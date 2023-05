Chồng đâm vợ tử vong sau mâu thuẫn từ chuyện "đòi ngủ chung"

Chiều 12/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Phạm Minh Lưu (51 tuổi) ở phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Phạm Minh Lưu tại cơ quan công an. (Ảnh CTV). Nguồn: Đại Đoàn Kết

Trước đó, vào ngày 10/5, khi ăn giỗ về, ông Lưu bảo vợ là bà N.T.H. (41 tuổi) qua phòng ngủ chung. Lúc này bà H. đang ngủ với con gái nên không đồng ý. Tiếp đến ông Lưu xuống bếp lấy dao đe dọa thì bà H. đồng ý qua phòng ngủ.



Khi vào phòng ngủ, 2 người xảy ra mâu thuẫn, ông Lưu lúc này dùng dao đâm 3 nhát vào đùi bà H. Do vết thương sâu, gây đứt động mạch, mất nhiều máu dẫn đến bà H. tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm và bắt giữ ông Phạm Minh Lưu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Phá đường dây cá độ bóng đá SEA Games 32 qua mạng

Ngày 12/5, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Giang) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với quy mô trên 120 tỷ đồng, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng.



Các đối tượng gồm, Đặng Anh Tuấn (SN 1988, ở TP.Hà Giang); Đinh Ngọc Tuyên (SN 1991, ở huyện Vị Xuyên); Nông Việt Dũng (SN 2000), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985), và Nông Ngọc Thành (SN 1986), cùng ở huyện Bắc Mê.

Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang). Nguồn: Dân Trí

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã tạm giữ 6 điện thoại di động, một bộ máy tính, 2 thiết bị phát wifi, một thiết bị mạng cáp quang, 25 phong bì bên trong có nhiều thẻ căn cước công dân, giấy vay nợ và số tiền trên 30 triệu đồng…



Theo cảnh sát, đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi phức tạp, dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua các giải bóng đá lớn như Cúp C1, ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha… đặc biệt là SEA Games 32 đang diễn ra tại Campuchia.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số lượng tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc từ tháng 6/2022 đến nay, ước tính trên 120 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Phát hiện 1 người scan phiếu hẹn đăng kiểm bán cho tài xế có nhu cầu

Như Dân Việt đã thông tin: Cuối chiều 12/5, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Đồn công an Khu công nghiệp Biên Hòa vào cuộc xác minh, điều tra vụ phát hiện 1 người làm giả phiếu hẹn trong quá trình đến đăng kiểm xe tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S (đóng tại phường An Bình, TP.Biên Hòa, thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai).

Trung tâm đăng kiểm nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin, trước đó, vào chiều 11/5, nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S phát hiện một hồ sơ có phiếu hẹn nghi là giả. Ngay sau đó, nhân viên này đã báo cáo lên lãnh đạo trung tâm và đại diện trung tâm đã báo tin cho cơ quan công an.

Trung tâm đăng kiểm khuyến cáo người dân không nên mua bán phiếu hẹn qua mạng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Qua làm việc, công an xác định người này đã scan lại các phiếu hẹn đăng kiểm thật. Sau đó, người này tiến hành cắt dán mộc dấu của trung tâm đăng kiểm và mang bán các phiếu hẹn cho chủ xe, tài xế có nhu cầu đăng kiểm.

Trước sự việc này, lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S khuyến cáo người dân muốn đăng kiểm cần phải bốc phiếu hoặc đặt lịch hẹn trên ứng dụng mới có lịch hẹn thật.



Trung tâm cũng cảnh báo người dân không tự ý mua bán, can thiệp, sửa biển số trên phiếu đăng kiểm.

Phạt tù Đỗ Thành Nhân, sung công 154 tỷ đồng thu lời từ thao túng chứng khoán

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 12/5, TAND TP.Hà Nội tuyên Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Louis Holding 5 năm 6 tháng tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán"; cấm đảm nhiệm chức vụ, làm việc liên quan chứng khoán 1 năm sau chấp hành án.

Ông Nhân bị cáo buộc là chủ mưu trong việc thao túng cáo mã BII và TGG, gây thiệt hại 154 tỷ đồng cho nhà đầu tư. Số tiền này là thiệt hại của các nhà đầu tư, tòa án tuyên tịch thu sung công do "không có ai trình báo".

Đỗ Thành Nhân bị phạt tù vì thao túng chứng khoán, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Cùng tội danh với ông Nhân, 7 đồng phạm trong vụ bị phạt tù gồm Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt, án 3 năm tù treo; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Trí Việt, 4 năm tù.

Tiếp đến, Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt, án 15 tháng tù; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Trí Việt, án 12 tháng 22 ngày tù; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Louis Holding, án 12 tháng 22 ngày tù (được trả tự do tại tòa); Vũ Ngọc Long, cựu Tổng giám đốc Louis Holding, 6 tháng tù; Ngô Ngọc Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital, lĩnh 6 tháng tù.

Chủ tọa tuyên án sơ thẩm trong vụ thao túng chứng khoán.

Án sơ thẩm xác định, việc dùng nhiều tài khoản, liên tục mua bán, tạo giá đóng – mở cửa với mã BII và TGG của nhóm Nhân, Nam đã tạo cung cầu giả tạo, thu hút nhiều nhà đầu tư làm giá 2 mã này nhiều phiên tăng trần, thanh khoản cao.

Hành vi phạm tội của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian dài; tác động tiêu cực tâm lý của các nhà đầu tư; gây ra sự bất ổn, hỗn loạn của thị trường chứng khoán.

Thao túng chứng khoán còn gây ảnh hưởng xấu tới việc thực hiện chính sách của Nhà nước về thị trường chứng khoán; làm giảm tính minh bạch, công khai của thị trường nên cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa loại tội phạm này nói chung.

Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Nhân là người giữ vai trò chính, cao nhất trong việc thao túng giá BII, TGG; là người chỉ đạo cấp dưới, người thân lập nhiều tài khoản rồi ký hợp đồng vay tiền từ Trí Việt để có dòng vốn mua bán chéo.

Bị cáo Nam phạm tội với vai trò đồng phạm, cấu kết với Nhân để thao túng chúng khoán nhằm thu lời bất chính. Bị cáo là người phê duyệt hạn mức cho nhóm Nhân vay vốn để có tiền mua bán lòng vòng, tạo cung cầu giả tạo.

Bị cáo Phạm Thanh Tùng chịu đánh giá là đồng phạm, là người đồng ý cho nhóm Nhân vay tiền để đẩy giá các mã BII, TGG. Qua đây, Công ty quản lý tài sản Trí Việt của Tùng được hưởng lợi hơn 14 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại được xác định làm việc theo chỉ đạo của nhóm Nhân, Nam nên có vai trò thấp hơn. Tất cả các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo.

Về trách nhiệm dân sự, phía công tố nhận định, khoản 154 tỷ đồng các bị cáo thu lợi bất cần thu hồi sung công trong đó Công ty Trí Việt phải nộp hơn 14 tỷ đồng; nhóm Đỗ Thành Nhân nộp phần còn lại. Để đảm bảo thi hành án, tòa tuyên tiếp tục kê biên các tài sản bị phong tỏa trong giai đoạn điều tra.

Các bị cáo tại tòa.

Nội dung vụ án thể hiện, Đỗ Thành Nhân cho các công ty con trong nhóm Louis sở hữu chéo nhằm tạo hệ sinh thái Louis Holding. Trong đó, Công ty Louis Land niêm yết với mã cổ phiếu BII có vốn 576 tỷ đồng và Công ty Louis Capital có mã TGG có vốn điều lệ 272 tỷ đồng.

Nhằm mua bán chéo "cổ phiếu rác" để thu lời, Đỗ Thành Nhân nhờ Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt, xin vay vốn.

Nam biết các mã BII, TGG thanh khoản thấp, là cổ phiếu rác nhưng nếu được "bơm tiền", nhóm của Nhân sẽ tạo cung cầu giả, thu hút người mua nên đồng ý cho vay. Có dòng tiền, nhóm của Nhân mua bán chéo, tạo cung cầu giả nhằm "lùa gà", thu hút nhà đầu tư.

Các bị can Nhân và Nam câu kết với nhau, cùng thống nhất về việc khớp lệnh giao dịch cũng như số lượng, khối lượng cổ phiếu giao dịch.

Để quảng cáo, Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" để hô hào, đưa ra viễn cảnh các cổ phiếu của anh ta sẽ "tăng giá lớn" nhằm lôi kéo nhà đầu tư. Thực tế, giá cổ phiếu BII từ mức rất thấp đã tăng lên 33.800 đồng/cổ, còn TGG từng lập đỉnh 74.800 đồng/cổ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1 – 10/2021, cổ phiếu TGG và BII bị mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo. Qua đây, nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 153,8 tỷ đồng.

Xét xử vụ Alibaba: Vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện nói đang tìm nhà đầu tư khắc phục thay

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) nói đang tìm nhà đầu tư để khắc phục thay số tiền hơn 2.400 tỷ đồng. Ảnh: Chinh Hoàng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).

Các bị cáo liên quan đến vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba. Ảnh: Chinh Hoàng

Tại phiên tòa chiều nay, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) khai hiện tại bị cáo chỉ khắc phục được tội "Rửa tiền" với số tiền 12 tỷ đồng mà ông Lê Viết An - nhà đầu tư với vợ chồng Luyện đã đồng ý khắc phục thay vào phiên tòa hôm 11/5.

Với số tiền hơn 2.400 tỷ đồng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Mai nói mình không có khả năng khắc phục hậu quả. "Tội "lừa đảo" thì toàn bộ tài sản cá nhân của bị cáo đều đã bị cơ quan tố tụng thu hồi, không còn khả năng khắc phục. Sau khi ông An xin rút ý định thay các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại gần 2.400 tỷ đồng trong vụ án thì hiện tại, bị cáo chưa tìm được nhà đầu tư khác khắc phục thay, nhưng bị cáo sẽ cố gắng tìm người tiếp", bị cáo Mai trình bày.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 11/5, bị cáo Mai thừa nhận hành vi phạm tội của mình đối với cả hai tội lừa đảo và rửa tiền giống như bản án sơ thẩm và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Còn ông Lê Viết An (nhà đầu tư, bạn vợ chồng Nguyễn Thái Luyện) muốn thay vợ chồng Luyện khắc phục gần 2.400 tỷ đồng thiệt hại với điều kiện tòa phải giải tỏa kê biên, công nhận việc giao đất cho ông.

Tuy nhiên, HĐXX đã phân tích thỏa thuận giữa vợ chồng bị cáo và ông An là giao dịch dân sự nằm ngoài thẩm quyền và phạm vi của tòa, không thể đưa vào giải quyết trong cùng vụ án. Sau đó, ông An đã rút lại đề nghị khắc phục thay vợ chồng bị cáo Luyện với số tiền hơn 2.400 tỷ đồng, cho rằng "số tiền đầu tư lớn, thiệt hại cao".

Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba, giao những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận rồi tự vẽ ra 58 dự án "ma" và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng.

Để thu hút khách hàng, Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Khi đến hạn, hầu hết khách hàng đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết, trong khi đó, Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.