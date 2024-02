Bắt băng côn đồ vô cớ đâm chết người ở Long An

Trưa 28/2, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã bàn giao nghi phạm Lưu Phi Khải (Trường, 34 tuổi, ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức), Trần Văn Bằng (32 tuổi, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Tấn Phát (31 tuổi, ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức), Trịnh Hoài Phong (31 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) cho cơ quan thẩm quyền điều tra về hành vi giết người.

Người dân chứng kiến lực lượng chức năng xuống kênh mò kiếm con dao hung thủ gây án ở địa bàn huyện Bến Lức, Long An. Ảnh: Thiên Long

Nạn nhân là anh Phan Cao Duy (42 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức), làm công nhân.

Khoảng 23 giờ, ngày 25/2, anh Duy ngồi chơi trên lề đường gần nhà trong con hẻm khu phố 8, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Thời điểm này, gần đó xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau, một số đối tượng bỏ chạy đến gần vị trí của anh Duy.

Con dao hung thủ gây án ném xuống dòng nước xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Long An đã tìm thấy. Ảnh: Thiên Long

Dù không liên quan, nhưng 4 đối tượng, trong đó có nghi phạm Khải, truy đuổi theo cầm dao đâm trúng vào ngực anh Duy dẫn đến thương tich nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức.

Gây ra án mạng nghiêm trọng, nhóm đối tượng lên xe chạy về hướng xã Thanh Phú, huyện Bến Lức ném tang vật xuống kênh rồi trốn thoát.

Tập trung điều tra truy xét, hai ngày sau, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức bắt khẩn cấp đối tượng Khải, là người trực tiếp dùng dao đâm chết nạn nhân. Ba đối tượng có liên quan là Bằng, Phát, Phong bị bắt cùng ngày.

Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và thu hồi con dao gây án dưới con kênh xã Thanh Phú

Sáng 28/2, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức đã trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Bến Lức.