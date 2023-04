TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm cướp ngân hàng; tin mới vụ tông cảnh sát và 2 người dân tử vong

Bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng tại Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/4, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ nghi phạm đã thực hiện vụ cướp tại chi nhánh Ngân hàng Vietinbank số 01 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Nghi can Lê Phú Cao. Ảnh: CACC

Nghi phạm được xác định là Lê Phú Cao (SN 1991, trú xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế), đang tạm trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Theo cơ quan công an, số tiền đối tượng cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietinbank số 01 Đống Đa hơn 600 triệu đồng.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trưa 20/4, nghi phạm đến chi nhánh ngân hàng VietinBank nằm số 01 Đống Đa.

Tại đây, nghi phạm dùng roi điện tóe lửa uy hiếp các nhân viên ngân hàng để cướp tiền. Sau đó, điều khiển xe máy tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vụ thiếu tá công an bị tông tử vong khi chặn xe nghi chở ma túy: Khám xét nhà của 2 nghi phạm

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ cảnh sát và 2 người dân bị đối tượng nghi chở ma túy tông tử vong, Công an huyện tiến hành khám xét nơi ở của 2 nghi phạm tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), thu giữ nhiều gói nghi ma túy cất giấu xung quanh nhà.

Sáng 22/4, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, một trong hai đối tượng khai nhận tên thường gọi là Chỉa (tên trong giấy tờ là Hiếu, chưa rõ họ, 32 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) trực tiếp vận chuyển số lượng lớn gói nghi ma túy đem đi tiêu thụ thì bị bắt.

Nhà của đối tượng Hiếu cách huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) chỉ 4km, cách hiện trường nơi đâm chết 3 người gần 20km. Đối tượng còn lại cũng ở cùng xã An Ninh Tây.

Đối tượng nghi chở ma túy tông CSGT và 2 người dân tử vong ở Long An, được xác định tên Hiếu (tự Chỉa), ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Tối 21/4, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đức Hòa tiến hành khám xét nơi ở của cả hai đối tượng. Nghi phạm Hiếu gia đình được xem rất giàu có, xung quanh nhà nhiều cây kiểng đắt tiền, vợ chồng sống ở vùng nông thôn.

Theo nguồn tin riêng, trong quá trình khám xét, công an thu giữ thêm một số gói nghi ma túy được cất giấu xung quanh căn nhà của đối tượng Hiếu. "Người dân nghi ngờ họ làm ăn gì mà giàu lên rất nhanh nhưng không ai dám nói ra, giờ bị bắt mới biết là liên quan đến ma túy", một thanh niên ở cùng xã nói.

Nhiều người dân bức xúc khi đối tượng tăng tốc ô tô đâm thẳng vào CSGT và người dân làm 3 nạn nhân tử vong. Ảnh: Thiên Long

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm tuyến giao thông đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, phát hiện ô tô biển số 49C.296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lúc này, 2 CSGT bước giữa lộ ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tài xế điều khiển không chấp hành, chạy tốc độ cao tông thẳng vào lực lượng thi hành công vụ, sau đó lao vào lề một đoạn đụng một số xe máy rồi lật ngang.

Ô tô bán tải chỗ biển số 49C.296.01 lật ngang khi đâm vào nhóm người làm 1 CSGT và 2 người dân tử vong. Ảnh: Thiên Long

Vụ tông xe làm thiếu tá Nguyễn Thanh Hào, cảnh sát giao thông huyện Đức Hòa cùng hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Thượng tá Đinh Thế Anh - Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an - thăm hỏi người thân gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Clip: H.D



Dù xe lật nhưng hai đối tượng khóa chặt cửa, không chấp hành yêu cầu của lực lượng thi hành công vụ, lực lượng chức năng và người dân thấy vậy vật cứng để cạy bung ra mới đưa hai nghi phạm ra ngoài. Khi khám xét, công an thu giữ một số gói nghi ma túy trong hàng ghế xe ô tô.

Ngay sự việc xảy ra, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, khám nghiệm và mở rộng hướng truy xét.

Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/4, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến sai phạm của Công ty CP công nghệ Việt Á xảy ra tại Trung tâm Y tế TX.Đông Triều.

Căn cứ hành vi vi phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan, ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thành, nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Đông Triều và ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Phó Chủ tịch UBND TX.Đông Triều về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360, Bộ Luật Hình sự. Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Khởi tố nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành. Ảnh: TTXVN

Trong quá trình chỉ đạo công tác phòng chống dịch, ông Phạm Văn Thành và ông Nguyễn Văn Bình mặc dù không tư lợi cá nhân, nhưng đã có những chỉ đạo sai quy định, thiếu trách nhiệm, dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 13/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại TX.Đông Triều (Quảng Ninh) liên quan đến vụ mua kit test xét nghiệm Covid-19 của Công ty CP công nghệ Việt Á.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 4 bị can của TX.Đông Triều liên quan đến vụ án nói trên, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hảo, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TX.Đông Triều; Đào Thị Kim Dung, Trưởng phòng Y tế TX.Đông Triều; Nguyễn Thành Định - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TX.Đông Triều; Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế TX.Đông Triều.

Ông Phạm Văn Thành từng công tác tại Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh... Kinh qua các vị trí Chủ tịch rồi Bí thư kiêm Chủ tịch UBND TX.Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), năm 2021, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Thành bị kỷ luật do trong thời gian đảm nhiệm cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Đông Triều đã có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu liên quan vi phạm của Ban thường vụ Thị ủy, UBND TX.Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 cũng như thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Tại Quyết định 1104/QĐ-TTg ngày 20/9/2022, Thủ tướng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về đảng.

Ông Phạm Văn Thành xin thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau 3 tháng bị cảnh cáo do vi phạm trong phòng chống dịch.

Ngày 25/11/2022, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quyết định cho ông Thành thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh sau đó điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Thành đảm nhận chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh.

Khởi tố người đàn ông tấn công cảnh sát rồi cố thủ, châm lửa đốt nhà dân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Hoàng Minh Hải (39 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi chống đối tượng người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.



Hải tại cơ quan công an. Ảnh: H.M.

Cảnh sát PCCCC có mặt dập lửa. Ảnh: H.M.

Qua điều tra, khoảng 11h30 ngày 29/3, Hoàng Minh Hải cầm dao tự chế đe dọa, đánh người dân tại khu vực đường Trần Văn Ơn, thuộc khu phố 5, phường Phú Hòa.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Hòa đã có mặt khống chế, đưa Hải về trụ sở công an làm việc.

Trong lúc làm việc, Hải đã tấn công làm một cán bộ công an bị thương tích rồi bỏ chạy ra phía ngoài đường, trốn vào một cửa hàng tạp hóa để cố thủ.

Sau đó, Hải mở bình gas và châm lửa đốt khiến căn nhà và hàng hóa bị đốt cháy. Do lửa cháy lớn nên Hải chạy ra ngoài thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều phương tiện để khống chế đám cháy lan trong khu dân cư. Thời điểm bị bắt giữ, Hải có biểu hiện nghi ngáo đá.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người phụ nữ tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 21/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Thảo, sinh năm 1975, trú ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghi phạm đâm chết người phụ nữ tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (TP.Từ Sơn, Bắc Ninh) vào tối 20/4.

Lê Văn Thảo - nghi phạm đâm chết người phụ nữ tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn - sau khi bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Tối 20/4, một người phụ nữ bị đâm nhiều nhát bằng dao tại lô J5, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn. Đối tượng gây án được xác định là nam giới, đã bỏ trốn. Nạn nhân sau khi bị đâm đã tử vong tại chỗ. Nhà chức trách cho hay, người phụ nữ này là công nhân của khu công nghiệp.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP.Từ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác là chị N.T.H. (SN 1990), còn nghi phạm gây án là Lê Văn Thảo.

Ngay trong đêm 20/4, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng với Công an TP.Từ Sơn khẩn trương truy vết, quyết tâm bắt giữ hung thủ sớm nhất. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân N.T.H. và Lê Văn Thảo có mối quan hệ tình cảm với nhau dù cả hai đều đã có gia đình. Do mâu thuẫn nên Thảo đã ra tay sát hại dã man người tình rồi bỏ trốn.



Quá trình truy xét, đến chiều 21/4, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được Lê Văn Thảo tại Khu đô thị Ecopark (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Hiện lực lượng chức năng đang di lý đối tượng Lê Văn Thảo về Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra.