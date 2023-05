TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đối tượng xăm trổ vào nhà dân nổ súng loạn xạ; 3 người bị truy sát thương vong

Đối tượng xăm trổ vào nhà dân nổ súng loạn xạ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/5, cơ quan Công an thị xã Ba Đồn tạm giữ Nguyễn Đức Quý (SN 1983, trú ở tổ dân phố Thọ Đơn, thị xã Ba Đồn) để điều tra hành vi tàng trữ vũ khí và nổ súng trong nhà dân, đe dọa tính mạng người khác.

Clip: Nguyễn Đức Quý (SN 1983, trú ở tổ dân phố Thọ Đơn, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) nổ súng trong nhà dân còn dí vào đầu người khác đe dọa tính mạng.

Theo đó, vào chiều 12/5, anh Phan Cô Vích (SN 1983, tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đang ngồi chơi ở phòng khách thấy Nguyễn Đức Quý chạy ô tô vào sân nhà.

Nguyễn Đức Quý (SN 1983, trú tổ dân phố Thọ Đơn, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) nổ súng trong nhà dân. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, Quý mang theo súng lao vào nhà anh Vích và nổ 6 phát. Nghe tiếng nổ lớn, ông Phạm Xuân Vinh (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Lý (SN 1953) là bố mẹ anh Vích từ tầng hai chạy xuống.

Thấy Quý dí súng vào đầu anh Vích, bà Nguyễn Thị Lý lao vào can liền bị Quý chĩa thẳng súng vào đầu đe dọa. Đến khi ông Phạm Xuân Vinh lao vào can ngăn, van xin, quỳ lạy, Quý mới bỏ đi.

Nguyễn Đức Quý dí súng vào đầu, uy hiếp tính mạng người khác. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

3 người trong một gia đình bị truy sát thương vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo người dân tại khu vực chợ Giầu, phường Đông Ngàn, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hơn 18h ngày 12/5, trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng giữa hai hộ gia đình là hàng xóm gần nhau.

Theo người dân địa phương và camera an ninh ghi lại, vào thời điểm này có một người đàn ông mặc áo đen, quần ngắn đã cầm dao "phóng lợn" đến cứa cổ và đâm nhiều nhát vào ông T.T.N, sinh năm 1961 và bà N.T.M, sinh năm 1960. Sau đó, hung thủ tiếp tục đuổi theo và đâm gục chị N.M.T, sinh năm 1986 (là con dâu ông bà N-M). Sau khi bị đâm, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP.Từ Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, sau đó được tiếp tục đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Trong đó, chị N.M.T bị đâm nhiều nhát chí mạng dẫn đến tử vong. Hai người còn lại là bố mẹ chồng hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: VOV

Nguyên nhân ban đầu được người dân sinh sống tại khu vực gần chợ Giầu cho biết, 2 hộ gia đình xảy ra mâu thuẫn trong thời gian dài do cùng kinh doanh mặt hàng giống nhau tại địa bàn dẫn đến cạnh tranh. Hai bên gia đình thường xuyên xảy ra xích mích, đỉnh điểm là gia đình nạn nhân quét rác sang nhà hung thủ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cũng theo người dân, hung thủ tên Hiệp, sinh năm 1987, vừa mãn hạn tù được vài năm. Còn chị T bị đâm tử vong là người hiền lành, chịu khó, một mình nuôi 3 con nhỏ do chồng đang phải trả án tù liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc, lô đề.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP.Từ Sơn đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc và tổ chức truy bắt hung thủ.

Lực lượng chức năng tóm gọn đối tượng Hiệp và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ nguyên nhân. Nguồn: VOV

Ngay khi gây án, hung thủ đã bị lực lượng chức năng TP.Từ Sơn bắt giữ và đưa về trụ sở để lấy lời khai, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Án mạng 1 người chết sau chầu nhậu

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 14/5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu khiến một người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Nguồn: Báo Bình Phước

Thông tin cụ thể vụ án mạng: Vụ việc xảy ra tại thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng. Nạn nhân là anh Văn Bá Hạnh (thường gọi là Thành), sinh năm 1976, thường trú huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; nơi ở thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Trước đó vào khoảng 6 giờ ngày 13/5, anh Hạnh mang rượu đến chòi rẫy tại thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng rủ Trần Văn Việt (sinh năm 1969, thường trú thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng) nhậu.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sáu (sinh năm 1966, thôn 4, xã Bình Minh) đến chòi chơi rồi ngồi nhậu cùng với anh Hạnh và Việt.

Được khoảng 30 phút thì giữa anh Hạnh và ông Sáu xảy ra mâu thuẫn cãi nhau về việc ông Sáu hái dưa leo không hỏi ý kiến của anh Hạnh.

Anh Hạnh bực tức cầm cây cuốc đang dựng ở gần đó đánh ông Sáu nhưng không trúng. Thấy vậy, Việt chạy lại giật lấy cây cuốc cất đi. Sau đó ông Sáu bỏ về, còn Việt và Hạnh tiếp tục ngồi nhậu.

Trong lúc ngồi nhậu, Việt trách Hạnh đánh ông Sáu là sai thì bị Hạnh phản ứng và cầm đoạn củi điều gần đó đập trúng đầu. Việt bị đánh nên cũng cầm một đoạn củi điều khác đánh lại Hạnh. Đến khi thấy Hạnh nằm dài dưới đất không kháng cự được nữa thì Việt ra võng phía sau chòi nằm.

Sau đó, Việt thấy Hạnh cầm theo 1 khúc cây điều đi ra nên Việt trốn chỗ khác tránh đánh nhau. Khoảng 30 phút sau đó, Việt nghe Hạnh gọi và kêu khát nước nên Việt đã đi rót nước cho Hạnh uống rồi quay lại võng nằm ngủ.



Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Việt trở về chòi. Do vẫn chưa giải quyết được xích mích về việc anh Hạnh đã đánh ông Sáu nên cả hai lao vào tiếp tục đánh nhau.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một người tên Sơn ở gần chòi rẫy đến thì thấy Hạnh nằm chết dưới đất, còn Trần Văn Việt vẫn ngồi trong chòi. Ngay sau đó, Việt đến Công an xã Bình Minh đầu thú.

Công an điều tra vụ ô tô nổ lớn, một người phụ nữ bị bỏng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/5, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ vụ ô tô phát nổ trên đường TX25 (phường Thạnh Xuân, quận 12) làm một người phụ nữ bị bỏng.

Hiện trường vụ nổ ô tô ở đường TX25 (phường Thạnh Xuân, quận 12). Ảnh: T.K

Trước đó cuối giờ chiều 13/5, người dân nghe tiếng nổ lớn. Kiểm tra thì thấy chiếc xe ô tô biển số TP.HCM dừng đậu trên đường TX25 (phường Thạnh Xuân, quận 12) vỡ kính chắn gió, khói bốc lên nghi ngút. Phát hiện bên trong xe có người phụ nữ, người dân hỗ trợ đưa ra ngoài trong tình trạng bị bỏng.



Theo người dân, chiếc xe ô tô của một người sống tại con hẻm trong khu trọ gần đó. Thường ngày, người này thường lái ô tô đến đây đậu.



Tiếp nhận tin báo, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, phát hiện vật thể nghi là vật liệu nổ, nên phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan xử lý.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động và xe xử lý bom mìn cũng được điều động tới hiện trường xử lý xong hiện trường vào rạng sáng nay.

Theo công an, nạn nhân được xác định là chị H. (45 tuổi, tạm trú quận 12). Chị H. thuê nhà, sống cùng một người đàn ông chừng một năm nay. Thời gian gần đây, cả hai nảy sinh một số mâu thuẫn.

Hôm xảy ra vụ việc, chị H. đã có nhắn tin cho người thân nói về việc muốn kết thúc cuộc sống. Công an thu giữ bên trong xe một can chứa xăng, bật lửa…

Hiện vụ việc công an đang làm rõ.

Phá đường dây cá độ bóng đá lên tới 50 tỷ đồng/tháng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 14/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với sáu người, gồm Đỗ Mạnh Chức, Ngô Văn Hiệp, Nguyễn Văn Diệp, Vũ An, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Bình về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc (dưới hình thức cá độ bóng đá lên đến 50 tỷ đồng/tháng).



Tại cơ quan công an, Đỗ Mạnh Chức khai nhận là đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CA. Nguồn: PLO

Theo đó, Chức đã sử dụng điện thoại di động, máy tính cá nhân truy cập vào trang web cá độ bóng đá “agbong88.com” với tài khoản đăng nhập là “1188882” để cá độ và chơi số lô, số đề. Sau đó, Chức chia nhỏ các tài khoản, trang bóng và cung cấp mật khẩu đăng nhập cho các đối tượng tham gia cùng cá độ, chơi số lô, số đề.

Hình thức thanh toán của các đối tượng được Chức thống nhất, định kỳ ngày thứ Hai hàng tuần “chốt tiền” cá cược và thanh toán tiền thắng thua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ đầu năm 2023 đến thời điểm bắt giữ, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền 50 tỷ đồng/tháng.

Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng để khởi tố về tội môi giới mại dâm và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với các đối tượng trên và các đối tượng khác có liên quan.