Khởi tố nhóm hội chợ hoạt động đánh bạc ở Long An

Chiều 28/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Hưng (Long An) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Minh Cường (34 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài, Bình Phước); Trần Văn Hiền (40 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang); Nguyễn Triệu Phú (36 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), Trần Như Thi (32 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, Sóc Trăng), Hồ Thanh Tuấn (25 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), Trần Thị Trúc Linh (39 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) và Nguyễn Minh Trí (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội "Đánh bạc".

Nhóm đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc trong hội chợ tai thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

7 đối tượng bị khởi tố đều là nhân viên trong hội chợ lưu động đang hoạt động tại huyện Vĩnh Hưng.

Khoảng 19 giờ 40, ngày 13/2, trong một gian hàng của đoàn hội chợ đang tổ chức đánh bạc thắng, thua bằng tiền, dưới hình thức quay vòng quay trúng thưởng đổi tiền mặt. Hội chợ hoạt động ngay tại trung tâm thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Long An).

Trinh sát hình sự huyện phối hợp Công an thị trấn Vĩnh Hưng ập vào bắt quả tang. Công an thu giữ số tiền gần 10 triệu đồng, 3 điện thoại di động các loại và 1 bộ vòng quay Tề Thiên, Bát Giới.

Số tiền không lớn nhưng cách tổ chức đánh bạc bằng hình thức chi trả công khai bằng tiền mặt đã lôi kéo rất đông thanh thiếu niên tập trung để cá cược.