửi vào gần 10 tỷ đồng. Ước tính, người dân đã gửi vào đường dây này hàng trăm tỷ đồng.

Chỉ tính riêng tại xã Quỳnh Long có 4 đầu mối huy động vốn. Ước tính, đường dây này đã huy động hàng trăm tỷ của người dân.

Chỉ tính riêng tại xã Quỳnh Long có 4 đầu mối huy động tiền. Gần đây, những cá nhân này đồng loạt tuyên bố mất khả năng chi trả khiến cả vùng quê chấn động. Người dân tập trung trước nhà các cá nhân đã huy động vốn để yêu cầu trả lại tiền nhưng không được.

Trước thực trạng trên, UBND xã Quỳnh Long cũng đã phải huy động lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự khi người dân tập trung kéo đến nhà của những đầu mối trong đường dây để đòi tiền.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang khẩn trương xác minh làm rõ sự việc.

Nam thanh niên tạo nhiều nick Zalo, Facebook ảo lừa đảo và cưỡng đoạt gần nửa tỷ đồng

Tối 19/10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Toàn (SN 7/8/1996, thường trú khu phố 4, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc) để điều tra làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Toàn (áo đen) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CACC

Theo thông tin, 12h ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc tiếp nhận trình báo của bà N.K.L (ngụ tại TP.Phú Quốc) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tải sản và cưỡng đoạt tài sản.

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an TP.Phú Quốc đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy nhanh chóng xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Chỉ trong thời gian ngắn xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc đã làm rõ và xác định được từ tháng 4/2024 đến nay Nguyễn Thanh Toàn đã sử dụng nhiều số điện thoại, sim rác rồi tạo nhiều nick Zalo, Facebook ảo để lừa đảo và cưỡng đoạt của bà L nhiều lần với tổng số tiền là 450 triệu đồng.

Ngày 19/10, xác định Toàn đang lẩn trốn tại tỉnh An Giang, nên Ban Chỉ huy Công an TP.Phú Quốc đã chỉ đạo một Tổ công tác vào đất liền, nhanh chóng tiến hành bắt giữ Toàn.

Đáng chú ý, đang lẩn trốn nhưng Toàn vẫn tiếp tục dùng Facebook giả để cưỡng đoạt tài sản của gia đình bà L số tiền 20 triệu đồng.

Đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch AIC trong vụ án tại Trung tâm ứng phó sự cố máy tính

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ Thông tin Truyền thông.

Tại kết luận, cảnh sát đề nghị truy tố 13 người về tội danh trên gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty Tiến bộ Quốc tế AIC; Đỗ Văn Sơn, Trưởng ban dự án 2 thuộc AIC; Nguyễn Trọng Đường, cựu Vụ phó Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Thông tin Truyền thông, cựu Giám đốc VNCERT;…

Bị can Nguyễn Trọng Đường, cựu Vụ phó thuộc Bộ Thông tin Truyền thông.

Kết luận thể hiện, năm 2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông khi đó là ông Trương Minh Tuấn (đang thụ án trong vụ Mobifone - AVG) duyệt "Dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin trên mạng" (Dự án); giao VNCERT làm chủ đầu tư.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn liền cử nhân viên phối hợp với VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm và ấn định giá đầu ra. Phương án ban đầu của Công ty AIC giới thiệu là hệ thống sử dụng công nghệ của Isarel nhưng có giá cao, không tương thích với thiết bị sẵn có của VNCERT.

Do vậy, Nguyễn Trọng Đường yêu cầu cấp dưới khảo sát hiện trạng, tập hợp nhu cầu mua sắm thiết bị để rà soát danh mục cần đầu tư với quy mô dưới 100 tỷ đồng, báo cáo lãnh đạo Bộ. Quá trình này, phía Công ty AIC đưa nhiều hãng thiết bị đến giới thiệu để VNCERT đưa vào danh mục mua sắm.

Song song, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo liên hệ với các hãng bán hàng để hỏi giá đầu vào tất cả các thiết bị theo nhu cầu mua sắm của VNCERT sau đó cộng thêm từ 40 đến 60% để tạo giá Dự toán đầu ra thống nhất với VNCERT, đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi. VNCERT đã sử dụng danh mục, dự toán này; hợp thức các gói thầu tư vấn để lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn.

Quá trình đấu thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn dùng "quân xanh, quân đỏ" để Công ty AIC được trúng thầu Dự án với giá hơn 70 tỷ đồng. Mức này cao hơn thực tế và gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng cho ngân sách.

Sau khi đấu thầu, vào dịp Tết năm 2019, nhân viên của AIC gọi điện cho bị can Nguyễn Trọng Đường, hẹn tới chúc Tết nhưng không gặp. Phía AIC sau đó gửi quà và bị can Đường nhận, mở ra thấy có 1 tỷ đồng.

Trong số này, Nguyễn Trọng Đường sử dụng cá nhân 200 triệu đồng, còn lại chia cho những người thực hiện Dự án và một phần để sử dụng phục vụ các hoạt động chung của VNCERT.

Ngoài vụ án trên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị tuyên tổng cộng 30 năm tù về các tội vi phạm đấu thầu và đưa hối lộ xảy ra tại Đồng Nai, TP.HCM, Quảng Ninh. Ngày 29/10 tới, bà Nhàn sẽ tiếp tục bị xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan 2 cựu lãnh đạo tỉnh này là Bí thư Nguyễn Nhân Chiến và Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh.