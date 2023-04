Nữ diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo điều tra, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10/3/2023, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lệ Hằng bị Công an quận Đống Đa bắt vì mua bán ma túy. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ 0,696 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995. Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Ngoài "Xin hãy tin em", Lệ Hằng từng góp mặt trong phim: "Những ngọn nến trong đêm", "Cổ cồn trắng", "Chuyện phố phường"…

Ở một diễn biến khác, Công an quận Cầu Giấy cũng đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Công Liêm (SN 1998, Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 14/4/2023, Tổ công tác của Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn tại trước số 8 Hồ Tùng Mậu.

Khi bị lực lượng công an kiểm tra, đối tượng thả 1 gói nilon xuống đất. Tại chỗ, đối tượng khai nhận đó là ma tuý đá. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở đên tiếp tục xác minh làm rõ.

Danh tính đối tượng được xác nhận là Lê Công Liêm. Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,312 gram Methamphetamine. Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Cũng trong ngày 14/4/2023, vào lúc 12 giờ 30 phút, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tại ngõ 215 Tô Hiệu đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 3,907 gram cần sa.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận bản thân có sử dụng cần sa. Trưa ngày 14/4/2023, Tùng mang cần sa đi giao cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ thiếu tá CSGT và 2 người dân bị tông tử vong ở Long An: Tạm giữ thêm 3 đối tượng

Đối tượng Hiếu (42 tuổi, tự Chỉa, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị tạm giữ cùng 4 đồng phạm. Ảnh: Thiên Long

Chiều 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án "Giết người" liên quan đến vụ việc xe nghi chở ma túy đâm chết 3 người (trong đó có 1 CSGT và 2 người dân) xảy ra ngày 21/4 tại tỉnh lộ 824, thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An).

Theo điều tra, qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 5kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 4 bánh (nghi là heroin). Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét các địa điểm khác có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, tạm giữ thêm 3 đối tượng khác có liên quan và thu giữ 1kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 14 bánh (nghi là heroin).

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, qua quá trình làm việc, tài xế điều khiển phương tiện ô tô biển kiểm soát 49C-296.01 khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 16h ngày 21/4, tại tỉnh lộ 824, thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 49C-296.01 tông thẳng vào lực lượng chức năng trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Hậu quả, thiếu tá Nguyễn Xuân Hảo (40 tuổi), cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa tử vong và 2 người dân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Truy tố “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản

Như Dân Việt đã thông tin: Viện KSND TP.Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản, Chủ tịch Công ty Bemes về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 198 với khung hình phạt tiền từ 100 – 500 triệu hoặc phạt tù từ 1 – 5 năm.

Ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa 488 khách hàng, thu lợi bất chính 481 tỷ đồng.

Cùng vụ án, có 6 bị can bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 2, Điều 285 với khung hình phạt tù từ 3 – 10 năm.

Số này gồm Đỗ Văn Hưng cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng; Bùi Văn Bằng và Nguyễn Duy Uyển, cùng cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông; Mai Văn Bài, cán bộ thanh tra xây dựng Hà Đông.

Theo cáo trạng, năm 2010, bị can Lê Thanh Thản chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết.

Ông Thản còn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch; xây dựng tăng căn hộ tăng chiều cao công trình và xây thêm 1 tòa CT6C dù không có trong hồ sơ.

"Đại gia điếu cày" sau đó chỉ đạo quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, khẳng định nơi đây được phê duyệt, tuân thủ quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã gồm giá trị quyền sử dụng đất…

Tin tưởng việc này, có 488 khách hàng mua nhà, căn hộ tại CT6 Kiến Hưng và sau đó, họ không được Nhà nước cấp sổ đỏ. Qua đây, Lê Thanh Thảnh thu lợi bất chính hơn 481 tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Nhóm bị can là cựu cán bộ, lãnh đạo phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông bị cáo buộc không kiểm tra, ngăn chặn vi phạm tại CT6 Kiến Hưng, góp phần gây hậu quả 481 tỷ đồng, gồm quyền sử dụng đất hơn 56 tỷ đồng.

Khởi tố Phó Trưởng phòng Tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam; Phạm Đình Thắm, đăng kiểm viên phòng Tàu sông; Lương Đức Thái, Phó Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng, tỉnh Hải Dương và Vũ Đức Nhất - Phó Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng về tội "Nhận hối lộ".

Phó trưởng Phòng Tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh cùng 3 người khác bị Công an TP.HCM khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 6 (TP.HCM) và Chi cục đăng kiểm số 9 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Qua đó, Công an TP.HCM xác định ngoài việc đưa tiền cho các đăng kiểm viên tại 2 chi cục trên để bỏ qua các lỗi, các nghi phạm còn tiến hành lập hồ sơ thẩm định thiết kế, sau đó liên hệ, móc nối với cán bộ Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam để được cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế các phương tiện đóng mới, thẩm định thiết kế hoán cải, cải tạo.



Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ), Công an TP.HCM đã tạm giữ các phương tiện thủy khai thác cát trái phép.



Theo điều tra, một số đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng và Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc cấp thẩm định thiết kế và đăng kiểm đối với các phương tiện thủy nêu trên.

Công an TP.HCM cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Hải Phòng, Công an tỉnh Hải Dương khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can trên, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu có liên quan vụ án.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố hơn 150 bị can để điều tra về các tội "Giả mạo trong công tác"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ"; "Môi giới hối lộ"; "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật"; "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác"; "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Bé gái 9 tuổi bị nghi phạm cha dượng hiếp dâm, phải đi cấp cứu

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 23/4, Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa bắt tạm giữ hình sự Hoàng Văn L (SN 1991, trú tại thôn 3, Đắk Som, huyện Đắk Glong) về hành vi hiếp dâm con riêng của vợ.

Trước đó, vào khoảng 16h30' ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong về việc đang cấp cứu cho cháu M.T.N (SN 2014, trú tại thôn 3, xã Đắk Som, con gái chị M.T.X) bị tổn thương nặng, nghi bị người khác xâm hại.

Khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong nắm bắt tình hình để xác định nội dung vụ việc.

Sau hơn 1 giờ xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã xác định Hoàng Văn L (SN 1991, trú tại thôn 3, xã Đắk Som, là bố dượng của cháu N) chính là nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.

Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng L đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Văn L - nghi phạm hiếp dâm con riêng của vợ - tại cơ quan điều tra. Nguồn: Báo Đắk Nông

L khai nhận, hơn 11h trưa 20/4, L thấy trong nhà chỉ có cháu N đang nằm nghỉ trưa trên giường và cháu Y (SN 2017, là con chung của L và chị X) đang chơi điện thoại.

Sau đó, L thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N. Do bị đau, máu chảy nhiều, cháu N đã la hét, phản kháng nhưng L vẫn cố tình thực hiện hành vi hiếp dâm đến cùng đối với cháu và đe doạ cháu không được nói cho ai biết…

Hiện đối tượng Hoàng Văn L đã bị bắt tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.