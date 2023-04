Vụ thiếu tá CSGT và 2 người dân bị tông tử vong ở Long An: Khởi tố vụ án “Giết người”

Khởi tố vụ án chặn bắt ma túy, thiếu tá CSGT hy sinh ở Long An Vụ thiếu tá CSGT và 2 người dân bị tông tử vong ở Long An: Khởi tố vụ án “Giết người”

Liên quan đến vụ thiếu tá CSGT hy sinh khi chặn bắt xe nghi chở ma túy ở huyện Đức Hòa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và đang hoàn chỉnh thủ tục để khởi tố bị can (tài xế điều khiển phương tiện) về hành vi “Giết người".

