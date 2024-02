TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm tử vong người ngồi ăn cơm với vợ cũ; 2 nhóm đánh nhau rồi vô cớ giết người

Mang dao bầu đâm tử vong người ngồi ăn cơm với vợ cũ

Sáng 28/2, theo thông tin Dân Việt nhận được, trên địa bàn xã Ngọc Sơn (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vừa xảy ra án mạng vào tối 27/2, xuất phát từ sự ghen tuông khi vợ cũ ngồi ăn cơm với người đàn ông khác.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Theo đó, vào khoảng 18h30 tối 27/2, Phạm Văn Thuyết (SN 1971, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) mang theo dao bầu đến phòng trọ của chị Bàng Thị Thoa (SN 1978, quê tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn.

Tại đây, Thuyết thấy chị Thoa và anh Nguyễn Văn Nhẵn (SN 1965, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, Hải Dương) đang ngồi ăn tối cùng nhau.

Do ghen tuông, Thuyết đã dùng dao đâm anh Nhẵn gây thương tích. Bị đâm, anh Nhẵn chạy ra đến cổng thì gục xuống. Sau đó, anh Nhẵn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Ngọc Sơn cùng người dân đã bắt giữ Thuyết, đồng thời báo cáo Công an TP.Hải Dương để điều tra, xác minh làm rõ.

Được biết, giữa Thuyết và chị Thoa từng là vợ chồng, hiện đã ly hôn. Do Thuyết ghen tuông vô cớ đã dẫn đến hành vi mang dao bầu đến phòng trọ của vợ cũ, tại đây đã xảy ra vụ án đau lòng này.

2 nhóm đánh nhau rồi vô cớ giết người không liên quan

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 28/2, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết đã bàn giao nghi phạm Lưu Phi Khải (Trường, 34 tuổi, ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức), Trần Văn Bằng (32 tuổi, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Tấn Phát (31 tuổi, ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức), Trịnh Hoài Phong (31 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) cho cơ quan thẩm quyền điều tra về hành vi giết người.

Người dân chứng kiến lực lượng chức năng xuống kênh mò kiếm con dao hung thủ gây án ở địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Nạn nhân là anh Phan Cao Duy (42 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức), làm công nhân.

Con dao hung thủ gây án ném xuống dòng kênh ở xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 23 giờ ngày 25/2, anh Duy ngồi chơi trên lề đường gần nhà trong con hẻm khu phố 8, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Thời điểm này, gần đó xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau, một số đối tượng bỏ chạy đến gần vị trí của anh Duy.

Dù không liên quan, nhưng 4 đối tượng, trong đó có nghi phạm Khải, truy đuổi theo cầm dao đâm trúng vào ngực anh Duy dẫn đến thương tích nặng, sau đó nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức.

Gây ra án mạng nghiêm trọng, nhóm đối tượng lên xe chạy về hướng xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, ném tang vật xuống kênh rồi trốn thoát.

Tập trung điều tra truy xét, hai ngày sau, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức bắt khẩn cấp đối tượng Khải, là nghi phạm trực tiếp dùng dao đâm chết nạn nhân. Ba đối tượng có liên quan là Bằng, Phát, Phong bị bắt cùng ngày.

Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và thu hồi con dao gây án dưới con kênh ở xã Thanh Phú.

Sáng 28/2, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức đã trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Bến Lức.

Bắt "siêu trộm" có 2 tiền án, 5 lần đột nhập cơ quan nhà nước trộm cắp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/2, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, trú tại khối phố Khúc Luỹ, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào ngày 26/2, Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận tin báo của Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình thị xã Điện Bàn về việc Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam (khối phố 5, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 39 cái máy quạt điện treo tường hiệu SENKO, 1 cái thang xếp inox cao 4m; ước tính tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, trú tại khối phố Khúc Luỹ, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) về tội "Trộm cắp tài sản". Ảnh: T.H

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, xảy ra tại một trung tâm thể thao lớn, phục vụ tổ chức các sự kiện và hoạt động thể dục, thể thao của nhân dân các huyện phía Bắc của tỉnh Quảng Nam, gây lo lắng trong nhân dân và gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở; lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương tập trung tối đa lực lượng để khám phá nhanh, làm rõ đối tượng.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27/2, Đội Cảnh sát hình sự đã xác định Nguyễn Văn Hiếu là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản nêu trên. Trước những tài liệu, chứng cứ sắc bén của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Văn Hiếu cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 15/2 đến ngày 26/2, lợi dụng thời điểm sau Tết, Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam chưa có hoạt động thường xuyên, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã 5 lần đột nhập để trộm cắp tài sản vào ban đêm.

Điều tra, mở rộng vụ án cũng xác định vào các ngày 20/2 và 23/2, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại tại khối phố Tân Mỹ, phường Điện Minh. Bản thân đối tượng Hiếu cũng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và chưa xóa án tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã thu hồi 22 cái quạt điện và 1 xe mô tô là phương tiện gây án; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu về tội "Trộm cắp tài sản".

Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô con cầm dao chém lốp xe buýt ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/2, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991, trú ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) về hành vi Huỷ hoại tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh Nguyễn Lê Tuấn Đức dùng dao chém vào lốp xe buýt ở Hà Nội. Ảnh: Đ.X.

Đức là tài xế ô tô Mazda cầm dao chém nhiều nhát vào xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm vào ngày giáp Tết.

Tại cơ quan công an, Đức khai khi anh ta đang lái ô tô trên đường Hoàng Quốc Việt thì bị xe buýt tạt đầu. Đức liền lái xe vọt lên chặn đầu, rồi cầm dao đe dọa tài xế xe buýt, chém nhiều nhát vào lốp chiếc xe này.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh tài xế ô tô Mazda biển kiểm soát 30G-429xx dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt (đoạn gần cầu vượt đi bộ) thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Tài xế này xuống xe, cầm con dao dài trên tay và đi về phía chiếc xe buýt đang đỗ cùng chiều.

Người này chém nhiều nhát vào phần lốp xe buýt, và kính xe buýt rồi rời đi.

Theo nội dung bài đăng, kính xe buýt bị xước một đoạn nhỏ, một phần lốp bị chém rách.

Bị đâm chết trong khi nhậu vì mâu thuẫn với bàn bên cạnh

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 28/2, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai thông tin vừa bàn giao Ksor Lai (SN 2004) và Siu Kuơ (SN 2005, cùng trú xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, Gia Lai) cho cơ quan chức năng để điều tra về hành vi "Giết người".

Ksor Lai (bên phải) và Siu Kuơ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu: Tối 26/2, anh R.K. (trú tại xã Uar, huyện Krông Pa) đến nhậu ở quán thuộc bờ kè sông Ba (xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa). Khoảng 23h cùng ngày, anh K. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với 2 thanh niên bàn bên cạnh.

Trong lúc mâu thuẫn, anh K. bị 2 thanh niên này dùng dao đâm trọng thương. Thấy vậy, người dân đã đưa anh K. đi cấp cứu tại Trung tâm T tế huyện Krông Pa. Do vết thương nặng nên anh K. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pa tiến hành điều tra và xác định Ksor Lai và Siu Kuơ là người thực hiện hành vi phạm tội trên.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Lai và Kuơ đang lẩn trốn tại chòi rẫy trên địa bàn xã Chư Drăng nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Ksor Lai và Siu Kuơ khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.